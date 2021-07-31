День народження Джоан Роулінг і Гаррі Поттера: 5 фактів, які їх об'єднують

Задування свічок на святковому торті не єдиний факт, який об'єднує Джоан Роулінг і Гаррі Поттера.

31 липня свій день народження відзначає не тільки письменниця Джоан Роулінг, але і її чарівний персонаж Гаррі Поттер. Про це пише видання Glamurama.

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Гаррі Поттер в образі хлопчика-чарівника був представлений світу з виходом книги "Гаррі Поттер і філософський камінь" в червні 1997 року, хоча сам персонаж народився 31 липня 1980 року, в день народження самої письменниці.

Задування свічок на святковому торті не єдиний факт, який об'єднує Джоан Роулінг і персонажа Гаррі Поттера.

Знайомство батьків

Батьки Джоан, як Гаррі і його кращі друзі Герміона з Роном, познайомилися під час поїздки на поїзді між Лондоном і Арбротом. Вони вирушили зі станції Кінгс-Крос — з якої з Лондона трійця чарівників виїжджала до Хогвартсу. Джоан Роулінг вигадала історію життя Гаррі Поттера також під час поїздки на поїзді з Манчестера в Лондон.

Чарівне дитинство

Джоан виросла в графстві Глостершир. Письменниця зізнавалась, як в дитинстві вона переодягалася в відьму, щоб грати з сусідськими дітьми, які були спадкоємцями якоїсь Рубі Поттер. Будинок Джоан Роулінг був поруч з лісом Дін, який згадується в "Гаррі Поттері і Смертельних реліквіях".

Професор Северус Снейп

На створення цього персонажа Джоан Роулінг надихнув її вчитель математики, який поділяв дітей на два табори: найрозумніші були в лівій частині кімнати, а решта, включаючи Роулінг, займали праву сторону кабінету.

Любов до книг

Джоан Роулінг за допомогою літератури намагалася помститися своїм кривдникам в дитинстві, як і Гаррі Поттер з друзями. Письменниця перенесла хуліганів в свою книгу — так з'явилися персонажі Драко Мелфоя, Вінсента Креба і Грегорі Гойла. Джоан Роалінг в одному з інтерв'ю дякувала своїм кривдникам по дитинству за ідеї, які вони їй подарували для написання книг.

Однокурсник на машині

З Джоан Роулінг навчався якийсь Шон Харріс, який не користувався популярністю серед інших учнів. Щоб уникнути ганьби під час чергового підколу, Шон Харріс зі своїм другом втекли з навчального закладу на автомобілі Ford Anglia. Цей автомобіль, який міг літати, в книгах належав родині Візлі. Саме на Ford Anglia Гаррі Поттер і Рон Візлі тікали від павука Арагога в "Гаррі Поттер і Таємна кімната".

Раніше Фокус повідомляв, що творці саги про Гаррі Поттера пообіцяли його фанатам відразу два сюрпризи. До 20-річчя виходу фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" в WarnerMedia Kids & Family повідомили про вихід двох відео-релізів: один з яких — серіал-вікторина з чотирьох частин тривалістю одна година кожна для фанатів Гаррі Поттера, а другий — документальний фільм про роботу над фільмом "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Також Фокус розповідав, що Джоан Роулінг не дозволили брати участь в книжковому фестивалі. Організатори визнали, що вікторина по всесвіту "Гаррі Поттера" в програмі заходу може "завдати страждання" членам спільноти ЛГБТ, через що Джоан Роулінг не брала участі в книжковому фестивалі.