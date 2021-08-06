91-річний Клінт Іствуд повертається на екрани в новій драмі (відео)

Зйомки картини планувалися ще в 2011 році, і тоді претендентом на головну роль був Арнольд Шварценеггер.

91-річний голлівудський актор і режисер вперше за останні три роки з'явиться на великих екранах у своєму новому фільмі "Плач мачо", пишуть західні ЗМІ. Трейлер картини вже з'явився в мережі.

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У картині знятій за новелою Річарда Неша 1975 року Іствуд зіграв старого дресирувальника коней і зірку родео Майкла Майло, якого колишній бос Майк Говард (Двайт Йоакам) попросив забрати сина Рафаеля (Едуардо Мінетті) від матері, яка страждає на алкоголізм, і відвезти хлопця з Мексики в Техас, пообіцявши за роботу $50 тисяч. Дія відбувається в 1979 році.

Чоловік викрадає хлопця, однак дорогою в Америку стикається з величезною кількістю труднощів і повинен навчити Рафо, що таке бути хорошою людиною.

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Режисером стрічки став виконавець головної ролі, а сценарій до неї написав Нік Шнек. Іствуд раніше працював із ним у картинах "Наркокур'єр" і "Гран Торіно".

Про те, що новела буде екранізована, у Warner Bros говорили ще в 2011 році. Тоді на головну роль розглядався Арнольд Шварценеггер. Однак до зйомок справа так і не дійшла.

"Плач мачо" став 39-ою роботою режисера Іствуда. Він вийде одночасно в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі HBO Max компанії WarnerMedia 17 вересня.

Клінт Іствуд востаннє з'являвся на великому екрані в 2019 році у фільмі "Наркокур'єр", а роком пізніше на екрани вийшла картина "Справа Річарда Джуелла", де він став режисером і продюсером.

Зазначимо, що Клінт Іствуд не тільки грає хороших хлопців у великому кіно, але давно заслужив репутацію принципової і сильної людини. У 2014 році ЗМІ облетіла інформація про те, як актор врятував життя людині, подаючи шматком сиру в каліфорнійському місті Кармел на прийомі на честь відкриття турніру з професійного гольфу.