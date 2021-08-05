Готуємося до сезону. Головні тренди фарбування волосся 2021-22

Незабаром буде зміна сезону. Для багатьох це означає — новий відтінок волосся.

Уже зовсім скоро ми очікуємо настання нового сезону осінь — 2021, і для тих, хто вирішив змінити образ або додати в нього нових фарб, буде важливо дізнатися про нові тренди фарбування. Адже відтінок волосся — одна з найважливіших складників нашого іміджу, від якого залежить, який макіяж і колірні рішення в одязі ми виберемо.

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Найбільш модними відтінками волосся в прийдешньому сезоні осінь — зима 2021-22 залишається колір блонд у досить цікавій інтерпретації — з нотками рожевого, медового та навіть темного відтінків, а також з відтінками, близькими до натуральних.

Словом, якщо ви зважилися на кардинальні чи не дуже зміни, наші рекомендації будуть вам корисними.

Фарбування медові пасма

Якщо ви нарешті зважилися змінити колір волосся і перетворитися в блондинку, вам варто звернути увагу на одне з трендових рішень сезону — світло-медові пасма. Правда, при виборі модного фарбування варто взяти до уваги той факт, що цей варіант підходить тільки на довге волосся.

[ + – ] Медові пасма ефектно виглядають саме на довгому волоссі

Відтінок волосся Роуз Голд

Відтінок блонду з тонами рожевого і бузкового кольорів. Правда, цей відтінок залишився в ролі спадщини з минулого сезону, але він так сподобався модницям різного віку, що hair-стилісти продовжують рекомендувати його і в прийдешньому. Є думка, що нетрадиційні відтінки блонду гарні для теплої пори року, але з цим можна посперечатися. Коли ж нам потрібні яскраві рішення, що надихають, якщо не в сіру і прохолодну погоду?

[ + – ] Рожевий відтінок блонду — якась данина тренду на інфантильність

До слова, цей відтінок волосся ідеально вкладається в модну парадигму, актуальну на подіумі вже кілька сезонів, а саме — тренд на інфантильність. Адже дівчата з рожевими волоссям мають пряме відсилання до ляльок, які можуть "дозволити" собі будь-який колір волосся, включаючи зовсім не натуральне.

Трендовий вишнево-червоний відтінок

Це рішення для фарбування волосся підійде саме брюнеткам і шатенкам. Сміливе рішення щодо зміни іміджу, яке стане дуже популярним з настанням осені. Взагалі, колір вишні і відтінки бордового часто стають трендовими з настанням золотої осені. Поряд з темними відтінками манікюру та аксесуарів — сумок, поясів, декоративних елементів на пальто.

[ + – ] Не варто фарбуватися у вишневі відтінки до настання перших чисел вересня

Восени 2021 найбільш актуальним стане саме вишневий відтінок. Правда, не варто поспішати фарбувати волосся вже в серпні: цей колір буде актуальним саме з вересня!

Волосся кольору кремовий блонд

Цей відтінок був модним аутсайдером понад п'ять років. Востаннє про нього заявляли як про один з топових у 2015 році, після чого на вершині тенденцій опинилися прохолодні відтінки блонду, близькі до скандинавських або до натуральних, з ухилом до русявого кольору. Однак, восени 2021 року кремовий блонд повертається в модні палітри hair-стилістів і, як наслідок, на вулиці великих міст.

[ + – ] Кремовий блонд довгий час був модним аутсайдером

Особливо цей відтінок підійде дівчатам, які традиційно вибирають блонд і змінюють тільки відтінок. У цьому випадку процедура модного фарбування займе не більше години і не зажадає великих вкладень в актуалізацію вашого іміджу.

Ефект затемнення коренів

Ідеальне рішення для тих, хто не любить перетворювати процедуру фарбування волосся в щомісячний ритуал, без якого зовнішній вигляд стає неохайним. Таким чином, проблема відрослого коріння перетворюється в тренд. Правда, досягається такий ефект з допомогою технік фарбування омбре, а аж ніяк не довгим ігноруванням салону краси, але явна перевага цієї тенденції в тому, що ви зможете дозволити собі обходитися без фарбування набагато довше, ніж при класичних варіантах фарбування волосся — і виглядати при цьому дуже стильно.

[ + – ] Підійде дівчатам, які вирішили "вийти" з кольору

Цей варіант ідеально підійде тим, хто вирішив "вийти з кольору" або відростити волосся, не пошкоджуючи їх частим впливом барвників.

Мідний блонд на волоссі

[ + – ] Якщо поняття натуральних відтінків вам близькі, мідний блонд — те, що вам потрібно

Повернення до натуральності або найпопулярніший відтінок серед природних. Якщо натуральні відтінки вам близькі, мідний блонд — те, що потрібно. З одного боку, він, починаючи з весни 2021 року, дуже популярний серед знаменитостей, а з іншого — його легко підтримувати, додаючи при фарбуванні нові поєднання фарб. Адже діапазон відтінків того, що називається "мідний блонд", дуже широкий. І навіть якщо стиліст не потрапить у потрібний відтінок у момент наступного фарбування — істотно ваш вигляд не зміниться.

Глибокий чорний відтінок волосся із синім підтоном

Варто зазначити, що такий вид фарбування буде добре виглядати на короткому і середньої довжини волоссі. Втім, хоч ми і спостерігаємо досить цікавий тренд, прогнозувати його довговічність поки рано. Тому робити подібні експерименти на довгому і дуже довгому волоссі, мабуть, не варто.

[ + – ] Сині пасма будуть ефектно дивитися на волоссі середньої довжини

З іншого боку, якщо ви — щаслива власниця натурального відтінку темного волосся, можете додати для різноманітності кілька пасма синюватого відтінку і не перефарбовувати всю масу волосся в цей ультрамодний колір.

Фарбування в кавові відтінки

Багато голлівудських знаменитостей у 2021 році віддали перевагу саме багатогранним кавовим відтінкам. Для них навіть є апетитні назви: еспресо, мокко та інші варіанти.

[ + – ] Волосся в кавових відтінках буде дуже ефектно виглядати на фоні осінніх пейзажів

Кавові відтінки ідеально підходять для осінньої погоди. Вони вписуються в осінній пейзаж не менш вдало, ніж вишневі чи бордові модні рішення для фарбування волосся у 2021-22.