Снова близнецы. Инсайдеры сообщают о новой беременности Амаль Клуни

Пара якобы объявила о пополнении близким друзьям, собрав их на своей итальянской вилле 4 июля.

60-летний голливудский актер Джордж Клуни и его 43-летняя супруга-правозащитница Амаль могут стать родителями в третий раз, сообщает Daily Mail. Инсайдеры утверждают, что счастливая пара уже рассказала своим близким друзьям о грядущем пополнении 4 июля, устроив небольшой званый обед возле своей итальянской виллы.

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"Ходят слухи, что у них снова родятся близнецы. Говорят, у Амаль прошел первый триместр. Живот уже начинает появляться, так что скоро все узнают. У Джорджа кружилась голова от волнения, и он не мог дождаться, чтобы рассказать всем", – утверждает источник издания.

По словам приближенных к паре людей, Амаль и Джордж не были уверены, что смогут еще иметь детей, поэтому новость о беременности стала для них большой радостью.

"Джордж был так горд, а Амаль сияла. Этого действительно хотели и Джордж, и Амаль, но в ее возрасте не было никаких гарантий", – отметил источник.

Представители знаменитостей пока что никак не прокомментировали эту информацию.

У супругов Клуни подрастают четырехлетние близнецы Элла И Александр. Перед их днем рождения Джордж увез супругу с детьми и щенком-сенбернаром Рози на озеро Комо, где они в семейном доме на вилле Олеандра проведут лето. Семья выбралась туда впервые за последние два года.

Клуни стараются держать свою личную жизнь подальше от посторонних глаз и очень редко что-то комментируют. Однако в декабре прошлого года Джордж дал редкое интервью, рассказав о том, чем они с женой руководствовались в выборе имени для детей, и какие трудности ждут их отпрысков в будущем.

"Я не хотел, чтобы у наших детей были какие-то странные имена. У них уже будет достаточно неприятностей. Трудно быть сыном кого-то известного и успешного. Сын Пола Ньюмана покончил с собой. Сын Грегори Пека покончил с собой. Бинг Кросби заставил двух сыновей покончить с собой. У меня есть преимущество, потому что я намного старше, и к тому времени, когда мой сын почувствует себя конкурентоспособным, я буду буквально жевать хлеб", – сказал актер.

Позже он рассказал CBS This Morning о том, как Амаль и дети изменили его жизнь.

[ + – ] Свадьба Амаль Аламуддин и Джорджа Клуни

"Нет никаких сомнений в том, что присутствие Амаль в моей жизни изменило все для меня. Это был первый раз, когда все, что она делала, и все в ней было бесконечно важнее, чем что-либо во мне. Мы никогда не говорили о том, чтобы иметь детей. А потом мы идем к врачу, делаем УЗИ, и они такие: "У тебя мальчик!" и я подумал: "Малыш, фантастика!". А они говорят:" А у тебя там есть еще один ". Я был за одного, ведь я стар. Вдруг два. Трудно заставить меня не говорить, и я просто стоял там минут 10, просто глядя на этот листок бумаги и спрашивая: "Что? Два?", – разоткровенничался Джордж.

[ + – ] Амаль Клуни с Эллой и Александром

Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой в Ливии в 2013 году. Актер, который до этого был самым знаменитым холостяком Голливуда и даже не думал о браке, потерял голову от Амаль. 27 сентрября 2014 года пара сыграла роскошную свадьбу в Венеции.