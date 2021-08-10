Антонио Бандерасу 61: из "В постели с Мадонной" к "Соблазну" с Анжелиной Джоли

Антонио Бандерас сделал блестящую карьеру в Голливуде, вписав свое имя в историю мирового кинематографа.

10 августа исполняется 61 год знаменитому голливудскому актеру испанского происхождения Антонио Бандерасу. Путь будущей звезды первой величины к славе был долгим, однако режиссеры рассмотрели за красивой внешностью недюжинный талант.

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В юности Антонио Бандерас мечтал о карьере футболиста, однако после травмы ноги о большом спорте ему пришлось забыть. И тогда он нашел утешение в искусстве, а стимулом окунуться в актерскую сферу стало впечатление, которое на него произвел мюзикл "Волосы", поставленный в городе Малага, где жил парень, силами местных актеров. Первой учительницей для него стала Гильермина Сото, актриса, руководившая домашним театральным кружком, куда и записался Антонио.

[ + – ] Антонио Бандерас с воспитанниками театральной студии Фото: Getty Images

Затем была школа драматического искусства все в той же Малаге. Параллельно Бандерас посещал занятия в театральной студии Dintel.

Первый сценический опыт Антонио получил, путешествуя в составе молодежного театра Малаги по Испании. Тогда же ему впервые пришлось ощутить на себе цензуру, действующую во времена режима Франко, – молодого актера несколько раз арестовывали за участие в постановке пьесы Бертольда Брехта.

В 19 лет Бандерас переезжает в Мадрид, надеясь стать известным актером, однако долгое время он работает, где приходится, пока не попадает в состав Национального театра Испании. Именно в столице его и заметил гениальный режиссер Педро Альмодовар, позвав видного молодого актера на роль в эксцентричной комедии "Лабиринт страстей" 1982 года.

[ + – ] Педро Альмодовар, Пенелопа Круз и Антонио Бандерас

Сотрудничество режиссера и актера способствовало тому, что о Бандерасе узнали за пределами Испании, и амбициозный юноша понял: в границах родной страны ему тесно. Он нацелился куда выше – на Голливуд.

Фокус решил собрать самые запомнившиеся фильмы испанского мачо.

"В постели с Мадонной" (1991)

Прежде, чем сделать первый шаг на пути к мечте, Антонио Бандерас согласился на уговоры режиссера Педро Альмодовара познакомиться с американской поп-иконой Мадонной, у которой в то время был тур по Европе. Кадры из него легли в основу документального фильма "Мадонна: Правда или вызов" (другое название "В постели с Мадонной"). Певица очень любила картины испанского режиссера, а еще хотела познакомиться "с тем красивым мальчиком из фильмов". Сам же Антонио не горел желанием встречаться, тем более, что еще очень плохо говорил по-английски. Однако во время приема он все время кивал головой, не понимая, что певица ему говорит, и вышло так, что он согласился поужинать с ней следующим вечером! Это ему потом объяснил Альмодовар.

Понимая, что интересует артистку не только как актер, Бандерас не знал, что делать, поскольку был счастливо женат на коллеге по цеху Ане Лес и не собирался изменять жене. В результате он привел на ужин свою супругу, что очень сильно не понравилось американской поп-звезде. Однако такая преданность семье заставила Мадонну уважать Антонио, несмотря на уязвленное самолюбие и то, что этот "смазливый мальчик" не понял, какая женщина проявила к нему интерес.

После выхода документалки об Антонио заговорили в США, и это добавило ему уверенности в планах покорения Голливуда.

[ + – ] Появление Антонио Бандераса в документальном фильме с Мадонной открыло его имя Америке

"Филадельфия" (1993)

Первая слава за океаном пришла в испанскому актеру после выхода юридической драмы Джонатана Демми "Филадельфия", в котором главную роль – ВИЧ-положительного адвоката с нетрадиционной сексуальной ориентацией – сыграл Том Хэнкс. Бандерасу достался образ его партнера Мигеля Альвареса, который ухаживает за больным Эндрю Бэкетом, приводит его в чувство и всячески поддерживает после потери работы и во время судебных заседаний. И хотя чувственных сцен в картине было немного, Антонио показал настолько сильную игру, что слава о нем начала распространяться по всему Голливуду.

