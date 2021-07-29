Топ-5 популярных оттенков губной помады среди знаменитостей (фото)

Сегодня отмечается Международный день губной помады, пожалуй, самого популярного косметического атрибута в женской косметичке.

29 июля в мире отмечается Международный день губной помады. Начало празднику было положено в соцсетях, а именно в Instagram. Однако, фактически, отмечают его каждый день: всякий раз, когда наносят макияж.

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История губной помады

Помаду в виде карандаша, завернутого в шелковую бумагу, в 1883 году на всемирной выставке в Амстердаме представили французские парфюмеры.

Авторство помады в тюбике принадлежит фирме Guerlain, а точнее Эме Герлену, сыну основателя компании. Он придумал добавить в помаду воск и отлить их в форме, чтобы потом поместить в футляр с простым механизмом. Появление первой помады Ne m"Oubliez pas (фр., — "Не забывай меня!", современного вида в США в 1915 году, вознесло ее популярность до небес, ведь пользоваться ею стало удобно.

В 1920 году Елена Рубинштейн выпустила помаду под названием Valaz Lip-Listre. И она произвела настоящую революцию в мире декоративной косметики. Помада стоила дешево, так что позволить ее себе могла любая женщина.

В тридцатых годах Хэзел Бишоп, основательница одноименного косметического бренда, создала губную помаду, устойчивую к поцелуям. Но только спустя 19 лет в США начали выпускать губную помаду в ее современном виде на фабриках. Ведь раньше эту косметику производили вручную.

Однако история губной помады началась гораздо раньше. Ее использовали в Месопотамии и Древнем Египте еще пять тысяч лет назад. К слову, египтянки знали толк в косметике: они подводили глаза сурьмой, использовали тени, а помаду делали из воска, жира и кармина (природного красителя, получаемого из насекомого кошениль). Последний до сих пор используется в косметической индустрии.

В Древней Греции и Риме дамы красили губы, правда, пигменты стали опасней: киноварь и сурик. А вот с развитием христианства макияж использовали только дамы легкого поведения. Достойным дамам считалось неприличным красить губы, ведь так, по мнению церковников, они искажали облик Девы Марии, который должны были олицетворять скромностью и сдержанностью.

Губная помада иногда возвращалась в моду монаршими особами: Елизаветой I, любительницей макияжа, Марией-Антуанеттой и многими другими королевами. Однако, долгое время считалось, что приличной женщине привлекать к себе внимание яркими губами не следует. Так что пользовались дамы, в основном, народными средствами.

"Она пощипала себе щеки, чтобы немножко их подрумянить, и покусала губы, чтобы к ним прилила кровь", — именно так поступала Скарлетт, героиня романа "Унесенные ветром", когда ей требовалось привлечь к себе мужское внимание.

Заметно популяризовала помаду актриса Сара Бернар, которая называла ее "величайшим изобретением ХХ века" и актрисы немого, а потом и звукового кино. Каждой девушке хотелось выглядеть, как дива на экране.

Неоднократно было замечено, что алый "роковой" цвет губ. И он не только всегда актуален, но и привлекает к себе повышенное внимание. Согласно исследованиям Манчестерского университета, красная помада приковывает к себе мужские взгляды в среднем на восемь секунд, розовая на шесть, а ненакрашеные губы не выдерживают и двух.

Провели соответствующий эксперимент и ученые Южной Бретани – им удалось доказать, что официантки, выбравшие красную помаду, получали в три раза больше чаевых, чем девушки, которые предпочли другой оттенок.

Впрочем, мода на помаду меняется – одно время был популярен нюдовый оттенок, когда губы практически не выделялись на лице. Например, такой макияж пропагандировала Ким Кардашьян, рекламируя собственный косметический бренд.

Иногда в моду входят яркие оттенки, которые непривычно видеть на губах: синие, зеленые и сиреневые, а гот и рок-культура ввела в моду черную помаду, которую используют, как мужчины, так и женщины. Но самым популярным оттенком остается все же алый. Ведь стоит накраситься в стиле экранной роковой дивы, как самооценка любой женщины сразу повышается.

В Международный день губной помады Фокус выяснил, какие цвета и бренды предпочитают звезды современного кино. Ведь они частенько становятся лицами косметических брендов, и нередко выпускают косметику сами.

