День рождения Джоан Роулинг и Гарри Поттера: 5 фактов, которые их объединяют

Задувание свечей на праздничном торте не единственный факт, который объединяет Джоан Роулинг и Гарри Поттера.

31 июля свой день рождения отмечает не только писательница Джоан Роулинг, но и ее волшебный персонаж Гарри Поттер. Об этом пишет издание Glamurama.

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Гарри Поттер в образе мальчика-волшебника был представлен миру с выходом книги "Гарри Поттер и философский камень" в июне 1997 года, а вообще персонаж родился 31 июля 1980 года, в день рождения самой писательницы.

Задувание свечей на праздничном торте — не единственный факт, который объединяет Джоан Роулинг и персонажа Гарри Поттера.

Знакомство родителей

Родители Джоан, как Гарри и его лучшие друзья Гермиона с Роном, познакомились во время поездки на поезде между Лондоном и Арбротом. Они отправились со станции Кингс-Кросс — с которой из Лондона троица волшебников выезжала в Хогвартс. Джоан Роулинг придумала историю жизни Гарри Поттера также во время поездки на поезде из Манчестера в Лондон.

Волшебное детство

Джоан выросла в графстве Глостершир. Писательница признавалась, как в детстве она переодевалась в ведьму, чтобы играть с соседскими детьми, которые были наследниками некой Руби Поттер. Дом Джоан Роулинг был рядом с лесом Дин, который упоминается в "Гарри Поттере и Дарах смерти".

Профессор Северус Снейп

На создание этого персонажа Джоан Роулинг вдохновил ее учитель математики, который разделял детей на два лагеря: самые умные были в левой части комнаты, а остальные, включая Роулинг, занимали правую сторону кабинета.

Любовь к книгам

Джоан Роулинг с помощью литературы пыталась отомстить своим обидчикам в детстве, как и Гарри Поттер с друзьями. Писательница перенесла хулиганов в свою книгу — так появились персонажи Драко Мелфоя, Винсента Крэбба и Грегори Гойла. Джоан Роалинг в одном из интервью благодарила своих обидчиков по детству за идеи, которые они ей подарили для написания книг.

Однокурсник на машине

С Джоан Роулинг учился некий Шон Харрис, который не пользовался популярностью среди других учащихся. Чтобы избежать позора во время очередного подкола, Шон Харрис со своим другом сбежали из учебного заведения на автомобиле Ford Anglia. Этот автомобиль, который мог летать, в книгах принадлежал семье Уизли. Именно на Ford Anglia Гарри Поттер и Рон Уизли убегали от паука Арагога в "Гарри Поттер и Тайная комната".

[ + – ] Джоан Роулинг и ее персонажи [ + – ] Джоан Роулинг и ее персонажи [ + – ] Джоан Роулинг и ее персонажи [ + – ] Джоан Роулинг и ее персонажи [ + – ] Джоан Роулинг и ее персонажи

Фото: Divulgação и Reprodução

Ранее Фокус сообщал, что создатели саги о Гарри Поттере пообещали его фанатам сразу два сюрприза. К 20-летию выхода фильма "Гарри Поттер и философский камень" в WarnerMedia Kids & Family сообщили о выходе двух видео-релизов: один из которых – сериал-викторина из четырех частей продолжительностью один час каждая для фанатов Гарри Поттера, а второй – документальный фильм о работе над фильмом "Гарри Поттер и философский камень".

Также Фокус рассказывал, что Джоан Роулинг не разрешили участвовать в книжном фестивале. Организаторы сочли, что викторина по вселенной "Гарри Поттера" в программе мероприятия может "причинить страдания" членам сообщества ЛГБТ, из-за чего Джоан Роулинг не участвовала в книжном фестивале.