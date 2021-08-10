Кім Бейсінгер вперше з'явилася на публіці після місяців у самоізоляції

67-річна зірка фільму "Дев'ять із половиною тижнів" останні 20 років практично не відвідувала прийоми та вела життя самітниці

Актрису Кім Бейсінгер, якій цього року виповнилося 67 років, уперше за останні роки побачили на вулицях Лос-Анджелеса. Одна з секс-символів 1980-х зараз веде життя самітниці. Про це пише Daily Mail.

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Зірку фільмів "Дев'ять із половиною тижнів", "Ніколи не говори "ніколи","Справжня Маккой" і "Секрети Лос-Анджелеса" зуміли сфотографувати папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Актриса приїхала в перукарню в Студіо-Сіті, де провела більше двох годин.

[ + – ] Кім Бесінгер і Міккі Рурк у фільмі "Дев'ять із половиною тижнів"

Кім мала чудовий вигляд і практично не змінилася за роки самітництва. Вона була одягнена в білу футболку Levi's, сірі спортивні штани, чорну куртку, шльопанці Adidas і сіру "капелюх-федору". Свій образ вона доповнила годинником на чорному ремінці. Також уважні журналісти помітили татуювання на її лівій руці.

[ + – ] Кім Бейсінгер, помічена на вулицях Лос-Анджелеса

Крім цього, на її безіменному пальці була обручка: відомо, що з 2014 року вона час від часу зустрічається зі стилістом Мітчем Стоуном.

Кім Бейсінгер раніше визнавала в інтерв'ю, що страждає на агорафобію. "Страх був чимось, у чому я жила все своє життя, страхом перебувати в громадських місцях — який приводив до тривоги або панічних атак. Я залишалася в себе вдома та плакала буквально кожен день", — розповідала лауреатка премії "Оскар" за роль у фільмі "Секрети Лос-Анджелеса" в 1997 році.

Але все ж їй вдалося подолати свої страхи та знятися в декількох фільмах за останні роки. Кім з'являлася в картинах "П'ятдесят відтінків свободи", "На п'ятдесят відтінків темніше" та "Славні хлопці".

Іноді її бачать з дочкою Айрленд, моделлю Guess, і її кузиною Гейлі Бібер-Болдуїн.

Нагадаємо, Кім Бейсінгер була одружена з актором Алеком Болдуїном із 1993 по 2002 рік. З того часу актриса веде закритий спосіб життя: не дає інтерв'ю та не заводить акаунти в соцмережах.

[ + – ] Кім Бесінгер і Алек Болдуін Фото: Getty Images

До слова, її колишній чоловік у 2012 році одружився з інструкторкою з йоги Гіларі Томас. У пари вже семеро дітей. Останній із них народився в 2020 році від сурогатної матері.