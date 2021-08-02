Олимпийский чемпион Том Дейли вязал свитер для собаки на трибуне в Токио (фото)

Британский спортсмен вяжет крючком и спицами, уверяя, что такое хобби помогает ему бороться со стрессом и держать себя в руках перед ответственными соревнованиями.

Золотой призер Олимпиады в Токио по синхронным прыжкам в воду Том Дейли из Великобритании покорил мир не только тем, что стал чемпионом, но и своим хобби, сообщает ВВС.

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Мировые СМИ облетели кадры, на которых Том, наблюдая за финальными состязаниями по прыжкам в воду среди женщин с 3-метрового трамплина на трибуне в Токийском центре водных видов спорта, что-то вязал. В его руках были спицы и нитки сиренево-розового оттенка.

"Есть Том Дейли — он достал свои вязальные спицы. Как ты думаешь, что он там мастерит? Интересно, для кого он вяжет эту пурпурную вещь?", – отметила занятие спортсмена комментатор BBC Кэтрин Даунс.

Позже сам Том в сториз Instagram объяснил, что вязал свитер для французского бульдога своих друзей по кличке Иззи, и показал готовое изделие.

Фото: Скриншот

Уже на следующий день его снова заметили на трибуне с клубком и спицами. В этот раз он вязал кардиган для олимпийской сборной Великобритании.

Фото: Скриншот

Британский ныряльщик, который выиграл свое первое олимпийское золото вместе с Мэтти Ли в соревнованиях по синхронным прыжкам с 10-метровой вышки 26 июля, назвал вязание "личным секретным оружием".

Спортсмен даже имеет страницу в Instagram под названием madewithlovebytomdaley, где выкладывает свои работы. Причем вещи, которые он создает, связаны не только спицами, но и крючком. Так, на прошлой неделе он похвастался собственноручно созданным чехлом для олимпийской медали с флагом Великобритании с одной стороны и Японии – с другой.

"Единственное, что удерживало меня в рассудке на протяжении всего этого процесса, – это моя любовь к вязанию, вязанию крючком и всем вышивкам", – объяснил он фолловерам, описывая подготовку к соревнованиям.

В рамках ограничений Covid олимпийские спортсмены должны покинуть японскую столицу в течение 48 часов после своего выступления, но Тому все еще предстоит последнее соревнование: индивидуальные прыжки с 10-метровой вышки. Предварительные соревнования пройдут в пятницу, 6 августа, а финал – в субботу, 7 августа.

Впервые о Томе Дейли заговорили после Олимпиады в Лондоне в 2012 году, когда он завоевал бронзу, повторив это достижение в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

В 2013 году спортсмен признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и женился на режиссере и сценаристе из США Дастине Лэнсе Блэке.

Через пять лет после свадьбы суррогатная мать родила паре сына Робби. В соцсетях Том часто публикует совместные "фэмили-луки" с сыном, создавая одинаковые вязанные наряды.

Кроме одежды для себя и семьи, Том вяжет игрушки, чехлы для мебели, наряды для животных и многое другое.

Напомним, вязание стало самым популярным занятием для снятия стресса в США, причем за спицы и крючки взялись как рядовые граждане, так и знаменитости. А в Финляднии провели первый чемпионат мира по вязанию под хэви-метал.