Ким Бейсингер впервые появилась на публике после месяцев в самоизоляции

67-летняя звезда фильма "Девять с половиной недель" последние 20 лет практически не посещала приемы и вела жизнь затворницы

Актрису Ким Бейсингер, которой в этом году исполнилось 67 лет, впервые за последние годы увидели на улицах Лос-Анджелеса. Один из секс-символов 1980-х сейчас ведет жизнь затворницы. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду фильмов "Девять с половиной недель", "Никогда не говори "никогда", "Настоящая Маккой" и "Секреты Лос-Анджелеса" сумели сфотографировать папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Актриса приехала в парикмахерскую в Студио-Сити, где провела более двух часов.

[ + – ] Ким Бейсингер и Микки Рурк в фильме "Девять с половиной недель"

Ким выглядела прекрасно и практически не изменилась за годы затворничества. Она была одета в белую футболку Levi's, серые спортивные штаны, черную куртку, шлепанцы Adidas и серую "шляпу-федору". Свой образ она дополнила часами на черном ремешке. Также внимательные журналисты заметили татуировку на ее левой руке.

[ + – ] Ким Бейсингер, замеченная на улицах Лос-Анджелеса

Кроме этого на ее безымянном пальце было кольцо: известно, что с 2014 года она время от времени встречается со стилистом Митчем Стоуном.

Ким Бейсингер ранее признавалась в интервью, что страдает агорафобией. "Страх был чем-то, в чем я жила всю свою жизнь, страхом находиться в общественных местах — который приводил к тревоге или паническим атакам. Я оставалась у себя дома и плакала буквально каждый день", — рассказывала лауреатка премии "Оскар" за роль в фильме "Секреты Лос-Анджелеса" в 1997 году.

Но все же ей удалось преодолеть свои страхи и сняться в нескольких фильмах за последние годы. Ким появлялась в картинах "Пятьдесят оттенков свободы", "На пятьдесят оттенков темнее" и "Славные парни".

Иногда она ее видят с дочерью Айрленд, моделью Guess и ее кузиной Хейли Бибер-Болдуин.

Напомним, Ким Бейсингер была замужем за актером Алеком Болдуином с 1993 по 2002 год. С той поры актриса ведет закрытый образ жизни: не дает интервью и не завела аккаунтов в соцсетях.

[ + – ] Ким Бейсингер и Алек Болдуин Фото: Getty Images

К слову, ее бывший супруг в 2012 году женился на инструкторе по йоге Хиларии Томас. У пары уже семеро детей. Последний из которых родился в 2020 году от суррогатной матери.