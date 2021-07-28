В шортах и обнаженной грудью: Алессандра Амбросио снялась для Vogue Mexico

Одна из известнейших моделей рассказала о своей впечатляюще долгой карьере и материнстве

Алессандра Амбросио в свои сорок лет может похвастаться одной из самых долгих карьер в модельном бизнесе. Сниматься она начала еще в 12 лет, и продолжает это делать до сих пор. С мексиканским изданием Vogue она сотрудничала не в первый раз, однако давно не была так откровенна. Для издания она сделала серию черно-белых снимков и дала интервью о себе, своих детях и работе.

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Примечательно, но хоть Алессандра родилась на юге Бразилии, в городке Эрешин, и считает себя бразильянкой, она наполовину полька, а наполовину итальянка. Девочка захотела стать моделью еще в восемь лет, когда увидела в модном журнале фото супермодели Карен Мюлдер. Для этого ей пришлось немного откорректировать внешность – убрать оттопыренные уши. Впрочем, как говорит Алессандра, она часто меняла свое мнение.

"Я хотела стать морским биологом, а затем дизайнером, но примерно в 12 лет начала заниматься модельным бизнесом и влюбилась в эту работу", — вспоминает Амбросио.

"Мне повезло, что я могу вставать каждое утро и заниматься любимой работой", — после долгой и невероятной карьеры Алессандра Амбросио отмечает, что ее работа позволила ей много путешествовать, знакомиться с новыми людьми и теперь ей точно есть, что вспомнить.

"Бразильцы очень позитивно относятся к жизни, и я думаю, что такое позитивное отношение к жизни открыли для меня много дверей в моей карьере", — призналась Амбросио.

У модели двое детей от бизнесмена Джейми Мазура, с которым она развелась в 2018 году. Но ей удалось совмещать материнство и карьеру. Хотя, она признается, что, когда она оказывалась дома, то у нее был "совершенно сумасшедший график".

Прекрасную форму она поддерживает благодаря сбалансированному питанию и регулярным упражнениям. Всегда находит время, чтобы заниматься даже в номере своего отеля.

[ + – ] Все фото: Vogue Mexico

А день начинает с сока из зеленых овощей и свежих продуктов.

"Красота исходит изнутри, поэтому важно быть здоровым. Я стараюсь употреблять только свежие и богатые питательными веществами продукты. Что касается ухода за кожей, то я стараюсь не пользоваться косметикой. Я всегда умываюсь, утром и вечером использую сыворотку, а два раза в неделю наношу маску", — призналась модель.

Впрочем, главным секретом своего счастья и душевного спокойствия Амбросио называет любовь к жизни и к самой себе.

"Жизнь — это нечто невероятное, и этот простой факт мы должны помнить каждый день. Я чувствую, что все мы должны жить настоящим и в полной мере, и в то же время быть добрыми к себе и людям вокруг нас", — резюмировала модель.