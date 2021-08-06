Привиди колишніх подружок: зірки Playboy розповіли про привидів у будинку Г'ю Гефнера

Колишні зірки реаліті-шоу The Girls Next Door, зізналися, що крім "кроликів" у будинку засновника найзнаменитішого еротичного журналу проживають примари.

Голлі Медісон і Бріджет Марквардт, колишні моделі Playboy, зірки шоу The Girls Next Door і подружки Г'ю Гефнера, розповіли про привидів, які населяють розкішний маєток Гефнера, також відомий, як маєток Playboy, пише Daily Mail.

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41-річна Медісон і 47-річна Марквардт жили в маєтку Playboy на початку 2000-х, і переїхали, коли реаліті-шоу було закрите.

Бріджет розповіла, що завжди "відчувала тривогу", перебуваючи в маєтку і ще будучи моделлю Playboy почала цікавитися паранормальними явищами. Після завершення кар'єри моделі вона запустила в соцмережах свій власний подкаст під назвою "Магніт для привидів", де досліджує будинки з привидами.

[ + – ] Бріджет Марквардт і Голлі Медісон / Фото: Instagram bridgetmarquardt [ + – ] Бріджет Марквардт і Голлі Медісон

Марквардт розповіла, що живучи в маєтку Гефнера, неодноразово бачила там привид жінки "з довгим чорним волоссям", яка перебувала в кімнаті, коли туди хтось входив, а потім зникала. Пізніше модель з'ясувала, що, скоріше за все, це була якась Джоані, яка допомагала в маєтку по господарству і вигулювала собак. Жінка померла від хвороби.

"Маєток — це будинок, який дуже інтригує з багатьох причин. Люди кажуть, що там мешкають привиди. І про нього розповідають міські легенди: ніби там є тунелі, якими раніше перевозили жертв торгівлі людьми. Цей маєток живе власним життям", — підтвердила історії подруги Медісон.

Інші розповідали, що бачили в коридорах і залах маєтка Гефнера "бідно одягнених" жінок і навіть "дух літнього чоловіка", який проходить крізь двері. Не інакше, як самого Гефнера.

[ + – ] Голлі Медісон / Фото: Instagram hollymadison [ + – ] Голлі Медісон

Медісон розповіла, що маєткок Playboy на початку 1970-х сусіди називали "будинком із привидами", тому що страшний маєток виглядав як будинок із мультиків про Скубі-Ду. І вона сама стала свідком незрозумілого, коли побачила привид блондинки в спортзалі будинку.

"Я тренувалася на біговій доріжці в спортзалі в підвалі, коли із солярію вийшла жінка в сучасному одязі. Її волосся було зібране в хвіст і на ній був рожевий топ для тренувань. Вона не звернула на мене увагу й просто пішла до стійки з гантелями. Я проїхала за нею, але вона просто зникла", — розповіла колишня модель Playboy. Вона підкреслила, що ця зустріч була єдиною і більше блондинку вона не бачила.

Утім, в маєтку Playboy часто відбувалося щось дивне. За словами дівчат, які проживали там постійно як подруги Гефнера, телевізори вмикалися і вимикалися самі собою, часто гасло світло, і стукали двері.

Також моделі вважають, що в будинку живе привид дружини попереднього власника маєтка — Артура Леттса-молодшого. З чуток, вона впала з балкона, але її могли і зіштовхнути. Жінка загинула, вдарившись об мармурову підлогу.

[ + – ] Маєток Playboy

Нагадаємо, Г'ю Гефнер — засновник журналу Playboy помер 27 вересня 2017 року в 90 років. Він помер у своєму знаменитому маєтку, який за рік до цього продав Дарену Метропулусу, синові грецького мільйонера Діна Метропулуса за 100 мільйонів доларів. За умовою угоди, Гефнер залишив за собою право проживати в будинку до своєї смерті, як, власне, і сталося.

Маєток має багату історію. Двоповерхова будівля в готичному стилі була побудована в 1927 році архітектором Артуром Келлі. Гефнер купив його в 1971 році у шахіста й філантропа Луїса Стетхема за 1 мільйон доларів разом із 25 тис. кв. м. території, на якій за його розпорядженням були побудовані тенісний корт, баскетбольний майданчик, кілька басейнів, а також зоопарк і пташник.