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Адам Драйвер, який знявся в образі кентавра для Burberry, справив фурор у мережі

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Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр, мем, актор
Фото: Скріншот

Зірка "Зоряних воєн" стала обличчям нового аромату Burberry Hero.

У мережу ще до офіційної прем'єри просочився рекламний ролик від компанії Burberry, в якому знявся Адам Драйвер, зірка "Зоряних воєн" і майбутнього фільму "Будинок Гуччі". І він уже став мемом у соцмережах. Про це пише News.

У рекламному ролику нового аромату Burberry Hero ("Герой"), Адам Драйвер із голим торсом, демонструючи відмінну фізичну форму, спочатку біжить по пляжу, потім пливе до коня, який купається в морі, а потім раптово опиняється на прибої в образі кентавра.

Нову роль 37-річного Драйвера вже назвали "сюрреалістичною".

"Це як зрозуміти? Адам йде в океан, займається сексом із конем і стає кентавром?" — запитують користувачі в соціальних мережах.

Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр
Реакція соцмереж на ролик

Адама також порівняли з відомим персонажем Дереком Зуландером, роль котрого кілька років тому зіграв Бен Стіллер. В однойменному фільмі Зуландер щось подібне здійснював із русалками у вигаданій рекламі туалетної води.

Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр
Реакція соцмереж на ролик

Інші зазначили, що сюжет ролика нагадує серію дитячих книг "Аніморфи" про молодих людей, які можуть перетворюватися на тварин. А деякі просто зазначили, що ролик непоганий і головна його прикраса, це, звичайно, Адам з оголеним торсом.

Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр
Переклад: я, коли бачу Адама у вигляді кентавра; теж я декількома секундами пізніше

А деякі просто повідомили, що дуже б хотіли вкрасти плакат із фотографією напівголого Адама з магазину парфумерії. "Думаєте, у мене будуть проблеми, якщо я це зроблю?" — запитують прихильники актора в соцмережах.

Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр
Адам Драйвер у рекламі Burberry Hero

Ролик, що викликав такий ажіотаж, з'явився в мережі буквально через кілька днів після того, як Адам оголосив, що працюватиме з Burberry над їхнім першим чоловічим ароматом, оскільки креативний директор Ріккардо Тіші очолив цей будинок моди.

"Я дуже щасливий працювати з Burberry над цією кампанією і з Ріккардо Тіші, які представляють його перший аромат для бренду", — йдеться в заяві Драйвера.

Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр
Адам Драйвер у рекламі Burberry Hero
Адам Драйвер, Burberry Hero, кентавр

Утім, тепер незрозуміло, чи буде ролик офіційно опублікований після такої неоднозначної реакції на нього. Burberry і Тіші поки коментарів не дають.