Адам Драйвер, який знявся в образі кентавра для Burberry, справив фурор у мережі

Зірка "Зоряних воєн" стала обличчям нового аромату Burberry Hero.

У мережу ще до офіційної прем'єри просочився рекламний ролик від компанії Burberry, в якому знявся Адам Драйвер, зірка "Зоряних воєн" і майбутнього фільму "Будинок Гуччі". І він уже став мемом у соцмережах. Про це пише News.

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У рекламному ролику нового аромату Burberry Hero ("Герой"), Адам Драйвер із голим торсом, демонструючи відмінну фізичну форму, спочатку біжить по пляжу, потім пливе до коня, який купається в морі, а потім раптово опиняється на прибої в образі кентавра.

Нову роль 37-річного Драйвера вже назвали "сюрреалістичною".

"Це як зрозуміти? Адам йде в океан, займається сексом із конем і стає кентавром?" — запитують користувачі в соціальних мережах.

[ + – ] Реакція соцмереж на ролик

Адама також порівняли з відомим персонажем Дереком Зуландером, роль котрого кілька років тому зіграв Бен Стіллер. В однойменному фільмі Зуландер щось подібне здійснював із русалками у вигаданій рекламі туалетної води.

[ + – ] Реакція соцмереж на ролик

Інші зазначили, що сюжет ролика нагадує серію дитячих книг "Аніморфи" про молодих людей, які можуть перетворюватися на тварин. А деякі просто зазначили, що ролик непоганий і головна його прикраса, це, звичайно, Адам з оголеним торсом.

[ + – ] Переклад: я, коли бачу Адама у вигляді кентавра; теж я декількома секундами пізніше

А деякі просто повідомили, що дуже б хотіли вкрасти плакат із фотографією напівголого Адама з магазину парфумерії. "Думаєте, у мене будуть проблеми, якщо я це зроблю?" — запитують прихильники актора в соцмережах.

[ + – ] Адам Драйвер у рекламі Burberry Hero

Ролик, що викликав такий ажіотаж, з'явився в мережі буквально через кілька днів після того, як Адам оголосив, що працюватиме з Burberry над їхнім першим чоловічим ароматом, оскільки креативний директор Ріккардо Тіші очолив цей будинок моди.

"Я дуже щасливий працювати з Burberry над цією кампанією і з Ріккардо Тіші, які представляють його перший аромат для бренду", — йдеться в заяві Драйвера.

[ + – ] Адам Драйвер у рекламі Burberry Hero

Утім, тепер незрозуміло, чи буде ролик офіційно опублікований після такої неоднозначної реакції на нього. Burberry і Тіші поки коментарів не дають.