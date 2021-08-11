У США померла єдина дочка Альфреда Хічкока

Патриція Хічкок знімалася в декількох картинах свого батька, а востаннє з'явилася на екрані у 1979 році.

Патриція (Пет) Хічкок, єдина дочка знаменитого режисера і короля жахів Альфреда Хічкока, померла у віці 93 років, повідомляє The Hollywood Reporter.

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Вона померла у своєму будинку в Таузенд-Оукс, штат Каліфорнія, розповіла її молодша дочка Кеті Фіала.

Патриція народилася в липні 1928 року в Лондоні. Її матір'ю була кіномонтажерка Альма Равіль. Коли дівчинці виповнилося 11 років, її сім'я покинула Великобританію і назавжди переїхала в Лос-Анджелес.

Після закінчення вищої школи Мерімонт в Лос-Анджелесі Патриція вступила до престижної Королівської академії драматичного мистецтва у Лондоні. Вона грала на Бродвеї (головні ролі в п'єсах "Пасьянс" у 1942 році і "Вайолет" у 1944 році) і знімалася в кіно, зокрема і в картинах її батька.

[ + – ] Патриція Хічкок з батьком і матір'ю Фото: Архивное фото

Так, її можна побачити у фільмі 1950 року "Страх сцени" в образі однокласниці персонажа Джейн Вайман. У 1951 році вона з'явилася в картині "Незнайомці в поїзді" в ролі Барбари Мортон, зігравши молодшу сестру персонажа Рут Роман Енн Мортон, яка спостерігає, як Бруно Ентоні (Роберт Уокер) душить жінку на вечірці.

У культовій стрічці батька "Психо" (1960 рік) Пет зіграла епізодичну роль офісної співробітниці. Вона також з'явилася в 10 епізодах шоу Альфреда Хічкока, що виходив на каналі CBS з 1955 по 1960 рік.

[ + – ] Патриція Хічкок у фільмі "Психо" Фото: Скриншот

Говорячи про появу у фільмах Хічкока у 1984 році, вона сказала The Washington Post, що її зватимуть "всякий раз, коли їм знадобиться покоївка з англійським акцентом".

Крім співпраці з власним батьком дівчина знімалася в стрічках "Десять заповідей", "Життя Райлі", "Моя маленька Марджі", "Справа Томаса Пайка", "Дами з коридору". Востаннє на екрані вона з'явилася у фільмі "Скейтборд" (1979).

У 1952 році Патриція вийшла заміж за бізнесмена Джозефа О'Коннелла-молодшого і народила йому трьох дочок — Мері, Терезу і Кетлін.

[ + – ] Патриція Хічкок з батьками, чоловіком і дочками Фото: Getty Images

Після заміжжя Пет була виконавчим продюсером документального фільму "Людина на носі Лінкольна", який зняв Деніел Реймі. Він був випущений у 2000 році і розповідає про покійного дизайнера Роберта Ф. Бойлі, який працював з її батьком. Патриція також є співавторкою книги про свою матір Альму Ревілль під назвою "Альма Хічкок: жінка, що стояла за чоловіком".

У 2012 році британський сценарист Саша Джервасі зняв біографічний фільм "Хічкок" про пару з Ентоні Хопкінсом у ролі Альфреда і Хелен Міррен в ролі Альми.