Топ-5 алых оттенков губной помады, которые предпочитают знаменитости

Rouge Dior

[ + – ] Натали Портман

Один из самых старых брендов и классических оттенков. Появился еще в 1947 году, когда Кристиан Диор представил свое видение послевоенной моды: New Look, включающий в себя пышные юбки и узкие лифы.

"Всего лишь один цветной штрих может целиком и полностью изменить ваш облик", – говорил Диор, сделавший красный оттенок культовым.

Именно этот цвет губной помады предпочитали королева Ирана Сорайя, первая леди Аргентины Эва Перон и актрисы Бетт Дэвис, выбравшая Rouge Dior для съемок фильма "Все о Еве", и Марлен Дитрих, которая спорила с самим Хичкоком на съемках фильма "Страх сцены" насчет слишком яркого, по его мнению оттенка губ.

"Второе рождение" красная помада от Диор пережила в 80-х годах ХХ века в период работы в Доме Christian Dior Тьена. Он стал автором нескольких коллекций Rouge Dior, которые для себя выбирали Мадонна, Моника Белуччи, Марион Котийяр и Натали Портман.

Портман даже стала лицом коллекции Rouge Dior. К слову, именно этот оттенок предпочитает и актриса Люпита Нионго.

Rouge G

[ + – ] Наталья Водянова

Классическую помаду-пионер бренда Guerlain в 2009 году переосмыслили креативный директор Guerlain Оливье Эшодмезон и ювелир Лоренц Боймер. Они усовершенствовали оправу легендарной помады, создав настоящее произведение искусства Rouge G – тюбик-пулю, состоящую из семнадцати деталей, с металлическим корпусом и двойным встроенным зеркалом. Сегодня под свой любимый оттенок Rouge G можно подобрать и футляр по душе – выбрать его цвет или узор.

[ + – ] Певица Рианна

Лицом бренда стала Наталья Водянова. Эту же помаду предпочитает певица Рианна.

Lady Danger

[ + – ] Эмма Стоун в фильме "Круэлла"

Оттенок был создан основателем бренда M.A.C Франком Тоскано вскоре после его запуска в 1984 году. А популяризовала его Мадонна, как и следующего своего фаворита этого же бренда — Russian Red.

Новый всплеск популярности накрыл компанию после фильма "Дьявол носит Prada", именно его использовала героиня Энн Хэтэуэй, чтобы создать поистине роковой образ. Его также любят Тэйлор Свифт, Гвен Стефани и Дженнифер Энистон. С ней также щеголяет на экране Эмма Стоун в роли Круэллы Де Вилль.

L'Absolu Rouge Ruby Exquis

[ + – ] Зендая и L'Absolu Rouge Ruby Exquis

Название этой помады от Lancоme означает "совершенный рубиновый красный", и со времен 80-х он считался культовым. После появления помады на рынке им пользовались буквально все модели и актрисы, а следом за ним и женщины во всем мире.

Так что, этот ярко-алый оттенок остается одним из немногих "долгожителей", состав которого особо не менялся. Изменялась только форма – сейчас помада огранена, как драгоценный камень.

Лицом бренда и главным популяризатором оттенка была актриса Пенелопа Крус. И, по слухам, этому бьюти-фавориту она не изменяет. Сейчас этой помадой пользуется певица и актриса Зендая.

Revlon Fire and Ice №720

[ + – ] Джессика Бил в рекламе Revlon Fire and Ice

Помада Revlon Fire and Ice №720 была выпущена в 1952 году. Ее формула с того времени изменилась, но ярко-красный цвет остался таким же, как и был.

Одна из преданных поклонниц Fire and Ice, легендарная актриса и исполнительница роли Клеопатры Элизабет Тейлор, часто оставляла в качестве автографа отпечаток своих губ, накрашенных оттенком №720. Актриса также требовала, чтобы в фильмах, в которых она играла, алая помада была бы только на ней.

А давая совет, как вести себя в сложной жизненной ситуации, Тейлор любила говорить: "Выпей немного вина, накрась губы красной помадой и соберись".

[ + – ] Гвен Стефани и ее оттенки алого

Эту помаду предпочитает актриса Джессика Бил, которая и стала лицом рекламной кампании. А также, певица Гвен Стефани, которая не ограничивает себя в выборе среди алых оттенков.