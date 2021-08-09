Шерон Тейт: ікона стилю і найбільш недооцінена зірка 1960-х

52 роки тому актриси не стало, однак, не відзначившись гучними ролями, Тейт прославилася своїм бездоганним смаком, який досі копіюють модні дизайнери.

9 серпня 1969 року в Голлівуді відбулася одна з найбільш резонансних злочинів XX століття — секта "Сім'я" Чарльза Менсона жорстоко вбила дружину режисера Романа Поланскі Шерон Тейт і її гостей в її ж будинку.

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Фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" про Тейт і Менсона

У 2019 інтерес до Шерон, її ролей та сліду, що вона залишила в історії Голлівуду, отримав новий сплеск: Квентін Тарантіно зняв своє гучне кіно "Одного разу в Голлівуді". У ньому доля Тейт не настільки сумна: герої Ді Капріо і Пітта встигають її врятувати.

Роль Тейт у фільмі Тарантіно виконала Марго Роббі і багато критиків зазначали, що у неї майже немає реплік. Вона просто з'являється в кадрі, одягнена за останнім писком моди і привертає до себе увагу. Варто думати, що у цьому був прихований сенс. На момент загибелі в активі актриси була одна роль, яка обіцяла зробити її справжньою зіркою, а не просто гарненькою дівчиною, яка прикрашає собою кадр.

Кінокар'єра Шерон Тейт

У 1967 році Шерон встигла знятися у фільмі "Долина ляльок", екранізації знаменитого однойменного роману Жаклін Сьюзанн. Тут Тейт зіграла Дженніфер Норт, актриса, яка через незатребуваність змушена зніматися в еротичному кіно. У фіналі Норт вмирає від передозування снодійного. Критикам фільм не сподобався, проте глядачі були іншої думки. "Долина ляльок" зібрала в прокаті 50 мільйонів доларів при удесятеро меншому бюджеті. А Тейт отримала престижну номінацію на "Золотий глобус", як найбільш багатообіцяючий новачок.

[ + – ] Шерон Тейт у фільмі "Долина ляльок"

До цього в її акторській скарбничці були тільки невеликі ролі. Своїх героїнь сама Шерон з іронією називала "маленькими сексуальними версіями мене". Цю фразу вона промовила, описуючи свого персонажа, пляжну красуню з фільму "Не гони хвилю". А в одному з ранніх фільмів "Американізації Емілі" 1964 року народження, Тейт так і вказана у титрах — beautiful girl (красива дівчина — ред.).

[ + – ] Шерон Тейт і Роман Поланскі/Фото: Instagram/conde.nasty

Як склалася б подальша кар'єра Шерон після "Долини ляльок", невідомо. Після цього вона встигла знятися лише у двох прохідних фільмах: шпигунській комедії "Команда руйнівників" і комедії "Один з тринадцяти", який вийшов у прокат вже після її смерті, у жовтні 1969 року.

Шерон Тейт, як втілення стилю 1960-х

Якщо в кіно Тейт не встигла стати відомою, то у світі моди у неї все складалося набагато краще. Вона співпрацювала з зірками 1960-х: Оззі Кларком, Теєю Портер, Бетсі Джонсон і Моссом Марбі. Але в першу чергу вона була музою Вільяма Травілла, того самого, хто створив знамениту сукню Мерилін Монро, яка піднімалася від протягу у фільмі "Сверблячка сьомого року".

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Вони познайомилися на зйомках "Долини ляльок" і Тейт часто з'являлася в його нарядах на публіці. "Шерон Тейт божественна, вона справжня знахідка. У Шерон є все, чим володіла Мерилін, і навіть більше. У ній присутня чарівна, при цьому дуже м'яка сила, на зразок тієї, що була у Дітріх і Гарбо: класично прекрасне обличчя, чудова фігура, поєднання сексуальності та особистої харизми, здатне зробити її такою ж блискучою зіркою", — говорив Травілла.

[ + – ] Весілля Шерон Тейт і Романа Поланскі Фото: Getty Images

Тейт називали ідеальним втіленням духу 60-х. Вона носила радикальні міні від Мері Куант, квітчасті хіпі-сукні, обтягуючі водолазки і бюст'є-кольчуги в стилі Пако Рабанн.

Фото: Rex

Її непомітний макіяж з акцентом на очі з ляльковими віями досі копіюють дизайнери, як і її стиль в одязі.

Сучасні дизайнери та їх посвяти стилю Шерон Тейт

Джеремі Скотт присвятив круїзну колекцію Moschino 2017 року "Долині ляльок" і Тейт особисто, а засновниця бренду Dear Creatures Бьянка Бенітез, у свою весняно-літню колекцію 2009 року включила шорти з деніму із завищеною талією, так і названі — Sharon Shorts. Бренди Prada і Miu Miu у 2019 включили в свої колекції трапецеподібні мінісукні, які так любила актриса, а Jacquemus — повітряний наряд baby-doll.