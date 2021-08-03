"Загін самогубців: Місія навиліт": Марго Роббі, Джон Сіна і Сильвестр Сталлоне на прем'єрі фільму

Новий фільм розповість про протистояння супергероїв і негідників на острові Корто Мальтезе, де розташована моторошна в'язниця Йотунгейм

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра нового фільму "Загін самогубців: Місія навиліт". В епоху пандемії коронавірусу публічні прем'єри з червоними доріжками і дефіле селебріті відійшли в минуле, але подія викликала небувалий ажіотаж серед журналістів. Про це пише Daily Mail.

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Прем'єру, яка пройшла в кінотеатрі Regency Bruin Theatre, відвідали актори, котрі виконали ролі у фільмі.

Але головною зіркою червоної доріжки стала Марго Роббі, яка в "Загоні самогубців" грає Гарлі Квінн, колишнього психолога, а нині сподвижницю Джокера, ще одного антигероя всесвіту DC Comics. Актриса вийшла у світ в ефектному вбранні білого кольору від модного будинку Chanel.

Втім, у частині вміння вибирати наряди для червоної доріжки з нею змагався Джон Сіна, знаменитий рестлер, який у новому фільмі виконав роль супергероя миротворця. Він з'явився на прем'єру в костюмі свого героя.

[ + – ] Джон Сіна в образі миротворця

На заході також з'явилися австралійський актор Джай Кортні, режисер Джеймс Ганн, а також співачка Ріта Ора і актриса Кейт Бекінсейл.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне і Джеймс Ганн

Причому, Ріта Ора використовувала прем'єру, щоб підтвердити відносини з оскароносним режисером Тайка Вайтіті.

[ + – ] Тайка Вайтіті і Ріта Ора [ + – ] Тайка Вайтіті і Ріта Ора

Пара з'явилася разом на червоній доріжці і під руку вирушила на вечірку після прем'єри.

Нагадаємо, "Загін самогубців: Місія навиліт" — американський супергеройський фільм, заснований на однойменних коміксах видавництва DC Comics. Це сиквел фільму "Загін самогубців", який вийшов у прокат у 2016 році, і є десятим за рахунком фільмом з розширеного всесвіту DC.

Режисером і сценаристом фільму виступив Джеймс Ганн, а акторський склад очолюють Марго Роббі, Ідріс Ельба, Джон Сіна, Джоел Кіннаман, Пітер Капальді, Сильвестр Сталлоне і Віола Девіс.

Прем'єра в Україні відбудеться вже в цей четвер, 5 серпня.