Пенсіонер-грабіжник потрапив у руки поліції через нерозбірливий почерк (фото)

У двох із трьох фінустанов, куди прийшов пенсіонер зі злочинним наміром, його випровадили, не розібравши почерк у записці з вимогою грошей.

67-річний пенсіонер Лен Слеттері з міста Сент-Леонард у Великобританії спробував пограбувати в сусідньому Істборні за допомогою написаної від руки записки, проте зрештою опинився за ґратами, повідомляє видання Еastbourne Нerald.

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За словами правоохоронців, чоловік проник у три банки в Істборні та Гастингсі за два тижні та використовував записки, щоб попросити касирів передати гроші, не привертаючи до нього зайвої уваги.

Вперше він зробив так у Національному будівельному суспільстві в Істборні 18 березня цього року, однак через поганий почерк співробітник установи не зміг прочитати його вимогу, внаслідок чого Слеттері пішов звідти з порожніми руками.

"Пізніше співробітникам банку вдалося прочитати записку, в якій говорилося: "Ваш екран не зупинить те, що в мене є, просто передайте 10-ки і 20-ки. Подумайте про інших клієнтів", — розкрив вміст записки поліцейський із Сассекса.

[ + – ] Та сама записка, в якій грабіжник вимагав передати йому гроші та подумати про клієнтів Фото: Sussex Police

Прочитавши текст, працівники фінустанови подзвонили правоохоронцям. Ті приїхали і забрали записку та записи внутрішніх камер відеоспостереження банку.

Уже 26 березня пенсіонер з'явився в Сент-Леонардс у будівлі філії Національного будівельного товариства і почав вимагати гроші таким же способом. Побоюючись за своє життя, касир дав йому 2 400 фунтів стерлінгів, після чого зловмисник пішов із грошима геть.

Уже 1 квітня дзвінок про грабіжника із запискою надійшов у поліцію з банку NatWest у місті Гастінгс.

"Співробітники банку повідомили, що у відділення увійшов чоловік і передав записку з погрозами і з вимогою грошей. Касир відмовив чоловікові, який потім пішов із порожніми руками", — розповіли в поліції.

[ + – ] Лен Слеттері Фото: Sussex Police

Правоохоронці перевірили останню відому адресу Слеттері та впізнали в ньому мовчазного грабіжника. Його заарештували за підозрою в пограбуванні, а також висунули два звинувачення в спробі пограбування. Під час обшуку будинку підозрюваного слідчі знайшли кілька записок, які той носив у банки, а також куртку, в якій він ходив "на справу".

Слеттері визнав себе винним у всіх трьох злочинах і днями був засуджений до шести років. Чотири роки він проведе за ґратами, ще два роки — умовний термін.

Нагадаємо, в Китаї грабіжник спробував вкрасти гроші у дівчини, проте коли дізнався, що вони в неї останні, повернув їх їй назад.