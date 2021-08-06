91-летний Клинт Иствуд возвращается на экраны в новой драме (видео)

Съемки картины планировались еще в 2011 году, и тогда претендентом на главную роль был Арнольд Шварценеггер.

91-летний голливудский актер и режиссер впервые за последних три года появится на больших экранах в своем новом фильме "Плач мачо", пишут западные СМИ. Трейлер картины уже появился в Сети.

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В картине снятой по новелле Ричарда Нэша 1975 года Иствуд сыграл старого дрессировщика лошадей и звезду родео Майкла Майло, которого бывший босс Майк Ховард (Дуайт Йоакам) попросил забрать сына Рафаэля (Эдуардо Минетт) от матери, страдающей алкоголизмом, и отвезти парня из Мексики в Техас, пообещав за работу $50 тысяч. Действие происходит в 1979 году.

Мужчина похищает парня, однако по пути в Америку сталкивается с огромным количеством трудностей и должен научить Рафо, что такое быть хорошим человеком.

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Режиссером ленты выступил исполнитель главной роли, а сценарий к ней написал Ник Шнек. Иствуд ранее работал с ним в картинах "Наркокурьер" и "Гран Торино".

О том, что новела будет экранизирована, в Warner Bros говорили еще в 2011 году. Тогда на главную роль рассматривался Арнольд Шварценеггер. Однако до съемок дело так и не дошло.

"Плач мачо" стал 39-ой работой режиссера Иствуда. Он выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max компании WarnerMedia 17 сентября.

Клинт Иствуд последний раз появлялся на большом экране в 2019 году в фильме "Наркокурьер", а годом позже на экраны вышла картина "Дело Ричарда Джуэлла", где он выступил режиссером и продюсером.

Отметим, что Клинт Иствуд не только играет хороших парней в большом кино, но давно заслужил репутацию принципиального и сильного человека. В 2014 году СМИ облетела информация о том, как актер спас жизнь человеку, подавившемуся куском сыра в калифорнийском городе Кармел на приеме в честь открытия турнира по профессиональному гольфу.