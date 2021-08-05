"Імпічмент": у мережі з'явився тизер серіалу про найвідоміший секс-скандал у Білому домі

Моніка Левінскі стала продюсером серіалу, а її роль на екрані втілила Біні Фельдштейн. Прем'єра "Імпічменту" запланована на 7 вересня 2021 року.

Американський канал FX представив перший тизер третього сезону антилогічного серіалу American Crime Story ("Американська історія злочинів") під назвою "Імпічмент".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Сюжет цієї частини серіалу, як і дві попередні, заснований на реальних подіях і розповість про національну кризу, яка призвела до першої за останнє понад сторіччя спроби імпічменту президенту Біллу Клінтону через його роман зі стажисткою Білого дому Монікою Левінскі.

Події будуть показані очима жінок, які опинилися в центрі скандалу — Моніки Левінскі (Біні Фельдштейн), Лінди Тріпп (Сара Полсон) і Паули Джонс (Аннали Ешфорд). Усі три відразу потрапили під пильну увагу громадськості та ЗМІ.

Трейлер показує Білий дім у Вашингтоні, округ Колумбія, 1995 року. Камера слідує за молодою жінкою, яка йде до президента Клінтона (Клайв Оуен) з подарунком.

"Містере президенте, міс Левінскі тут, щоб побачити вас", — говорить секретарка. Дівчина заходить в Овальний кабінет, де сидить глава держави, повернувшись до вікна.

Сюжет серіалу "Імпічмент: Американська історія злочинів" заснований на книзі Джеффрі Тубіна "Велика змова: справжня історія сексуального скандалу, який майже звалив президента". Сценарій написала Сара Берджесс, а режисером виступив виконавчий продюсер проекту Раян Мерфі разом з Ентоні Хемінгуеєм.

Моніка Левінскі стала одним з продюсерів серіалу, на що її умовив Мерфі.

[ + – ] Моніка Левінскі на конференції TED Фото: Скриншот

В акторський склад "Імпічменту", крім вище згаданих актрис, увійшли Марго Мартіндейл, Ентоні Грін, Бетті Гілпін, Колін Генкс і багато інших.

Прем'єра серіалу запланована на 7 вересня 2021 року.

Останній випуск American Crime Story виходить через три роки після другого сезону проекту "Вбивство Джанні Версаче", у якому розповідається історія вбивства модельєра (Едгара Раміреса) руками Ендрю Кунена (Даррен Крісс).

[ + – ] Біні Фельдштейн у ролі Моніки Левінскі

Перший сезон серіалу під назвою "Народ проти О. Джея Сімпсона" дослідив сумнозвісний процес у справі про вбивство колишньою зіркою НФЛ своєї дружини Ніколь Браун-Сімпсон і її коханця Рональда Голдмана, що почався в 1994 році. Він вийшов на екрани у 2016-му й отримав визнання критиків.

Перший успіх у вигляді 9 премій "Еммі" і 22 номінацій закріпив за "Американською історією злочинів" звання одного з найпопулярніших проектів FX.

Секс-скандал навколо 49-річного Білла Клінтона, 42-го президента США, і 22-річної співробітниці Білого дому Моніки Левінскі вибухнув у 1998 році, коли факт сексуального зв'язку між ними став надбанням громадськості. Їх оприлюднила подруга Моніки Лінда Тріпп, яка також працювала там і фіксувала на плівку подробиці особистих бесід. Результатом розслідування стала спроба імпічменту президента, який раніше під присягою заперечував зв'язок із стажисткою. Сенат не підтримав вердикт палати представників Конгресу США про відсторонення президента Клінтона, однак останньому довелося заплатити солідний штраф за неправдиві свідчення.

Якщо Клінтон втримався на посаді, то в Моніки через помилку молодості не склалися ні кар'єра, ні особисте життя. У 1999 році вона випустила автобіографічну книгу "Історія Моніки", яка принесла їй істотний гонорар, але не дала полегшення. Вона досі піддається глузуванням. У 2015 році жінка виступила на конференції TED з промовою "Ціна ганьби", де розповіла про булінг.