Знову близнюки. Інсайдери повідомляють про чергову вагітність Амаль Клуні

Пара нібито оголосила про поповнення близьким друзям, зібравши їх на своїй італійській віллі 4 липня.

60-річний голлівудський актор Джордж Клуні і його 43-річна дружина-правозахисниця Амаль можуть стати батьками втретє, повідомляє Daily Mail. Інсайдери стверджують, що щаслива пара вже розповіла своїм близьким друзям про прийдешнє поповнення 4 липня, влаштувавши святкову вечерю біля своєї італійської вілли.

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"Ходять чутки, що в них знову народяться близнята. Кажуть, в Амаль пройшов перший триместр. Живіт уже починає з'являтися, тому скоро всі дізнаються. У Джорджа паморочилося в голові від хвилювання, і він не міг дочекатися, щоб розповісти всім", — стверджує джерело видання.

За словами наближених до пари людей, Амаль і Джордж не були впевнені, що зможуть ще мати дітей, тому новина про вагітність стала для них великою радістю.

"Джордж був такий гордий, а Амаль сяяла. Цього дійсно хотіли і Джордж, і Амаль, але в її віці не було ніяких гарантій", — зазначило джерело.

Представники знаменитостей поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

У подружжя Клуні підростають чотирирічні близнюки Елла й Олександр. Перед їхнім днем народження Джордж відвіз дружину з дітьми і щеням-сенбернаром Розі на озеро Комо, де вони в сімейному будинку на віллі Олеандра проведуть літо. Сім'я вибралася туди вперше за останні два роки.

Клуні намагаються тримати своє особисте життя подалі від сторонніх очей і дуже рідко щось коментують. Однак, у грудні минулого року Джордж дав рідкісне інтерв'ю, розповівши про те, чим вони з дружиною керувалися у виборі імені для дітей, і які труднощі чекають їхніх нащадків у майбутньому.

"Я не хотів, щоб у наших дітей були якісь дивні імена. У них уже буде досить неприємностей. Важко бути сином когось відомого й успішного. Син Пола Ньюмана наклав на себе руки. Син Грегорі Пека наклав на себе руки. Бінг Кросбі змусив двох синів накласти на себе руки. У мене є перевага, тому що я набагато старший, і на той час, коли мій син відчує себе конкурентоспроможним, я буду буквально жувати хліб", — сказав актор.

Пізніше він розповів CBS This Morning про те, як Амаль і діти змінили його життя.

[ + – ] Весілля Амаль Аламуддін і Джорджа Клуні

"Немає ніяких сумнівів у тому, що присутність Амаль у моєму житті змінила все для мене. Це був перший раз, коли все, що вона робила, і все в ній було нескінченно важливіше, ніж що-небудь у мені. Ми ніколи не говорили про те, щоб мати дітей. А потім ми йдемо до лікаря, робимо УЗД, і вони такі: "у тебе хлопчик!" і я подумав: "Малюк, фантастика!". А вони кажуть: "А в тебе там є ще один". Я був за одного, адже я старий. Раптом два. Важко змусити мене не говорити, і я просто стояв там хвилин 10, просто дивлячись на цей листок паперу і запитуючи: "Що? Два?", — розговорився Джордж.

[ + – ] Амаль Клуні з Еллою та Олександром

Джордж Клуні познайомився зі своєю майбутньою дружиною в Лівії у 2013 році. Актор, який до цього був найзнаменитішим холостяком Голлівуду і навіть не думав про шлюб, втратив голову від Амаль. 27 вересня 2014 року пара зіграла розкішне весілля у Венеції.