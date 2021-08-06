Призраки бывших подружек: звезды Playboy рассказали о привидениях в доме Хью Хефнера

Бывшие звезды реалити-шоу The Girls Next Door, признались, что кроме "кроликов" в доме основателя самого знаменитого эротического журнала проживают призраки

Холли Мэдисон и Бриджет Марквардт, бывшие модели Playboy, звезды шоу The Girls Next Door и подружки Хью Хефнера, рассказали о приведениях, населяющих роскошное имение Хефнера, также известное, как особняк Playboy, пишет Daily Mail.

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41-летняя Мэдисон и 47-летняя Марквардт жили в особняке Playboy в начале 2000-х, и переехали, когда реалити-шоу было закрыто.

Бриджет рассказала, что всегда "испытывала тревогу", находясь в особняке и еще будучи моделью Playboy начала интересоваться паранормальными явлениями. После завершения карьеры модели она запустила в соцсетях свой собственный подкаст под названием "Магнит для призраков", где исследует дома с приведениями.

[ + – ] Бриджет Марквардт и Холли Мэдисон/Фото: Instagram bridgetmarquardt [ + – ] Бриджет Марквардт и Холли Мэдисон

Марквардт рассказала, что живя в имении Хефнера, неоднократно видела там призрак женщины "с длинными черными волосами", которая находилась в комнате, когда туда кто-то входил, а потом исчезала. Позже модель выяснила, что, скорей всего, это была некая Джоани, которая помогала в особняке по хозяйству и выгуливала собак. Женщина скончалась от болезни.

"Особняк — это дом, который очень интригует по многим причинам. Люди говорят, что там обитают привидения. И про него рассказывают городские легенды: будто там есть туннели, которыми раньше перевозили жертв торговли людьми. Этот особняк живет собственной жизнью", — подтвердила истории подруги Мэдисон.

Другие рассказывали, что видели в коридорах и залах особняка Хефнера "скудно одетых" женщин и даже "дух пожилого мужчины", проходящий сквозь двери. Не иначе, как самого Хефнера.

[ + – ] Холли Мэдисон/Фото: Instagram hollymadison [ + – ] Холли Мэдисон

Мэдисон рассказала, что особняк Playboy в начале 1970-х соседи называли "домом с привидениями", потому что жуткое поместье выглядело как дом из мультиков про Скуби-Ду. И она сама стала свидетельницей необъяснимого, когда увидела призрак блондинки в спортзале дома.

"Я тренировалась на беговой дорожке в спортзале в подвале, когда из солярия вышла женщина в современной одежде. Ее волосы были собраны в хвост и на ней был розовый топ для тренировок. Она не обратила на меня внимание и просто пошла к стойке с гантелями. Я проследовала за ней, но она просто исчезла", — рассказала бывшая модель Playboy. Она подчеркнула, что эта встреча была единственной и больше блондинку она не видела.

Впрочем, в особняке Playboy часто происходило что-то странное. По словам девушек, которые проживали там постоянно в качестве подруг Хефнера, телевизоры включались и выключались сами собой, часто гас свет, и хлопали двери.

Также модели считают, что в доме живет призрак жены предыдущего владельца особняка – Артура Леттса-младшего. По слухам, она упала с балкона, но ее могли и столкнуть. Женщина погибла, ударившись о мраморный пол.

[ + – ] Особняк Playboy

Напомним, Хью Хефнер — основатель журнала Playboy скончался 27 сентября 2017 года в 90 лет. Он скончался в своем знаменитом особняке, который за год до этого продал Дарену Метропулусу, сыну греческого миллионера Дина Метропулуса за 100 миллионов долларов. По условию сделки, Хефнер оставил за собой право проживать в доме до своей смерти, как, собственно, и произошло.

Сам особняк имеет богатую историю. Двухэтажное здание в готическом стиле было построено в 1927 году архитектором Артуром Келли. Хефнер купил его в 1971 году у шахматиста и филантропа Луиса Стетхэма за 1 миллион долларов вместе с 25 тыс. кв.м. территории, на которой по его распоряжению были построены теннисный корт, баскетбольная площадка, несколько бассейнов, а так же зоопарк и птичник.