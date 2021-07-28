Вирізи, корсети і "чисті" кольори: чуттєві образи для літа-2021
Зазвичай влітку стилісти рекомендують відпустити свою фантазію на свободу і віддати перевагу розслабленим образам... Але й на канікулах, й у відпустці є місце і для більш елегантних і складних нарядів.
З приходом літа модні видання починають радити своїм читачкам, який квітковий принт краще підібрати, або які босоніжки на низькому ходу більше підійдуть до сарафанів і суконь у бохо-стилі.
Однак, дозволяючи модницям розслабитися, стилісти нагадують і про те, що влітку нас чекають не тільки розслаблені прогулянки містом і зустрічі з подругами на пікніках і літніх майданчиках кафе. Якщо ми плануємо відвідувати концерти, презентації та інші більш-менш формальні заходи, варто підбирати трохи більш стримані наряди. Не забуваючи, втім, що влітку можна дозволити собі трохи більше відкритого тіла.
Але іноді все ж хочеться додати своєму образу більшої виразності, особливо якщо йдеться про вихід на вечірку або інший захід. Стилісти вважають, що влітку-2021 найправильнішим рішенням буде зробити ставку на чисті кольори: чорний, білий і нюд (тілесний).
Зверніть увагу на актуальний тренд сut out. Вирізи на одязі в незвичних місцях: збоку на талії, на передпліччі, або на стегнах додадуть образу спокусливості й деякої таємничості.
Не варто скидати з рахунків і давніх фаворитів стилістів. Як і раніше актуальні корсети (або їх імітація), а також тейлорінг — вечірні жіночі жакети як приталеного, так і вільного крою. Вони залишаються в топі вечірніх модних тенденцій.
У топ-тренди цього сезону також увійшла шкіра. Дизайнери пропонують вибрати один або два предмети одягу з цього популярного матеріалу або навіть одягнутися в шкіру з голови до ніг.
Влітку 2021 популярні бермуди. Вільні шорти до коліна з льону або деніму чудово підійдуть для вечірок. Повернулися в моду і брюки-кльош. Дизайнери радять зробити ставку на легкий кльош від середини стегна, класичний синій колір і довжину максі.
Робіть ставку на легкий кльош від середини стегна, класичний синій колір і довжину максі.
І вже точно приверне увагу наряд, підібраний "тон у тон". Як і в минулому сезоні, total look зберігає свої позиції. Одягнутися з ніг до голови в бежевий, карамельний, лавандовий або сірий — ось один із головних модних прийомів, який доступний буквально всім.