[ + – ] Голливудский дебют Бандераса оказался очень успешным, о нем заговорили как о талантливом новичке

"Интервью с вампиром" (1994)

Уже через год после "Филадельфии" на большие экраны вышел один из самых красивых фильмов 90-ых "Интервью с вампиром", снятый Нилом Джорданом по роману Энн Райс, где Бандерас блистал в компании таких звезд как Брэд Питт, Том Круз, Кирстен Данст, Кристиан Слейтер. В роли таинственного вампира Армана в красных одеждах Бандерас смотрелся пугающе и завораживающе. Несмотря на то, что его роль была большей частью эпизодическая, он взял очередную ступеньку на пути к голливудскому Олимпу.

[ + – ] В фильме "Интервью с вампиром" главную роль исполнил Брэд Питт

"Отчаянный" (1995)

Картина Роберта Родригеса из трилогии "Музыкант" показывает историю бывшего музыканта, которого зовут Эль Мариаччи. После нападения жестокого мафиози, в результате которого он потерял жену, а также получил травму руки, поставившую крест на музыке, Эль превращается в мстителя Десперадо, который в футляре вместо гитары носит целый арсенал оружия и наказывает плохих парней. В картине Бандерас отказался лично выполнять опасные трюки, мотивировав это невысоким гонораром, однако на гитаре играл самостоятельно. Эта же лента не только закрепила за ним статус голливудского красавца, но и вынесла на волну популярности актрису Сальму Хайек.

[ + – ] После выхода картины за Бандерасом прочно закрепилось звание одного из самых красивых мужчин Голливуда

"Маска Зорро" (1998)

Картина режиссера Мартина Кэмпбелла окончательно укрепила Антонио Бандераса в эшелоне голливудских звезд первой величины. Историческая приключенческая лента, или так называемый "фильм плаща и шпаги", была преисполнена сцен с фехтованием, отличалась нетривиальным сюжетом, державшим в напряжении каждую секунду, и явила миру нового супергероя Зорро, в миру мексиканского дона и обаятельного дворянина, который боролся со злом и спасал людей от тиранов. Не менее ярко показана и любовная линия. Вместе с Бандерасом в ней снимались Кэтрин Зета-Джонс и Энтони Хопкинс.

При бюджете в $95 млн картина собрала свыше $250 млн и вошла в классику мирового кинематографа.

[ + – ] Фильм шпаги и плаща "Маска Зорро" стал классикой мирового кинематографа

"Соблазн" (2001)

Драма режиссера Майкла Кристофера, снятая по роману Корнела Вулрича "Вальс в темноте", рассказывает о богатом торговце кофе по имени Луис Антонио Вергас, женившимся на американке, с которой познакомился по переписке. Однако счастливая семейная жизнь рухнула в тот момент, когда главный герой узнает, что его супруга – вовсе не та, за кого себя выдает.

Главную женскую роль в фильме исполнила Анджелина Джоли, и когда снимались эротические сцены, лишних людей просили покинуть площадку, чтобы не смущать актеров. После выхода картины на экраны и Бандерас, и Джоли получили звание главных секс-символов Голливуда, а актрисе даже пришлось опровергать слухи о романе с испанцем.

[ + – ] После выхода фильма Анджелине Джоли пришлось доказывать СМИ, что у них с Бандерасом нет романа

"Страховщик" (2014)

Американо-болгарский фантастический фильм Габы Ибаньеса многие кинокритики считают очень и очень недооцененным. Сценарий картины так понравился Бандерасу, что после прочтения первых 30 страниц он сразу же позвонил Габе и согласился на роль. Вместе с ним в ленте появились Мелани Гриффит и Дилан МакДермот, а одного из персонажей озвучил Хавьер Бардем.

Фильм переносит зрителя в 2044 год, где показана планета после конца света, практически уничтоженная экологической катастрофой, на которой осталось всего около 20 млн людей. Для защиты уцелевших землян ученые создали специальных роботов, однако в какой-то момент что-то пошло не так.

Бандерас сыграл роль Жака Вокана, человека с аналитическим складом ума, который начинает распутывать клубок событий.

[ + – ] Картину "Страховщик" называют очень недооцененной критиками

Добившись успеха в кино, Антонио Бандерас решил посвятить себя и другим занятиям. В Испании у него есть личные виноградники. Он также начал воплощать давнюю мечту стать дизайнером и поступил в британский колледж Сentral Saint Martins.

Напомним, в прошлом году на свой день рождения Бандерас сообщил поклонникам, что заразился коронавирусом. Актер рассказал, что есть усталость, но в целом чувствует себя более-менее нормально.