В США скончалась единственная дочь Альфреда Хичкока

Патриция Хичкок снималась в нескольких картинах своего отца, а в последний раз появилась на экране в 1979 году.

Патриция (Пэт) Хичкок, единственная дочь знаменитого режиссера и короля ужасов Альфреда Хичкока, скончалась в возрасте 93 года, сообщает The Hollywood Reporter.

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Она умерла в своем доме в в Таузенд-Оукс, штат Калифорния, рассказала ее младшая дочь Кэти Фиала.

Патриция родилась в июле 1928 года в Лондоне. Ее матерью была киномонтажер Альма Равиль. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее семья покинула Великобританию и навсегда переехала в Лос-Анджелес.

После окончания высшей школы Мэримонт в Лос-Анджелесе Патриция поступила в престижную Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Она играла на Бродвее (главные роли в пьесах "Пасьянс" в 1942 году и "Вайолет" в 1944 году) и снималась в кино, в том числе и в картинах ее отца.

[ + – ] Патриция Хичкок с отцом и матерью Фото: Архивное фото

Так, ее можно увидеть в фильме 1950 года "Страх сцены" в образе одноклассницы персонажа Джейн Вайман. В 1951 году она появилась в картине "Незнакомцы в поезде" в роли Барбары Мортон, сыграв младшую сестру персонажа Рут Роман Энн Мортон, которая наблюдает, как Бруно Энтони (Роберт Уокер) душит женщину на вечеринке.

В культовой ленте отца "Психо" (1960 год) Пэт сыграла эпизодическую роль офисной сотрудницы. Она также появилась в 10 эпизодах шоу Альфреда Хичкока, выходившего на канале CBS с 1955 по 1960 год.

[ + – ] Патриция Хичкок в фильме "Психо" Фото: Скриншот

Говоря о появлении в фильмах Хичкока в 1984 году, она сказала The Washington Post, что ее будут звать "всякий раз, когда им понадобится горничная с английским акцентом".

Помимо сотрудничества с собственным отцом девушка снималась в лентах "Десять заповедей", "Жизнь Райли", "Моя маленькая Марджи", "Дело Томаса Пайка", "Дамы из коридора". Последний раз на экране она появилась в фильме "Скейтборд" (1979).

В 1952 году Патриция вышла замуж за бизнесмена Джозефа О'Коннелла-младшего и родила ему троих дочерей – Мэри, Терезу и Кэтлин.

[ + – ] Патриция Хичкок с родителями, мужем и дочерьми Фото: Getty Images

После замужества Пэт была исполнительным продюсером документального фильма "Человек на носу Линкольна", который снял Дэниел Рэйм. Он был выпущен в 2000 году и рассказывает о покойном дизайнере Роберте Ф. Бойле, который работал с ее отцом. Патриция также является соавтором книги о своей матери Альмы Ревиль под названием "Альма Хичкок: женщина, стоящая за мужчиной".

В 2012 году британский сценарист Саша Джерваси снял биографический фильм "Хичкок" о паре с Энтони Хопкинсом в роли Альфреда и Хелен Миррен в роли Альмы.