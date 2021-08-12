Пенсионер-грабитель попал в руки полиции из-за неразборчивого почерка (фото)

В двух из трех финучреждений, куда пришел пенсионер с преступным намерением, его выпроводили, не разобрав почерка в записке с требованием денег.

67-летний пенсионер Лэн Слэттери из города Сент-Леонард в Великобритании попытался совершить ограбление в соседнем Истборне с помощью написанной от руки записки, однако в результате оказался за решеткой, сообщает издание Еastbourne Нerald.

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По словам правоохранителей, мужчина проник в три банка в Истборне и Гастингсе за две недели и использовал записки, чтобы попросить кассиров передать деньги, не привлекая к нему лишнего внимания.

В первый раз он сделал так в Национальном строительном обществе в Истборне 18 марта этого года, однако из-за плохого почерка сотрудник учреждения не смог прочитать его требование, в результате чего Слэттери ушел оттуда с пустыми руками.

"Позднее сотрудникам банка удалось прочитать записку, в которой говорилось: "Ваш экран не остановит то, что у меня есть, просто передайте 10-ки и 20-ки. Подумайте о других клиентах", – раскрыл содержимое записки полицейский из Сассекса.

[ + – ] Та самая записка, в которой грабитель требовал передать ему деньги и подумать о клиентах Фото: Sussex Police

Прочитав текст, работники финучреждения позвонили правоохранителям. Те приехали и забрали записку и записи внутренних камер видеонаблюдения банка.

Уже 26 марта пенсионер появился в Сент-Леонардсе в здании филиала Национального строительного общества и потребовал деньги таким же способом. Опасаясь за свою жизнь, кассир дал ему 2400 фунтов стерлингов, после чего злоумышленник ушел с деньгами прочь.

Уже 1 апреля звонок о грабителе с запиской поступил в полицию из банка NatWest в городе Гастингс.

"Сотрудники банка сообщили, что в отделение вошел мужчина и передал записку с угрозами и с требованием денег. Кассир отказал мужчине, который затем ушел с пустыми руками", – рассказали в полиции.

[ + – ] Лэн Слэттери Фото: Sussex Police

Стражи порядка проверили последний известный адрес Слэттери и опознали в нем молчаливого грабителя. Его арестовали по подозрению в ограблении, а также выдвинули два обвинения в попытке ограбления. Во время обыска дома подозреваемого следователи нашли несколько записок, которые тот носил в банки, а также куртку, в которой он ходил "на дело".

Слэттери признал себя виновным во всех трех преступлениях и на днях был приговорен к шести годам. Четыре года он проведет за решеткой, еще два года – условный срок.

Напомним, в Китае грабитель попытался украсть деньги у девушки, однако когда узнал, что они у нее последние, вернул их ей обратно.