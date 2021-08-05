Барабанщик легендарної The Rolling Stones потрапив до лікарні і пропустить концертний тур
80-річний Чарлі Воттс переніс екстрену операцію в Лондоні
Після карантину легендарна рок-група The Rolling Stones відправляється в концертний тур по США, проте без свого барабанщика. 80-річний Чарлі Воттс раптово потрапив до лікарні. Про це пише The Sun.
"Гарний я вибрав час", — зіронізував Чарлі, у турі якого замінить сесійний барабанщик Стів Джордан.
Повідомляється, що ветерана рок-сцени госпіталізували після планового огляду та провели екстрену операцію. Зараз він почувається добре, але відновлення потребує часу.
Його колеги по групі сподіваються, що він повернуться на сцену в 2022 році, коли вони будуть відзначати 60-річчя групи та випустять свій перший альбом за 17 років.
"Я наполегливо працюю, щоб повністю прийти в форму, але я погодився з порадами лікарів і взяв відпустку. Ми й так розчарували фанатів, відкладаючи тур через карантин. Не хотілося б засмучувати їх знову. Так що я попросив свого друга Джордана замінити мене", — заявив Воттс.
"Я такий радий знову повернутися на сцену та хочу подякувати всім за терпіння", — говорив раніше 77-річний беззмінний фронтмен групи Мік Джаггер.
Нагадаємо, The Rolling Stones була утворена в Лондоні ще в 1962 році. І з того часу її склад практично не змінювався. Тільки в 1993 році на місце басиста Білла Ваймана прийшов Ронні Вуд.
Нині вік усіх учасників групи перевалив за 70 років, проте музиканти як і раніше збирають стадіони.
Так, під час світового туру A Bigger Bang, який проходив із 2005 по 2007 рік, група заробила понад півмільярда доларів.