Готовимся к сезону. Главные тренды окраски волос 2021-22
Скоро произойдет смена сезона. Для многих это означает — новый оттенок волос.
Уже совсем скоро мы ожидаем наступление нового сезона осень — 2021, и для тех, кто решил сменить образ или добавить в него новых красок, будет важно узнать о новых трендах окрашивания. Ведь оттенок волос — одна из самых важных составляющих нашего имиджа, от которой зависит, какой макияж и цветовые решения в одежде мы выберем.
Наиболее модными оттенками волос в наступающем сезоне осень — зима 2021-22 остается цвет блонд в довольно интересной интерпретации — с нотками розового, медового и даже темного оттенков, а также с оттенками, близкими к натуральным.
Словом, если вы решились на кардинальные или не очень, перемены, наши рекомендации будут вам полезны.
Окрашивание медовые пряди
Если вы, наконец, отважились изменить цвет волос и превратиться в блондинку, вам стоит обратить внимание на одно из трендовых решений сезона — светло-медовые пряди. Правда, при выборе модного окрашивания стоит принять во внимание тот факт, что этот вариант подходит только на длинные волосы.
Оттенок волос Роуз Голд
Оттенок блонда с тонами розового и лилового цветов. Правда, этот оттенок остался в качестве наследия из прошлого сезона, но он так понравился модницам всех возрастов, что hair-стилисты продолжают рекомендовать его и в наступающем. Есть мнение, что нетрадиционные оттенки блонда хороши для теплого времени года, но с этим можно поспорить. Когда же нам нужны яркие, воодушевляющие решения, если не в серую и прохладную погоду?
К слову, этот оттенок волос идеально укладывается в модную парадигму, актуальную на подиуме уже несколько сезонов, а именно — тренд на инфантильность. Ведь девушки с розовыми волосами дают прямую отсылку к куклам, которые могут "позволить" себе любой цвет волос, включая совсем не натуральные.
Трендовый вишнево-красный оттенок
Это решение для окраски волос подойдет именно брюнеткам и шатенкам. Смелое решение по изменению имиджа, которое станет очень популярным с наступлением осени. Вообще, цвет вишни и оттенки бордового часто становятся трендовыми с наступлением золотой осени. Наряду с темными оттенками маникюра и аксессуаров — сумок, поясов, декоративных элементов на пальто.
Осенью 2021 наиболее актуальным станет именно вишневый оттенок. Правда, не стоит торопиться покрасить волосы уже в августе: этот цвет будет актуальным именно с сентября!
Волосы цвета кремовый блонд
Этот оттенок значился модным аутсайдером более пяти лет. В последний раз о нем заявляли как об одном из топовых в 2015 году, после чего на вершине тенденций оказывались прохладные оттенки блонда, близкие к скандинавским или к натуральным, с уклоном в русый цвет. Однако осенью 2021 года кремовый блонд возвращается в модные палитры hair-стилистов и, как следствие, на улицы больших городов.
Особенно этот оттенок подойдет девушкам, которые традиционно выбирают блонд и меняют только оттенок. В этом случае, процедура модного окрашивания займет не более часа и не потребует больших вложений в актуализацию вашего имиджа.
Эффект затемнения корней
Идеальное решение для тех, кто не любит превращать процедуру окрашивания волос в ежемесячный ритуал, без которого внешний вид становится неопрятным. Таким образом, проблема отросших корней превращается в тренд. Правда, достигается такой эффект с помощью техник окрашивания омбре, а отнюдь не долгим игнорированием салона красоты, но явное преимущество этой тенденции в том, что вы сможете позволить себе обходиться без окрашивания намного дольше, чем при классических вариантах окрашивания волос — и выглядеть при этом очень стильно.
Этот вариант идеально подойдет тем, кто решил "выйти из цвета" или отрастить волосы, не повреждая их частым воздействием красящими веществами.
Медный блонд на волосах
Возвращение к натуральности или самый популярный оттенок среди естественных. Если натуральные оттенки вам близки, медный блонд — то, что нужно. С одной стороны, он, начиная с весны 2021 года, очень популярен среди знаменитостей, а с другой — его легко поддерживать, добавляя при окраске новые сочетания красок. Ведь диапазон оттенков того, что называется "медный блонд" очень широк. И даже если стилист не попадет в нужный оттенок в момент следующего окрашивания — существенно ваш облик не изменится.
Глубокий черный оттенок волос с синим подтоном
Стоит отметить, что такой вид окрашивания будет хорошо смотреться на коротких и средней длины волосах. Впрочем, хоть мы и наблюдаем довольно интересный тренд, прогнозировать его долговечность пока рано. Поэтому делать подобные эксперименты на длинных и очень длинных волосах, пожалуй, не стоит.
С другой стороны, если вы — счастливая обладательница натурального оттенка темных волос, можете добавить для разнообразия парочку прядей синеватого оттенка и не перекрашивать всю массу волос в этот ультрамодный цвет.
Окрашивание в кофейные оттенки
Многие голливудские знаменитости в 2021 году отдали предпочтение именно многогранным кофейным оттенкам. Для них даже есть аппетитные названия: эспрессо, мокко и другие варианты.
Кофейные оттенки идеально подходят для осенней погоды. Они вписываются в осенний пейзаж не менее удачно, чем вишневые или бордовые модные решения для окрашивания волос 2021-22.