Антоніо Бандерасу 61: з "У ліжку з Мадонною" до "Спокуси" з Анджеліною Джолі

Антоніо Бандерас зробив блискучу кар'єру в Голлівуді, вписавши своє ім'я в історію світового кінематографу.

10 серпня виповнюється 61 рік знаменитому голлівудському акторові іспанського походження Антоніо Бандерасу. Шлях майбутньої зірки першої величини до слави був довгим, проте режисери роздивилися за красивою зовнішністю незвичайний талант.

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У юності Антоніо Бандерас мріяв про кар'єру футболіста, проте після травми ноги про великий спорт йому довелося забути. І тоді він знайшов розраду в мистецтві, а стимулом зануритися в акторську сферу стало враження, яке на нього справив мюзикл "Волосся", поставлений в місті Малага, де жив хлопець, силами місцевих акторів. Першою вчителькою для нього стала Гільєрміна Сото, актриса, яка керувала домашнім театральним гуртком, куди й записався Антоніо.

[ + – ] Антоніо Бандерас із вихованцями театральної студії Фото: Getty Images

Потім була школа драматичного мистецтва все в тій же Малазі. Паралельно Бандерас відвідував заняття в театральній студії Dintel.

Перший сценічний досвід Антоніо отримав, подорожуючи в складі молодіжного театру Малаги по Іспанії. Тоді ж йому вперше довелося відчути на собі цензуру часів режиму Франко — молодого актора кілька разів заарештовували за участь у постановці п'єси Бертольда Брехта.

У 19 років Бандерас переїжджає в Мадрид, сподіваючись стати відомим актором, проте довгий час він працює, де доводиться, поки не потрапляє до складу Національного театру Іспанії. Саме в столиці його й помітив геніальний режисер Педро Альмодовар, покликавши видного молодого актора на роль в ексцентричній комедії "Лабіринт пристрастей" 1982 року.

[ + – ] Педро Альмодовар, Пенелопа Круз і Антоніо Бандерас

Співпраця режисера й актора сприяла тому, що про Бандераса дізналися за межами Іспанії, і амбітний хлопець зрозумів: у межах рідної країни йому тісно. Він націлився куди вище — на Голлівуд.

Фокус вирішив зібрати найбільш пам'ятні фільми іспанського мачо.

"У ліжку з Мадонною" (1991)

Перш, ніж зробити перший крок на шляху до мрії, Антоніо Бандерас погодився на вмовляння режисера Педро Альмодовара познайомитися з Мадонною, у якої в той час був тур по Європі. Кадри з нього лягли в основу документального фільму "Мадонна: Правда чи виклик" (інша назва "У ліжку з Мадонною"). Співачка дуже любила картини іспанського режисера, а ще хотіла познайомитися "з тим гарним хлопчиком із фільмів". Сам же Антоніо не горів бажанням зустрічатися, тим більше, що ще дуже погано говорив по-англійськи. Однак під час прийому він весь час кивав головою, не розуміючи, що співачка йому каже, і вийшло так, що він погодився повечеряти з нею наступного вечора! Це йому потім пояснив Альмодовар.

Розуміючи, що цікавить артистку не тільки як актор, Бандерас не знав, що робити, оскільки був щасливо одружений з колегою по цеху Аною Ліс і не збирався зраджувати дружині. У результаті він привів на вечерю свою дружину, що дуже сильно не сподобалося американській поп-зірці. Однак така відданість родині змусила Мадонну поважати Антоніо, незважаючи на уражене самолюбство і те, що цей "гарненький хлопчик" не зрозумів, яка жінка проявила до нього інтерес.

Після виходу документального фільму про Антоніо заговорили в США, і це додало йому впевненості в планах підкорення Голлівуду.

[ + – ] Поява Антоніо Бандераса в документальному фільмі з Мадонною відкрила його ім'я Америці

"Філадельфія" (1993)

Перша слава за океаном прийшла до іспанського актора після виходу юридичної драми Джонатана Демми "Філадельфія", у якій головну роль ВІЛ-позитивного адвоката з нетрадиційною сексуальною орієнтацією зіграв Том Генкс. Бандерасу дістався образ його партнера Мігеля Альвареса, який доглядає за хворим Ендрю Бекетом, приводить його до тями й усіляко підтримує після втрати роботи та під час судових засідань. І хоча чуттєвих сцен у картині було небагато, Антоніо показав настільки сильну гру, що слава про нього розійшлася по всьому Голлівуду.

