"Отряд самоубийц: Миссия навылет": Марго Робби, Джон Сина и Сильвестр Сталлоне на премьере фильма

Новый фильм расскажет о противостоянии супергероев и негодяев на острове Корто Мальтезе, где расположена жуткая тюрьма Йотунхейм

В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Так как в эпоху пандемии коронавируса публичные премьеры с красными дорожками и дефиле селебрити отошли в прошлое, но событие вызвало небывалый ажиотаж среди журналистов. Об этом пишет Daily Mail.

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Премьеру, которая прошла в кинотеатре Regency Bruin Theatre посетили актеры, исполнившие роли в фильме.

Но главной звездой красной дорожки стала Марго Робби, которая в "Отряде самоубийц" играет Харли Квинн, бывшего психолога, а ныне сподвижницу Джокера, еще одного антигероя вселенной DC Comics. Актриса вышла в свет в эффектном наряде белого цвета от модного дома Chanel.

Впрочем, по части умения выбирать наряды для красной дорожки с ней соперничал Джон Сина, знаменитый рестлер, который в новом фильме исполнил роль супергероя Миротворца. Он явился на премьеру в костюме своего героя.

[ + – ] Джон Сина в образе Миротворца

На мероприятии также появились австралийский актер Джай Кортни, режиссер Джеймс Ганн, а также певица Рита Ора и актриса Кэйт Бекинсэйл.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне и Джеймс Ганн

Причем, Рита Ора использовала премьеру, чтобы подтвердить отношения с оскраоносным режиссером Тайкой Вайтити.

[ + – ] Тайка Вайтити и Рита Ора [ + – ] Тайка Вайтити и Рита Ора

Пара появилась вместе на красной дорожке и под руку отправилась на вечеринку после премьеры.

Напомним, "Отряд самоубийц: Миссия навылет" — американский супергеройский фильм, основанный на одноименных комиксах издательства DC Comics. Это сиквел фильма "Отряд самоубийц", который вышел в прокат в 2016 году, и является десятым по счету фильмом из расширенной вселенной DC.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джеймс Ганн, а актерский состав возглавляют Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Джоэл Киннаман, Питер Капальди, Сильвестр Сталлоне и Виола Дэвис.

Премьера в Украине состоится уже в этот четверг, 5 августа.