Бредлі Купер і Михайло Баришников: 10 зірок, які знімалися в серіалі "Секс у великому місті"

Культовий серіал "Секс у великому місті" повертається на екрани. В очікуванні нового сезону, Фокус згадує, які зірки блищали поруч з четвіркою головних героїнь.

Нагадаємо, зараз, 23 роки потому, повним ходом йдуть зйомки сиквела — а отже, варто чекати нових сюрпризів і нових камео. З 1998 року ставлення до телесаги кардинально змінилося, і зірки першої величини частіше з'являються в серіалах, ніж на великому екрані. Фокус зібрав зірок, які "засвітилися" в культовому серіалі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Дональд Трамп, Люсі Лью та принцеса Лея

Пілотна серія першого сезону серіалу "Секс у великому місті" вийшла на каналі НВО ще 6 червня 1998 року. Тоді історія чотирьох подруг справила ефект бомби, що розірвалася, а формат серіалу, орієнтованого на жіночу аудиторію: відвертого, стильного і обов'язково зі справжньою дружбою в центрі оповідання, проклав дорогу таким відомим сагам, як "Відчайдушні домогосподарки" та "Чому жінки вбивають".

Однією з особливостей серіалу було те, що в "Сексі" епізодично з'являлися запрошені зірки. А деякі актори, які зараз обігнали за популярністю головних героїнь. Одні просто записали серіал НВО в низку дрібних підробітків, інші блиснули в серіалі в якості запрошених зірок, виконуючи ролі самих себе.

Так, у першому сезоні на кілька секунд з'явився Дональд Трамп, тоді ще не президент США, але відомий бізнесмен і плейбой. Він обідав з одним з невдалих коханців Саманти, літнім джентльменом.

[ + – ] Епізодична поява Дональда Трампа в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

У четвертому сезоні "Сексу" з'явилася супермодель Хайді Клум. Вони разом з Керрі брали участь в показі мод. В епізодичній ролі з'явилася і американська співачка Аланіс Моріссет.

[ + – ] Хайді Клум переступає через Сару Джесіку Паркер в епізоді серіалу "Секс у великому місті" Фото: Коллаж Variety

Несподіваним сюрпризом стало камео (поява в ролі самої себе) Керрі Фішер, знаменитої принцеси Леї з кіносаги "Зоряні війни". Вона проганяла зі свого будинку Керрі та її коханця — його роль виконав Вінс Вон.

Люсі Лью, яка на той момент вже зіграла в "Ангелах Чарлі", була висхідною зіркою — і поява в "Сексі у великому місті" в ролі себе самої стала для неї непоганим піаром. Люсі повинна була стати клієнткою Саманти, однак пані посварилися через культову сумку Hermes Birkin і нічого з цього не вийшло.

[ + – ] Люсі Лью в епізоді серіалу "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Джастін Теру. У серіалі — успішний молодий бізнесмен і невдалий в сексі письменник

[ + – ] Джастін Теру в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Зараз Джастін Теру відомий як колишній чоловік Дженніфер Еністон, сценарист фільмів "Солдати невдачі", "Рок на століття" і "Залізна людина 2", а також як зірка проектів "Залишені" і "Дівчина в поїзді". А на момент зйомок фільму "Секс у великому місті" він був молодим багатообіцяючим актором. Поява в культовому серіалі зіграла йому на руку. У першому сезоні він з'являється як Джаред, один з найуспішніших людей Нью-Йорка у віці до 30 років. З ним Керрі знайомить Стенфорд Блетч.

У другому сезоні Теру грає письменника, з яким зустрічається Керрі і у якого великі проблеми з сексом. Довготривалого роману у їх героїв не вийшло, але роль вийшла такою, що запам'ятовується.

[ + – ] Джастін Теру і Сара Джессіка Паркер в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Джастін пізніше зізнавався, що "Секс у великому місті" — це один з його улюблених серіалів, і він частенько його переглядає.

Джон Бон Джові. У серіалі — клієнт психотерапевта і партнер на одну ніч

[ + – ] Джон Бон Джові в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Відомий рок-музикант з'явився в серіалі в другому сезоні. Керрі і його персонаж Сет зустрічаються в приймальні у психотерапевта. Між ними спалахує пристрасть, але закінчується все досить несподівано. Після неймовірної гарячої ночі разом герой Джона Бон Джові зізнається, що втрачає інтерес до жінок після першого сексу, а Керрі згадує, що вирушила до психотерапевта, тому що постійно вибирає не тих чоловіків.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Джон Бон Джові Фото: Скриншот

Примітно, але в житті Джон Бон Джові зразковий сім'янин. Він уже понад тридцять років одружений на своїй однокласниці, і вони виховують чотирьох дітей.

Бредлі Купер. У серіалі — сором'язливий співрозмовник Керрі

[ + – ] Бредлі Купер в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Це зараз Бредлі Купер знаменитий і може вибирати, де зніматися і з ким. А в далекому 1999 році він був актором-початківцем, який хапався за будь-яку можливість прославитися. "Секс у великому місті" став його дебютом. Більшість шанувальників серіалу його героя не згадають.

Він з'являється у другому сезоні в ролі Джейка, симпатичного хлопця, який намагається познайомитися з Керрі. В активі персонажа Бредлі — один поцілунок і одна бесіда про Нью-Йорк.

Після зйомок Бредлі Купер розповідав в інтерв'ю, що страшно соромився і відчував себе невпевнено поряд з Сарою Джессікою Паркер.

