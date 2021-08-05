Готовимся к сезону. Главные тренды окраски волос 2021-22

Скоро произойдет смена сезона. Для многих это означает — новый оттенок волос.

Уже совсем скоро мы ожидаем наступление нового сезона осень — 2021, и для тех, кто решил сменить образ или добавить в него новых красок, будет важно узнать о новых трендах окрашивания. Ведь оттенок волос — одна из самых важных составляющих нашего имиджа, от которой зависит, какой макияж и цветовые решения в одежде мы выберем.

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Наиболее модными оттенками волос в наступающем сезоне осень — зима 2021-22 остается цвет блонд в довольно интересной интерпретации — с нотками розового, медового и даже темного оттенков, а также с оттенками, близкими к натуральным.

Словом, если вы решились на кардинальные или не очень, перемены, наши рекомендации будут вам полезны.

Окрашивание медовые пряди

Если вы, наконец, отважились изменить цвет волос и превратиться в блондинку, вам стоит обратить внимание на одно из трендовых решений сезона — светло-медовые пряди. Правда, при выборе модного окрашивания стоит принять во внимание тот факт, что этот вариант подходит только на длинные волосы.

[ + – ] Медовые пряди эффектно смотрятся именно на длинных волосах

Оттенок волос Роуз Голд

Оттенок блонда с тонами розового и лилового цветов. Правда, этот оттенок остался в качестве наследия из прошлого сезона, но он так понравился модницам всех возрастов, что hair-стилисты продолжают рекомендовать его и в наступающем. Есть мнение, что нетрадиционные оттенки блонда хороши для теплого времени года, но с этим можно поспорить. Когда же нам нужны яркие, воодушевляющие решения, если не в серую и прохладную погоду?

[ + – ] Розовый оттенок блонда — некая дань тренда на инфантильность

К слову, этот оттенок волос идеально укладывается в модную парадигму, актуальную на подиуме уже несколько сезонов, а именно — тренд на инфантильность. Ведь девушки с розовыми волосами дают прямую отсылку к куклам, которые могут "позволить" себе любой цвет волос, включая совсем не натуральные.

Трендовый вишнево-красный оттенок

Это решение для окраски волос подойдет именно брюнеткам и шатенкам. Смелое решение по изменению имиджа, которое станет очень популярным с наступлением осени. Вообще, цвет вишни и оттенки бордового часто становятся трендовыми с наступлением золотой осени. Наряду с темными оттенками маникюра и аксессуаров — сумок, поясов, декоративных элементов на пальто.

[ + – ] Не стоит краситься в вишневые оттенки до наступления первых чисел сентября

Осенью 2021 наиболее актуальным станет именно вишневый оттенок. Правда, не стоит торопиться покрасить волосы уже в августе: этот цвет будет актуальным именно с сентября!

Волосы цвета кремовый блонд

Этот оттенок значился модным аутсайдером более пяти лет. В последний раз о нем заявляли как об одном из топовых в 2015 году, после чего на вершине тенденций оказывались прохладные оттенки блонда, близкие к скандинавским или к натуральным, с уклоном в русый цвет. Однако осенью 2021 года кремовый блонд возвращается в модные палитры hair-стилистов и, как следствие, на улицы больших городов.

[ + – ] Кремовый блонд долгое время был модным аутсайдером

Особенно этот оттенок подойдет девушкам, которые традиционно выбирают блонд и меняют только оттенок. В этом случае, процедура модного окрашивания займет не более часа и не потребует больших вложений в актуализацию вашего имиджа.

Эффект затемнения корней

Идеальное решение для тех, кто не любит превращать процедуру окрашивания волос в ежемесячный ритуал, без которого внешний вид становится неопрятным. Таким образом, проблема отросших корней превращается в тренд. Правда, достигается такой эффект с помощью техник окрашивания омбре, а отнюдь не долгим игнорированием салона красоты, но явное преимущество этой тенденции в том, что вы сможете позволить себе обходиться без окрашивания намного дольше, чем при классических вариантах окрашивания волос — и выглядеть при этом очень стильно.

[ + – ] Подойдет девушкам, которые решили "выйти" из цвета

Этот вариант идеально подойдет тем, кто решил "выйти из цвета" или отрастить волосы, не повреждая их частым воздействием красящими веществами.

Медный блонд на волосах

[ + – ] Если понятия натуральных оттенков вам близки, медный блонд — то что вам нужно

Возвращение к натуральности или самый популярный оттенок среди естественных. Если натуральные оттенки вам близки, медный блонд — то, что нужно. С одной стороны, он, начиная с весны 2021 года, очень популярен среди знаменитостей, а с другой — его легко поддерживать, добавляя при окраске новые сочетания красок. Ведь диапазон оттенков того, что называется "медный блонд" очень широк. И даже если стилист не попадет в нужный оттенок в момент следующего окрашивания — существенно ваш облик не изменится.

Глубокий черный оттенок волос с синим подтоном

Стоит отметить, что такой вид окрашивания будет хорошо смотреться на коротких и средней длины волосах. Впрочем, хоть мы и наблюдаем довольно интересный тренд, прогнозировать его долговечность пока рано. Поэтому делать подобные эксперименты на длинных и очень длинных волосах, пожалуй, не стоит.

[ + – ] Синие пряди будут эффектно мотреться на волосах средней длины

С другой стороны, если вы — счастливая обладательница натурального оттенка темных волос, можете добавить для разнообразия парочку прядей синеватого оттенка и не перекрашивать всю массу волос в этот ультрамодный цвет.

Окрашивание в кофейные оттенки

Многие голливудские знаменитости в 2021 году отдали предпочтение именно многогранным кофейным оттенкам. Для них даже есть аппетитные названия: эспрессо, мокко и другие варианты.

[ + – ] Волосы в кофейных оттенках будут очень эффектно смотреться на фоне осенних пейзажей

Кофейные оттенки идеально подходят для осенней погоды. Они вписываются в осенний пейзаж не менее удачно, чем вишневые или бордовые модные решения для окрашивания волос 2021-22.