Барабанщик легендарної The Rolling Stones потрапив до лікарні і пропустить концертний тур

80-річний Чарлі Воттс переніс екстрену операцію в Лондоні

Після карантину легендарна рок-група The Rolling Stones відправляється в концертний тур по США, проте без свого барабанщика. 80-річний Чарлі Воттс раптово потрапив до лікарні. Про це пише The Sun.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Гарний я вибрав час", — зіронізував Чарлі, у турі якого замінить сесійний барабанщик Стів Джордан.

Повідомляється, що ветерана рок-сцени госпіталізували після планового огляду та провели екстрену операцію. Зараз він почувається добре, але відновлення потребує часу.

Його колеги по групі сподіваються, що він повернуться на сцену в 2022 році, коли вони будуть відзначати 60-річчя групи та випустять свій перший альбом за 17 років.

"Я наполегливо працюю, щоб повністю прийти в форму, але я погодився з порадами лікарів і взяв відпустку. Ми й так розчарували фанатів, відкладаючи тур через карантин. Не хотілося б засмучувати їх знову. Так що я попросив свого друга Джордана замінити мене", — заявив Воттс.

"Я такий радий знову повернутися на сцену та хочу подякувати всім за терпіння", — говорив раніше 77-річний беззмінний фронтмен групи Мік Джаггер.

Нагадаємо, The Rolling Stones була утворена в Лондоні ще в 1962 році. І з того часу її склад практично не змінювався. Тільки в 1993 році на місце басиста Білла Ваймана прийшов Ронні Вуд.

[ + – ] Мік Джаггер і Чарлі Воттс/Всі фото: Instagram mickjagger

Нині вік усіх учасників групи перевалив за 70 років, проте музиканти як і раніше збирають стадіони.

Так, під час світового туру A Bigger Bang, який проходив із 2005 по 2007 рік, група заробила понад півмільярда доларів.