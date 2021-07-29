Топ-5 популярних відтінків губної помади серед знаменитостей (фото)

Сьогодні відзначається Міжнародний день губної помади, мабуть, найпопулярнішого косметичного атрибута в жіночій косметичці.

29 липня в світі відзначається Міжнародний день губної помади. Початок свята був покладений у соцмережах, а саме в Instagram. Однак, фактично, святкують його кожен день: щоразу, коли наносять макіяж.

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Історія губної помади

Помаду у вигляді олівця, загорнутого в шовковий папір, у 1883 році на всесвітній виставці в Амстердамі представили французькі парфумери.

Авторство помади в тюбику належить фірмі Guerlain, а точніше Еме Герлену, синові засновника компанії. Він вигадав додати в помаду віск і відлити їх у формі, щоб потім помістити у футляр із простим механізмом. Поява першої помади Ne m'Oubliez pas (фр., — "Не забувай мене!") сучасного вигляду в США в 1915 році, піднесла її популярність до небес, адже користуватися нею стало зручно.

У 1920 році Олена Рубінштейн випустила помаду під назвою Valaz Lip-Listre. І вона здійснила справжню революцію у світі декоративної косметики. Помада коштувала дешево, тож дозволити її собі могла будь-яка жінка.

У тридцятих роках Гейзел Бішоп, засновниця однойменного косметичного бренду, створила губну помаду, стійку до поцілунків. Але тільки через 19 років в США почали випускати губну помаду в її сучасному вигляді на фабриках. Адже раніше цю косметику виробляли вручну.

Однак історія губної помади почалася набагато раніше. Її використовували в Месопотамії та Давньому Єгипті ще п'ять тисяч років тому. До речі, єгиптянки зналися в косметиці: вони підводили очі сурмою, використовували тіні, а помаду робили з воску, жиру та карміну (природного барвника, одержуваного з комахи кошеніль). Останній досі використовується в косметичній індустрії.

У Стародавній Греції та Римі пані фарбували губи, щоправда, пігменти стали небезпечнішими: кіновар і сурик. А ось з розвитком християнства макіяж використовували тільки жінки легкої поведінки. Гідним панянкам вважалося непристойно фарбувати губи, адже так, на думку церковників, вони спотворювали вигляд Діви Марії, який повинні були уособлювати скромністю і стриманістю.

Губна помада іноді поверталася в моду монаршими особами: Єлизаветою I, любителькою макіяжу, Марією-Антуанеттою і багатьма іншими королевами. Однак, довгий час вважалося, що пристойній жінці привертати до себе увагу яскравими губами не варто. Тож користувалися пані, здебільшого, народними засобами.

"Вона пощипала собі щоки, щоб трошки їх підрум'янити, і покусала губи, щоб до них прилила кров", — саме так робила Скарлетт, героїня роману "Віднесені вітром", коли їй було потрібно привернути до себе чоловічу увагу.

Помітно популяризувала помаду акторка Сара Бернар, яка називала її "найбільшим винаходом ХХ століття" й акторки німого, а потім і звукового кіно. Кожній дівчині хотілося виглядати, як діва на екрані.

Неодноразово було помічено, що червоний "фатальний" колір губ. І він не тільки завжди актуальний, але й привертає до себе підвищену увагу. Згідно з дослідженнями Манчестерського університету, червона помада приковує до себе чоловічі погляди здебільшого на вісім секунд, рожева на шість, а ненафарбовані губи не витримують і двох.

Провели відповідний експеримент і вчені Південної Бретані — їм вдалося довести, що офіціантки, які вибрали червону помаду, отримували втричі більше чайових, ніж дівчата, які вважали за краще інший відтінок.

Утім, мода на помаду змінюється — у свій час був популярний нюдовий відтінок, коли губи практично не виділялися на обличчі. Наприклад, такий макіяж пропагувала Кім Кардаш'ян, рекламуючи власний косметичний бренд.

Іноді в моду входять яскраві відтінки, які незвично бачити на губах: сині, зелені та бузкові, а гот і рок-культура ввела в моду чорну помаду, яку використовують, як чоловіки, так і жінки. Але найпопулярнішим відтінком залишається все ж червоний. Адже варто нафарбуватися в стилі екранної фатальний діви, як самооцінка будь-якої жінки відразу підвищується.

У Міжнародний день губної помади Фокус з'ясував, яким кольорам і брендам надають перевагу зірки сучасного кіно. Адже вони часто стають обличчями косметичних брендів, і нерідко випускають косметику самі.