Меттью Макконахі. У серіалі — амбітний актор і продюсер

[ + – ] Меттью Макконахі в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

У третьому сезоні серіалу з'явилося відразу кілька зірок. Причому деякі з них в ролі самих себе — як, наприклад, Метью Макконахі, знаменитий на той час ролями в романтичних комедіях на зразок "Хлопці побоку".

До похмурих і серйозних ролей, якими він прославився пізніше, на зразок зйомок у "Справжньому детективі" і "Далласький клуб покупців", ще залишалося кілька років.

31-річний актор зіграв у "Сексі у великому місті" себе: амбітного актора і продюсера, який хоче зробити з колонок Керрі Бредшоу фільм. Щоправда, Метью — шанувальник містера Біга, і співпраці у них не виходить.

Сара Мішель Геллар. У серіалі — не винищувачка вампірів, а кінопродюсер

[ + – ] Сара Мішель Геллар в лос-анджелеських епізодах "Сексу у великому місті" Фото: Скриншот

Сара знялася в одному епізоді третього сезону в ролі амбітної продюсерки Деббі, яка хоче знімати фільм по колонках Керрі Бредшоу.

Для Сари це було камео заради камео. На той момент вона вже була зіркою молодіжних фільмів та серіалу "Баффі — винищувачка вампірів".

Г'ю Гефнер. У серіалі — організатор вечірки в стилі Playboy

[ + – ] Г'ю Гефнер і його "кролики" в "Сексі у великому місті" Фото: Скриншот

Засновник культового журналу Playboy зіграв в серіалі самого себе. Саме до нього в знаменитий особняк на вечірку приходять Саманта, Керрі, Шарлотта і Міранда.

І виставляють їх звідти зі скандалом, після того, як героїня Кім Кетролл посварилася з одним із "зайчиків" Г'ю через сумочку.

Нагадаємо, нещодавно подруги покійного Гефнера розповіли, що його легендарний особняк славився не тільки вечірками, а й примарами.

Кет Деннінгс. У серіалі — розпещена 13-річна панянка з багатої сім'ї

[ + – ] Кет Деннінгс (в центрі) в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Яскрава комедійна актриса прославилася завдяки ситкому "Дві дівиці на мілині". Тепер у неї в активі ролі у серіалах "ВандаВіжен" і "Пісочна людина", однак кар'єру в кіно вона почала у досить юному віці.

В "Сексі у великому місті" відбувся її дебют. Кет зіграла розпещену 13-річну нью-йоркську багачку, для якої Саманта влаштовувала вечірку з нагоди Дня Народження і вела дискусії про раннє статеве життя.

Як бачимо, дебют для Кет виявився вельми вдалим, вона продовжила зніматися.

Девід Духовни. У серіалі — шкільний друг Керрі і клієнт психлікарні

[ + – ] Сара Джессіка Паркер і Девід Духовни Фото: Скриншот

Девід Духовни в серіал потрапив як запрошена зірка. На той момент у нього в активі були вже "Секретні матеріали" і еротична драма "Щоденники червоної туфельки".

У шостому сезоні Девід зіграв роль шкільного бойфренда Керрі, який страждає від психічних розладів. Вона відвідує його в клініці і не проти відновити стосунки, але нічого з цього не виходить.

Після "Сексу" Духовни запросили в ще один знаковий для нього проект: серіал Californication.

Михайло Баришников. У серіалі — харизматичний "загадковий росіянин"

[ + – ] Михайло Баришников та Сара Джессіка Паркер в серіалі "Секс у великому місті" Фото: Скриншот

Але найважливішою знаменитістю серіалу став прославлений танцюрист Михайло Баришников. Видатний балетмейстер, керівник American Ballet Theatre, номінант на премію "Оскар" і "Золотий глобус", завсідник "Студії 54", колишній бойфренд акторки Джессіки Ленг, ресторатор, колекціонер і, мабуть, найвідоміший утікач з СРСР, який залишив країну ще у 1974 році.

У кіно Баришников найчастіше виконував роль самого себе: танцівника балету з важкою долею. Або "загадкового росіянина". У серіалі йому дістався другий варіант: Баришников зіграв роль художника Олександра Петровського, який чарує Керрі своєю харизмою, умінням дістати плаття від Оскара де ла Ренти і пропозицією відвезти її в Париж.

До слова, ресторан, куди Баришников запрошує героїню Сари Джессіки Паркер, — це "Російський самовар", культовий заклад, співвласником якого танцівник і є.

[ + – ] Михайло Баришников та Сара Джессіка Паркер в ресторані "Російський самовар"

"HBO заплатила ресторану 10 тисяч доларів за дев'ять годин зйомок. Ресторан закрили з восьмої вечора, а пішли всі о п'ятій ранку. Практично весь час зйомок Паркер і Баришников просиділи за столом. У меню були вінегрет, оселедець, холодець, сациві. Михайло Баришников пив воду, а Сара Джессіка Паркер попросила мартіні. Якби на їх місці були звичайні відвідувачі, вони б заплатили за цю вечерю близько 50 доларів. Баришников у проміжку між зйомками грав на роялі власні твори. Але в остаточний варіант музикування не увійшло", — розповідав Роман Каплан, співвласник ресторану і один Баришникова.

З французького роману нічого хорошого не виходить, але Баришников виявився єдиним, хто міг протистояти чарівності Містера Біга — постійної пристрасті Керрі.

Про те, чому Баришников погодився на роль у серіалі, критики гадають досі. Роман Каплан каже, що танцюрист є шанувальником "Сексу у великому місті" і йому сподобався сюжетний поворот за участю Петровського. Втім, ходять чутки, що за появу в шостому сезоні Михайло Баришников отримав дуже солідний гонорар, сума якого не розголошується.