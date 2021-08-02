Олімпійський чемпіон Том Дейлі в'язав светр для собаки на трибуні в Токіо (фото)

Британський спортсмен в'яже гачком і спицями, запевняючи, що таке хобі допомагає йому боротися зі стресом і тримати себе в руках перед відповідальними змаганнями.

Золотий призер Олімпіади в Токіо із синхронних стрибків у воду Том Дейлі з Великобританії підкорив світ не тільки тим, що став чемпіоном, а й своїм хобі, повідомляє ВВС.

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Світові ЗМІ облетіли кадри, на яких Том, спостерігаючи за фінальними змаганнями зі стрибків у воду серед жінок з 3-метрового трампліну на трибуні в Токійському центрі водних видів спорту, щось в'язав. У його руках були спиці і нитки бузково-рожевого відтінку.

"Є Том Дейлі — він дістав свої спиці. Як ти думаєш, що він там робить? Цікаво, для кого він в'яже цю пурпурову річ?", — зазначила коментаторка BBC Кетрін Даунс.

Пізніше сам Том у сторіз Instagram пояснив, що в'язав светр для французького бульдога своїх друзів на кличку Іззі і показав готовий виріб.

Фото: Скриншот

Уже наступного дня його знову помітили на трибуні з клубком і спицями. Цього разу він в'язав кардиган для олімпійської збірної Великобританії.

Фото: Скриншот

Британський нирець, який виграв своє перше олімпійське золото разом з Метті Лі в змаганнях із синхронних стрибків з 10-метрової вишки 26 липня, назвав в'язання "особистою секретною зброєю".

Спортсмен навіть має сторінку в Instagram під назвою madewithlovebytomdaley, де викладає свої роботи. Причому речі, які він створює, в'язані не тільки спицями, а й гачком. Так, минулого тижня він похвалився власноруч створеним чохлом для олімпійської медалі з прапором Великобританії з одного боку і Японії — з іншого.

"Єдине, що утримувало мене в розумі протягом усього цього процесу, — це моя любов до в'язання, в'язання гачком і всіх вишивок", — пояснив він фоловерам, описуючи підготовку до змагань.

У рамках обмежень Covid олімпійські спортсмени повинні покинути японську столицю протягом 48 годин після свого виступу, але Тома все ще чекає останнє змагання: індивідуальні стрибки з 10-метрової вишки. Попередні змагання пройдуть у п'ятницю, 6 серпня, а фінал — у суботу, 7 серпня.

Уперше про Тома Дейлі заговорили після Олімпіади в Лондоні у 2012 році, коли він завоював бронзу, повторивши це досягнення у 2016 році в Ріо-де-Жанейро.

У 2013 році спортсмен зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації й одружився з режисером і сценаристом із США Дастіном Ленсом Блеком.

Через п'ять років після весілля сурогатна мати народила парі сина Роббі. У соцмережах Том часто публікує спільні "фемілі-луки" із сином, створюючи однакові в'язані наряди.

Крім одягу для себе і сім'ї, Том в'яже іграшки, чохли для меблів, наряди для тварин і багато іншого.

Нагадаємо, в'язання стало найпопулярнішим заняттям для зняття стресу в США, причому за спиці і гачки взялися як пересічні громадяни, так і знаменитості. А у Фінляндії провели перший чемпіонат світу з в'язання під хеві-метал.