У шортах та з оголеними грудьми: Алессандра Амброзіо знялася для Vogue Mexico

Одна з найвідоміших моделей розповіла про свою разючу довгу кар'єру та материнство.

Алессандра Амброзіо в свої сорок років може похвалитися однією з найдовших кар'єр у модельному бізнесі. Зніматися вона почала ще в 12 років, і продовжує це робити досі. З мексиканським виданням Vogue вона співпрацювала не вперше, проте давно не була такою відвертою. Для видання вона зробила серію чорно-білих знімків і дала інтерв'ю про себе, своїх дітей і роботу.

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Варто зазначити, але хоч Алессандра народилася на півдні Бразилії, в містечку Ерешін, і вважає себе бразилійкою, вона наполовину полька, а наполовину італійка. Дівчинка захотіла стати моделлю ще у вісім років, коли побачила в модному журналі фото супермоделі Карен Мюлдер. Для цього їй довелося трохи відкоригувати зовнішність — прибрати відстовбурчені вуха. Утім, як каже Алессандра, вона часто міняла свою думку.

"Я хотіла стати морським біологом, а потім дизайнером, але приблизно в 12 років почала займатися модельним бізнесом і закохалася в цю роботу", — згадує Амброзіо.

"Мені пощастило, що я можу вставати щоранку і займатися улюбленою роботою", — після довгої і неймовірної кар'єри Алессандра Амброзіо зазначає, що її робота дозволила їй багато подорожувати, знайомитися з новими людьми і тепер їй точно є, що згадати.

"Бразильці дуже позитивно ставляться до життя, і я думаю, що таке позитивне ставлення до життя відкрило для мене багато дверей в моїй кар'єрі", — зізналася Амброзіо.

У моделі двоє дітей від бізнесмена Джеймі Мазура, з яким вона розлучилася в 2018 році. Але їй вдалося поєднувати материнство та кар'єру. Хоча, вона зізнається, що, коли вона опинялася вдома, то в неї був "абсолютно божевільний графік".

Прекрасну форму вона підтримує завдяки збалансованому харчуванню та регулярним вправам. Завжди знаходить час, щоб займатися навіть у номері свого готелю.

[ + – ] Усі фото: Vogue Mexico

А день починає із соку із зелених овочів і свіжих продуктів.

"Краса йде зсередини, тому важливо бути здоровим. Я намагаюся вживати лише свіжі та багаті поживними речовинами продукти. Що стосується догляду за шкірою, то я намагаюся не користуватися косметикою. Я завжди вмиваюся, вранці та ввечері використовую сироватку, а вдічі на тиждень наношу маску", — зізналася модель.

Утім, головним секретом свого щастя і душевного спокою Амброзіо називає любов до життя і до самої себе.

"Життя — це щось неймовірне, і цей простий факт ми повинні пам'ятати щодня. Я відчуваю, що всі ми повинні жити сьогоденням і повною мірою, і в той же час бути добрими до себе і людей навколо нас", — резюмувала модель.