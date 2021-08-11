Брэдли Купер и Михаил Барышников: 10 звезд, которые снимались в сериале "Секс в большом городе"

Культовый сериал "Секс в большом городе" возвращается на экраны. Предвкушая новый сезон, Фокус вспоминает, какие звезды блистали рядом с четверкой главных героинь.

Напомним, сейчас, 23 года спустя, полным ходом идут съемки сиквела — а значит, стоит ждать новых сюрпризов и новых камео. С 1998 года отношение к телесагам кардинально изменилось, и звезды первой величины чаще появляются в сериалах, чем на большом экране. Фокус собрал звезд, которые "засветились" в культовом сериале.

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Дональд Трамп, Люси Лью и принцесса Лея

Пилотная серия первого сезона сериала "Секс в большом городе" вышла на канале НВО еще 6 июня 1998 года. Тогда история четырех подруг произвела эффект разорвавшейся бомбы, а формат сериала, ориентированного на женскую аудиторию: откровенного, стильного и обязательно с настоящей дружбой в центре повествования, проложил дорогу таким известным сагам, как "Отчаянные домохозяйки" и "Почему женщины убивают".

Одной из особенностей сериала было то, что в "Сексе" эпизодически появлялись приглашенные звезды. А некторе актеры, которые сейчас обогнали по популярности главных героинь. Одни просто записали сериал НВО в череду мелких подработок, другие блеснули в сериале в качестве приглашенных звезд, исполняя роли самих себя.

Так, в первом сезоне на пару секунд появился Дональд Трамп, тогда еще не президент США, но известный бизнесмен и плейбой. Он обедал с одним из неудавшихся любовников Саманты, пожилым джентльменом.

[ + – ] Эпизодическое появление Дональда Трампа в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

В четвертом сезоне "Секса" появилась супермодель Хайди Клум. Они вместе с Кэрри принимали участие в показе мод. В эпизодической роли появилась и американская певица Аланис Мориссет.

[ + – ] Хайди Клум перешагивает через Сару Джессику Паркер в эпизоде сериала "Секс в большом городе" Фото: Коллаж Variety

Неожиданным сюрпризом стало камео (появление в роли самой себя) Кэрри Фишер, знаменитой принцессы Леи из киносаги "Звездные войны". Она прогоняла из своего дома Кэрри и ее любовника — его роль исполнил Винс Вон.

Люси Лью, на тот момент уже сыгравшая в "Ангелах Чарли", была восходящей звездой — и появление в "Сексе в большом городе" в роли себя самой стало для нее неплохим пиаром. Люси должна была стать клиенткой Саманты, однако дамы повздорили из-за культовой сумки Hermes Birkin и ничего из этого не вышло.

[ + – ] Люси Лью в эпизоде сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Джастин Теру. В сериале — успешный молодой бизнесмен и неудачливый в сексе писатель

[ + – ] Джастин Теру в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Сейчас Джастин Теру известен как бывший муж Дженнифер Энистон, сценарист фильмов "Солдаты неудачи", "Рок на века" и "Железный человек 2", а также как звезда проектов "Оставленные" и "Девушка в поезде". А на момент съемок "Секса в большом городе" он был молодым многообещающим актером. Появление в культовом сериале сыграло ему на руку. В первом сезоне он появляется как Джаред, один из самых успешных людей Нью-Йорка в возрасте до 30 лет. С ним Кэрри знакомит Стэнфорд Блэтч.

В втором сезоне Теру играет писателя, с которым встречается Кэрри и у которого большие проблемы с сексом. Долгоиграющего романа у их героев не вышло, но роль получилась запоминающейся.

[ + – ] Джастин Теру и Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Джастин позже признавался, что "Секс в большом городе" — это один из его любимых сериалов, и он частенько его пересматривает.

Джон Бон Джови. В сериале — клиент психотерапевта и партнер на одну ночь

[ + – ] Джон Бон Джови в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Известный рок-музыкант появился в сериале во втором сезоне. Кэрри и его персонаж Сет встречаются в приемной у психотерапевта. Между ними вспыхивает страсть, но заканчивается все весьма неожиданно. После жаркой ночи вместе герой Джона Бон Джови признается, что теряет интерес к женщинам после первого секса, а Кэрри вспоминает, что отправилась к психотерапевту, потому что постоянно выбирает не тех мужчин.

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Джон Бон Джови Фото: Скриншот

Примечательно, но в жизни Джон Бон Джови примерный семьянин. Он уже более тридцати лет женат на своей однокласснице, и они воспитывают четверых детей.

Брэдли Купер. В сериале — застенчивый собеседник Кэрри

[ + – ] Брэдли Купер в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Это сейчас Брэдли Купер знаменит и может выбирать, где сниматься и с кем. А в далеком 1999 году он был начинающим актером, который хватался за любую возможность прославиться. "Секс в большом городе" стал его дебютом. Большинство поклонников сериала его героя не вспомнят.

Он появляется во втором сезоне в роли Джейка, симпатичного парня, который пытается познакомиться с Кэрри. В активе персонажа Брэдли – один поцелуй и одна беседа о Нью-Йорке.

После съемок Брэдли Купер рассказывал в интервью, что страшно стеснялся и чувствовал себя неуверенно рядом с Сарой Джессикой Паркер.

