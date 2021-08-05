Барабанщик легендарной The Rolling Stones попал в больницу и пропустит концертный тур

80-летний Чарли Уоттс перенес экстренную операцию в Лондоне

После карантина легендарная рок-группа The Rolling Stones отправляется в концертный тур по США, однако без своего барабанщика. 80-летний Чарли Уоттс внезапно попал в больницу. Об этом пишет The Sun.

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"Хорошее я выбрал время", — сыронизировал Чарли, в туре которого заменит сессионный барабанщик Стив Джордан.

Сообщается, что ветерана рок-сцены госпитализировали после планового осмотра и провели экстренную операцию. Сейчас он чувствует себя хорошо, но восстановление потребует времени.

Его коллеги по группе надеются, что он вернутся на сцену в 2022 году, когда они будут отмечать 60-летие группы и выпустят свой первый альбом за 17 лет.

"Я упорно работаю, чтобы полностью прийти в форму, но я согласился с советами врачей и взял отпуск. Мы и так разочаровали фанатов, откладывая тур из-за карантина. Не хотелось бы расстраивать их снова. Так что я попросил своего друга Джордана заменить меня", — заявил Уоттс.

"Я так рад снова вернуться на сцену и хочу поблагодарить всех за терпение", — говорил ранее 77-летний бессменный фронтмен группы Мик Джаггер.

Напомним, The Rolling Stones была образована в Лондоне еще в 1962 году. И с той поры ее состав практически не менялся. Только в 1993 году на место басиста Билла Ваймана пришел Ронни Вуд.

[ + – ] Мик Джаггер и Чарли Уоттс/Все фото: Instagram mickjagger

Ныне возраст всех участников группы перевалил за 70 лет, однако музыканты по прежнему собирают стадионы.

Так, во время мирового тура A Bigger Bang, который проходил с 2005 по 2007 год, группа заработала более полумиллиарда долларов.