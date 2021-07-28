Адам Драйвер, снявшийся в образе кентавра для Burberry, произвел фурор в Сети

Звезда "Звездных войн" стала лицом нового аромата Burberry Hero

В Сети еще до официальной премьеры просочился рекламный ролик от компании Burberry, в котором снялся Адам Драйвер, звезда "Звездных войн" и грядущего фильма "Дом Гуччи". И он уже стал мемом в соцсетях. Об этом пишет News.

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В рекламном ролике нового аромата Burberry Hero ("Герой"), Адам Драйвер с голым торсом, демонстрируя отличную физическую форму, сначала бежит по пляжу, потом плывет к коню, который купается в море, а потом внезапно оказывается в прибое в образе кентавра.

Новую роль 37-летнего Драйвера уже назвали "сюрреалистической".

"Это как понять? Адам уходит в океан, занимается сексом с лошадью и становится кентавром?", — спрашивают пользователи в соцсетях.

[ + – ] Реакция соцсетей на ролик

Адама также сравнили с известным персонажем Дереком Зуландером, роль котрого несколько лет назад исполнил Бен Стиллер. В одноименном фильме Зуландер что-то подобное проворачивал с русалками в вымышленной рекламе туалетной воды.

[ + – ] Реакция соцсетей на ролик

Другие от метили, что сюжет ролика напоминает серию детских книг "Аниморфы" о молодых людях, которые могут превращаться в животных. А некоторые просто отметили, что ролик неплох и главное его украшение, это, конечно, Адам с обнаженным торсом.

[ + – ] Перевод: я, когда вижу Адама в виде кентавра; я же, несколькими секундами позже

А некоторые просто сообщили, что очень бы хотели украсть плакат с фотографией полуобнаженного Адама из магазина парфюмерии. "Думаете, у меня будут проблемы, если я это сделаю?", — спрашивают поклонники актера в соцсетях.

[ + – ] Адам Драйвер в рекламе Burberry Hero

Ролик, вызвавший такой ажиотаж, появился в Сети буквально через несколько дней после того, как Адам объявил, что будет работать с Burberry над их первым мужским ароматом, поскольку креативный директор Риккардо Тиши возглавил этот дом моды.

"Я очень счастлив работать с Burberry над этой кампанией и с Риккардо Тиши, представляющим его первый аромат для бренда", — говорится в заявлении Драйвера.

[ + – ] Адам Драйвер в рекламе Burberry Hero

Впрочем, теперь неясно, будет ли ролик официально опубликован после такой неоднозначной реакции на него. Burberry и Тиши пока комментариев не дают.