Мэттью Макконахи. В сериале — амбициозный актер и продюсер

[ + – ] Мэттью Макконахи в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

В третьем сезоне сериала появилось сразу несколько звезд. Причем некоторые из них в роли самих себя — как, например, Мэтью Макконахи, знаменитый на то время ролями в романтических комедиях вроде "Парни побоку".

До мрачных и серьезных ролей, какими он прославился позже, вроде съемок в "Настоящем детективе" и "Далласский клуб покупателей", еще оставалось несколько лет.

31-летний актер сыграл в "Сексе в большом городе" себя: амбициозного актера и продюсера, который хочет сделать из колонок Кэрри Брэдшоу фильм. Правда, Мэтью — поклонник мистера Бига, и сотрудничества у них не выходит.

Сара Мишель Геллар. В сериале — не истребительница вампиров, а кинопродюсер

[ + – ] Сара Мишель Геллар в лос-анджелесских эпизодах "Секса в большом городе" Фото: Скриншот

Сара снялась в одном эпизоде третьего сезона в роли амбициозной продюсерши Дебби, которая хочет снимать фильм по колонкам Кэрри Брэдшоу.

Для Сары это было камео ради камео. На тот момент она уже была звездой молодежных фильмов и сериала "Баффи – истребительница вампиров".

Хью Хефнер. В сериале — организатор вечеринки в стиле Playboy

[ + – ] Хью Хефнер и его "кролики" в "Сексе в большом городе" Фото: Скриншот

Основатель культового журнала Playboy сыграл в сериале самого себя. Именно к нему в знаменитый особняк на вечеринку приходят Саманта, Кэрри, Шарлотта и Миранда.

И выдворяют их оттуда со скандалом, после того, как героиня Ким Кэтролл повздорила с одним из "зайчиков" Хью из-за сумочки.

Напомним, недавно подруги покойного Хефнера рассказали, что его легендарный особняк славился не только вечеринками, но и призраками.

Кэт Деннингс. В сериале — избалованная 13-летняя барышня из богатой семьи

[ + – ] Кэт Деннингс (в центре) в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Яркая комедийная актриса прославилась благодаря ситкому "Две девицы на мели". Теперь у нее в активе роли сериалах "ВандаВижен" и "Песочный человек", однако карьеру в кино она начала в весьма юном возрасте.

В "Сексе в большом городе" состоялся ее дебют. Кэт сыграла избалованную 13-летнюю нью-йоркскую богачку, для которой Саманта устраивала вечеринку по случаю Дня Рождения и вела дискуссии о ранней половой жизни.

Как видим, дебют для Кэт оказался весьма удачным, она продолжила сниматься.

Дэвид Духовны. В сериале — школьный друг Кэрри и клиент психушки

[ + – ] Сара Джессика Паркер и Дэвид Духовны Фото: Скриншот

Дэвид Духовны в сериал попал как приглашенная звезда. На тот момент у него в активе были уже "Секретные материалы" и эротическая драма "Дневники красной туфельки".

В шестом сезоне Дэвид сыграл роль школьного бойфренда Кэрри, страдающего от психических расстройств. Она посещает его в клинике и не против возобновить отношения, но ничего из этого не выходит.

После "Секса" Духовны пригласили в еще один знаковый для него проект: сериал Californication.

Михаил Барышников. В сериале — харизматичный "загадочный русский"

[ + – ] Михаил Барышников и Сара Джессика Паркер в сериале "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Но самой важной знаменитостью сериала стал прославленный танцор Михаил Барышников. Выдающийся балетмейстер, руководитель American Ballet Theatre, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус", завсегдатай "Студии 54", бывший бойфренд актрисы Джессики Лэнг, ресторатор, коллекционер и, пожалуй, самый знаменитый беглец из СССР, покинувший страну еще в 1974 году.

В кино Барышников чаще всего исполнял роль самого себя: танцовщика балета с трудной судьбой. Или "загадочного русского". В сериале ему достался второй вариант: Барышников сыграл роль художника Александра Петровского, который чарует Кэрри своей харизмой, умением достать платье от Оскара де ла Ренты и предложением увезти ее в Париж.

К слову, ресторан, куда Барышников приглашает героиню Сары Джессики Паркер, — это "Русский самовар", культовое заведение, совладельцем которого танцовщик и является.

[ + – ] Михаил Барышников и Сара Джессика Паркер в ресторане "Русский самовар"

"HBO заплатила ресторану 10 тысяч долларов за девять часов съемок. Ресторан закрыли с восьми вечера, а ушли все в пять утра. Практически все время съемок Паркер и Барышников просидели за столом. В меню были винегрет, селедка, холодец, сациви. Михаил Барышников пил воду, а Сара Джессика Паркер попросила мартини. Если бы на их месте были обыкновенные посетители, они бы заплатили за этот ужин около 50 долларов. Барышников в промежутке между съемками играл на рояле собственные сочинения. Но в окончательный вариант музицирование не вошло", — рассказывал Роман Каплан, совладелец ресторана и друг Барышникова.

Из французского романа ничего хорошего не выходит, но Барышников оказался единственным, кто мог противостоять обаянию Мистера Бига – постоянной страсти Кэрри.

О том, почему Барышников согласился на роль в сериале, критики гадают до сих пор. Роман Каплан говорит, что танцор является поклонником "Секса в большом городе" и ему понравился сюжетный поворот с участием Петровского. Впрочем, ходят слухи, что за появление в шестом сезоне Михаил Барышников получил очень солидный гонорар, сумма которого не разглашается.