Топ-5 червоних відтінків губної помади, які вважають за краще знаменитості

Rouge Dior

[ + – ] Наталі Портман

Один із найстаріших брендів і класичних відтінків. З'явився ще в 1947 році, коли Крістіан Діор представив своє бачення повоєнної моди: New Look, що враховує пишні спідниці та вузькі ліфи.

"Усього лише один кольоровий штрих може цілком і повністю змінити ваш вигляд", — говорив Діор, який зробив червоний відтінок культовим.

Саме цьому кольору губної помади надавали перевагу королева Ірану Сорайя, перша леді Аргентини Ева Перон та акторки Бетті Девіс, яка вибрала Rouge Dior для зйомок фільму "Все про Єву", і Марлен Дітріх, яка сперечалася із самим Гічкоком на зйомках фільму "Страх сцени" щодо занадто яскравого, на його думку відтінку губ.

"Друге народження" червона помада від Діор пережила у 80-х роках ХХ століття в період роботи в Будинку Christian Dior Тієна. Він став автором кількох колекцій Rouge Dior, які для себе вибирали Мадонна, Моніка Белуччі, Маріон Котіяр і Наталі Портман.

Портман навіть стала обличчям колекції Rouge Dior. До речі, саме цьому відтінку надає перевагу й акторка Лупіта Ньонго.

Rouge G

[ + – ] Наталія Водянова

Класичну помаду-піонер бренду Guerlain у 2009 році переосмислили креативний директор Guerlain Олів'є Ешодмезон і ювелір Лоренц Боймер. Вони вдосконалили оправу легендарної помади, створивши справжній витвір мистецтва Rouge G — тюбик-кулю, що складається із сімнадцяти деталей, з металевим корпусом і подвійним вбудованим дзеркалом. Сьогодні під свій улюблений відтінок Rouge G можна підібрати і футляр до душі — вибрати його колір або візерунок.

[ + – ] Співачка Ріанна

Обличчям бренду стала Наталія Водянова. Цю ж помаду любить і співачка Ріанна.

Lady Danger

[ + – ] Емма Стоун у фільмі "Круелла"

Відтінок був створений засновником бренду MAC Франком Тоскано незабаром після його запуску в 1984 році. А популяризувала його Мадонна, як і наступного свого фаворита цього ж бренду — Russian Red.

Новий спалах популярності накрив компанію після фільму "Диявол носить Prada", саме його використовувала героїня Енн Гетевей, щоб створити справді фатальний образ. Його також люблять Тейлор Свіфт, Гвен Стефані та Дженніфер Еністон. З нею також хизується на екрані Емма Стоун у ролі Круелли Де Вілль.

L'Absolu Rouge Ruby Exquis

[ + – ] Зендея і L'Absolu Rouge Ruby Exquis

Назва цієї помади від Lancоme означає "досконалий рубіновий червоний", і з часів 80-х він вважався культовим. Після появи помади на ринку ним користувалися буквально всі моделі й акторки, а слідом за ним і жінки у всьому світі.

Тож, цей яскраво-червоний відтінок залишається одним із небагатьох "довгожителів", склад якого особливо не змінювався. Змінювалася лише форма — зараз помада огранована, як дорогоцінний камінь.

Обличчям бренду і головним популяризатором відтінку була акторка Пенелопа Крус. І, за чутками, цей б'юті-фаворит вона не змінює. Зараз цієї помадою користується співачка й акторка Зендея.

Revlon Fire and Ice №720

[ + – ] Джессіка Біл у рекламі Revlon Fire and Ice

Помада Revlon Fire and Ice №720 була випущена в 1952 році. Її формула з того часу змінилася, але яскраво-червоний колір залишився таким же, як і був.

Одна з відданих шанувальниць Fire and Ice, легендарна акторка та виконавиця ролі Клеопатри Елізабет Тейлор, часто залишала як автограф відбиток своїх губ, нафарбованих відтінком №720. Акторка також вимагала, щоб у фільмах, в яких вона грала, червона помада була б тільки на ній.

А радячи, як поводитися у складній життєвій ситуації, Тейлор любила говорити: "Випий трохи вина, нафарбуй губи червоною помадою і зберися".

[ + – ] Гвен Стефані та її відтінки червоного

Цій помаді надає перевагу акторка Джессіка Біл, яка і стала обличчям рекламної кампанії. А також, співачка Гвен Стефані, яка не обмежує себе у виборі серед червоних відтінків.