[ + – ] Голлівудський дебют Бандераса виявився дуже успішним, про нього заговорили як про талановитого новачка

"Інтерв'ю з вампіром" (1994)

Уже через рік після "Філадельфії" на великі екрани вийшов один із найкрасивіших фільмів 90-их "Інтерв'ю з вампіром", знятий Нілом Джорданом за романом Енн Райс, де Бандерас відзначався в компанії таких зірок як Бред Пітт, Том Круз, Кірстен Данст, Крістіан Слейтер. У ролі таємничого вампіра Армана в червоному одязі Бандерас виглядав жахливо та заворожуюче. Незважаючи на те, що його роль була здебільшого епізодичною, він узяв чергову сходинку на шляху до голлівудського Олімпу.

[ + – ] У фільмі "Інтерв'ю з вампіром" головну роль виконав Бред Пітт

"Відчайдушний" (1995)

Картина Роберта Родрігеса з трилогії "Музикант" показує історію колишнього музиканта, якого звуть Ель Маріаччі. Після нападу жорстокого мафіозі, у результаті якого він втратив дружину, а також отримав травму руки, яка поставила хрест на музиці, Ель перетворюється на месника Десперадо, який у футлярі замість гітари носить цілий арсенал зброї та карає поганих хлопців. У картині Бандерас відмовився особисто виконувати небезпечні трюки, мотивувавши це невисоким гонораром, однак на гітарі грав самостійно. Ця ж стрічка не тільки закріпила за ним статус голлівудського красеня, але й винесла на хвилю популярності актрису Сальму Хаєк.

[ + – ] Після виходу картини за Бандерасом міцно закріпилося звання одного з найкрасивіших чоловіків Голлівуду

"Маска Зорро" (1998)

Картина режисера Мартіна Кемпбелла остаточно зміцнила Антоніо Бандераса в ешелоні голлівудських зірок першої величини. Історична пригодницька стрічка, або так званий "фільм плаща та шпаги", була сповнена сцен із фехтуванням, відрізнялася нетривіальним сюжетом, що тримав у напрузі щосекунди, і випустила в світ нового супергероя Зорро, в миру мексиканського дона і чарівного дворянина, який боровся зі злом і рятував людей від тиранів. Не менш яскраво показана і любовна лінія. Разом з Бандерасом у стрічці знімалися Кетрін Зета-Джонс і Ентоні Гопкінс.

При бюджеті в $95 млн картина зібрала понад $250 млн і увійшла в класику світового кінематографу.

[ + – ] Фільм шпаги та плаща "Маска Зорро" став класикою світового кінематографу

"Спокуса" (2001)

Драма режисера Майкла Крістофера, знята за романом Корнела Вулріча "Вальс у темряві", розповідає про багатого торговця кавою на ім'я Луїс Антоніо Вергас, що одружується з американкою, з якою познайомився по листуванню. Однак щасливе сімейне життя руйнується в той момент, коли головний герой дізнається, що його дружина — зовсім не та, за кого себе видає.

Головну жіночу роль у фільмі виконала Анджеліна Джолі, і коли знімалися еротичні сцени, зайвих людей просили покинути майданчик, щоб не бентежити акторів. Після виходу картини на екрани і Бандерас, і Джолі отримали звання головних секс-символів Голлівуду, а актрисі навіть довелося спростовувати чутки про роман з іспанцем.

[ + – ] після виходу фільму Анджеліни Джолі довелося доводити ЗМІ, що у них з Бандерасом немає роману

"Страховик" (2014 року)

Американо-болгарський фантастичний фільм Габі Ібаньєса багато кінокритиків вважають дуже і дуже недооціненим. Сценарій картини так сподобався Бандерасу, що після прочитання перших 30 сторінок він відразу ж подзвонив Габі та погодився на роль. Разом із ним у стрічці з'явилися Мелані Гріффіт і Ділан МакДермот, а одного з персонажів озвучив Хав'єр Бардем.

Фільм переносить глядача в 2044 рік, де показана планета після кінця світу, практично знищена екологічною катастрофою, на якій залишилося всього близько 20 млн людей. Для захисту вцілілих землян учені створили спеціальних роботів, однак у якийсь момент щось пішло не так.

Бандерас зіграв роль Жака Вокана, людини з аналітичним складом розуму, який починає розплутувати клубок подій.

[ + – ] Картину "Страховик" називають дуже недооціненою критиками

Домігшись успіху в кіно, Антоніо Бандерас вирішив присвятити себе й іншим заняттям. В Іспанії у нього є особисті виноградники. Він також почав втілювати давню мрію стати дизайнером і вступив у британський коледж Сentral Saint Martins.

Нагадаємо, минулого року на свій день народження Бандерас повідомив шанувальникам, що заразився коронавірусом. Актор розповів, що відчуває втому, але в цілому почувається більш-менш нормально.