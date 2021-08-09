Шэрон Тейт: икона стиля и самая недооцененная звезда 1960-х

52 года назад актрисы не стало, однако, не отметившись громкими ролями, Тейт прославилась своим безупречным вкусом, который до сих пор копируют модные дизайнеры

9 августа 1969 года в Голливуде произошло одно из самых резонансных преступлений XX века — секта "Семья" Чарльза Мэнсона жестоко убила жену режиссера Романа Полански Шэрон Тейт и ее гостей в ее же доме.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" про Тейт и Мэнсона

В 2019 году интерес к Шэрон, ее ролям и следу, что она оставила в истории Голливуда, получил новый всплеск: Квентин Тарантино снял свое нашумевшее кино "Однажды в Голливуде". В нем судьба Тейт не столь печальна: герои Дикаприо и Питта успевают ее спасти.

Роль Тейт в фильме Тарантино исполнила Марго Робби и многие критики отмечали, что у нее почти нет реплик. Она просто появляется в кадре, одетая по последнему писку моды и привлекает к себе внимание. Надо думать, что в этом был скрытый смысл. На момент гибели в активе актрисы была одна роль, которая обещала сделать ее настоящей звездой, а не просто хорошенькой девушкой, украшающей собой кадр.

Кинокарьера Шэрон Тейт

В 1967 году Шэрон успела сняться в фильме "Долина кукол", экранизации знаменитого одноименного романа Жаклин Сьюзанн. Здесь Тейт сыграла Дженнифер Норт, актрису, которая из-за невостребованности вынуждена сниматься в эротическом кино. В финале Норт умирает от передозировки снотворного. Критикам фильм не понравился, однако зрители были иного мнения. "Долина кукол" собрала в прокате 50 миллионов долларов при бюджете в десять раз меньше. А Тейт получила престижную номинацию на "Золотой глобус", как самый многообещающий новичок.

[ + – ] Шэрон Тейт в фильме "Долина кукол"

До этого в ее актерской копилке были только небольшие роли. Своих героинь сама Шэрон с иронией называла "маленькими сексуальными версиями меня". Эту фразу она произнесла, описывая своего персонажа, пляжную красотку из фильма "Не гони волну". А в одном из ранних фильмов "Американизации Эмили" 1964 года, Тейт так и указана в титрах — beautiful girl (красивая девушка – ред.).

[ + – ] Шэрон Тейт и Роман Полански/Фото: Instagram/conde.nasty

Как сложилась бы дальнейшая карьера Шэрон после "Долины кукол", неизвестно. После этого она успела сняться лишь в двух проходных фильмах: шпионской комедии "Команда разрушителей" и комедии "Один из тринадцати", который вышел в прокат уже после ее смерти, в октябре 1969 года.

Шэрон Тейт, как воплощение стиля 1960-х

Если в кино Тейт не успела стать известной, то в мире моды у нее все складывалось намного лучше. Она сотрудничала со звездами 1960-х: Оззи Кларком, Теей Портер, Бетси Джонсон и Моссом Марби. Но в первую очередь она была музой Уильяма Травиллы, того самого, кто создал знаменитое платье Мэрилин Монро, поднимающееся от сквозняка в фильме "Зуд седьмого года".

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Они познакомились на съемках "Долины кукол" и Тейт часто появлялась в его нарядах на публике. "Шэрон Тейт божественна, она настоящая находка. В Шэрон есть все, чем обладала Мэрилин, и даже больше. В ней присутствует завораживающая, при этом очень мягкая сила, вроде той, что была у Дитрих и Гарбо: классически прекрасное лицо, великолепная фигура, сочетание сексуальности и личной харизмы, способное сделать ее такой же блистательной звездой", — говорил Травилла.

[ + – ] Свадьба Шэрон Тейт и Романа Полански Фото: Getty Images

Тейт называли идеальным воплощением духа 60-х. Она носила радикальные мини от Мэри Куант, цветастые хиппи-платья, обтягивающие водолазки и бюстье-кольчуги в стиле Пако Рабанн.

Фото: Rex

Ее незаметный макияж с акцентом на глаза с кукольными ресницами до сих пор копируют дизайнеры, как и ее стиль в одежде.

Современные дизайнеры и их посвящения стилю Шэрон Тейт

Джереми Скотт посвятил круизную коллекцию Moschino 2017 года "Долине кукол" и Тейт лично, а основательница бренда Dear Creatures Бьянка Бенитез, в свою весенне-летнюю коллекцию 2009 года включила шорты из денима с завышенной талией, так и названные — Sharon Shorts. Бренды Prada и Miu Miu в 2019 включили в свои коллекции трапецевидные мини-платья, которые так любила актриса, а Jacquemus — воздушный наряд baby-doll.