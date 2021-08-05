"Импичмент": в Сети появился тизер сериала о самом известном секс-скандале в Белом доме

Моника Левински стала продюсером сериала, а ее роль на экране воплотила Бини Фельдштейн. Премьера "Импичмента" запланирована на 7 сентября 2021 года.

Американский канал FX представил первый тизер третьего сезона антологического сериала American Crime Story ("Американская история преступлений") под названием "Импичмент".

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Сюжет этой части сериала, как и две предыдущие, основан на реальных событиях и расскажет о национальном кризисе, который привел к первой за последнее более чем столетие попытке импичмента президенту Биллу Клинтону из-за его романа со стажеркой Белого дома Моникой Левински.

События будут показаны глазами женщин, оказавшихся в центре скандала – Моники Левински (Бини Фельдштейн), Линды Трипп (Сара Полсон) и Паулы. Джонс (Аннали Эшфорд). Все три в одночасье попали под пристальное внимание общественности и СМИ.

Трейлер показывает Белый дом в Вашингтоне, округ Колумбия, 1995 года. Камера следует за молодой женщиной, которая идет к президенту Клинтону (Клайв Оуэн) с подарком.

"Мистер президент, мисс Левински здесь, чтобы увидеть вас", – говорит секретарь. Девушка заходит в Овальный кабинет, где сидит глава государства, повернувшись к окну.

Сюжет сериала "Импичмент: Американская история преступлений" основан на книге Джеффри Тубина "Обширный заговор: настоящая история сексуального скандала, который почти свалил президента". Сценарий написала Сара Берджесс, а режиссером выступил исполнительный продюсер проекта Райан Мерфи вместе с Энтони Хемингуэем.

Моника Левински стала одним из продюсеров сериала, на что ее уговорил Мерфи.

[ + – ] Моника Левински на конференции TED Фото: Скриншот

В актерский состав "Импичмента", помимо выше упомянутых актрис, вошли Марго Мартиндейл, Энтони Грин, Бетти Гилпин, Колин Хэнкс и многие другие.

Премьера сериала запланирована на 7 сентября 2021 года.

Последний выпуск American Crime Story выходит через три года после второго сезона проекта "Убийство Джанни Версаче", в котором рассказывается история убийства модельера (Эдгара Рамиреса) руками Эндрю Куненана (Даррен Крисс).

[ + – ] Бини Фельдштейн в роли Моники Левински

Первый сезон сериала под названием "Народ против О. Джея Симпсона" исследовал печально известный процесс по делу об убийстве бывшей звездой НФЛ своей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника Рональда Голдмана, начавшийся в 1994 году. Он вышел на экраны в 2016-м и получил признание критиков.

Первый успех в виде 9 премий "Эмми" и 22 номинаций закрепил за "Американской историей преступлений" звание одного из самых популярных проектов FX.

Секс-скандал вокруг 49-летнего Билла Клинтона, 42-го президента США, и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински разразился в 1998 году, когда факт сексуальной связи между ними стал достоянием общественности. Их обнародовала подруга Моники Линда Трипп, которая также работала там и фиксировала на пленку подробности личных бесед. Результатом расследования стала попытка импичмента президента, который ранее под присягой отрицал связь со стажеркой. Сенат не поддержал вердикт палаты представителей Конгресса США об отстранении президента Клинтона, однако последнему пришлось заплатить солидный штраф за лжесвидетельствование.

Если Клинтон удержался на посту, то у Моники из-за ошибки молодости не сложились ни карьера, ни личная жизнь. В 1999 году она выпустила автобиографическую книгу "История Моники", которая принесла ей существенный гонорар, но не дала облегчения. Она до сих пор подвергается насмешкам. В 2015 году женщина выступила на конференции TED с речью "Цена позора", где рассказала о буллинге.