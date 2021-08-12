Японцы выпустили собственную версию легендарных кроссовок Nike Air Force 1 (фото)

В сезоне весна-лето 2022 Михара Ясухиро предлагает женщинам примерить остроносые кроссовки разной высоты и расцветки.

49-летний японский дизайнер Михара Ясухиро переосмыслил культовые кроссовки Nike Air Force 1 и решил их видоизменить для своей новой коллекции весна-лето 2022.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Он сделал их остроносыми, сохранив при этом остальной традиционный дизайн этой обуви.

Кроссовки-"лодочки" были впервые продемонстрированы на показе SS22 в июне, и с тех пор исчезли из виду. Теперь, однако, обувь была официально представлена ​​Михарой ​​Ясухиро, причем свое детище он показал и на официальной странице в Instagram.

"Кроссовки 2022 S/S с острым носком для женщин", – подписал он публикацию.

Кроме заостренного носка, обувь имеет толстые шнурки, на язычке красуется бирка MMY, а подошва немного ниже, хотя текстурированный подносок все же остается.

К кроссовкам средней высоты Михара Ясухиро добавляет ремешок с тисненым логотипом MMY, а низкие кроссовки больше похожи на лофферы без ремешка.

Кроссовки имеют разные расцветки, поэтому модницам будет из чего выбрать. Среди представленных дизайнером моделей есть желто-салатовая, белая, красная, зеленая, черная, причем некоторые пары снабжены контрастными шнурками.

Сколько будет стоить такая пара, Ясухиро пока не сообщает.

Оригинальные же кроссовки Nike Air Force 1 были созданы в 1982 году дизайнером Брюсом Килгором как нечто инновационное. Даже название говорит о претенциозности, поскольку Air Force 1 – это наименование президентского самолета.

За основу он взял трекинговые ботинки, известные своей практичностью, создав три вариации обуви – низкие (Low), средние (Mid) и высокие (High). Именно последние и стали дебютом дизайнера, поскольку изначально создавались для игры в баскетбол и должны были хорошо держать ногу спортсменов. Два других варианта кроссовок появились только через 12 лет.

[ + – ] Сегодня существует более двух тысяч цветовых решений Nike Air Force 1 Фото: Скриншот

В этой обуви впервые была использована подошва Cupsole, о прочности которой ходят легенды. Подтверждением стало то, что игроки NBA долгое время не могли их "убить".

Кроме того, лимитированная серия Nike Air Force 1 Lux со вставками из крокодиловой кожи впервые была продана за 1000$/пара, что являлось самой высокой ценой кроссовок. Добавим, что Air Force была первой моделью Retro, и именно ее компания Nike перевыпустила, поскольку спрос на нее оказался просто невероятным.

Сегодня модель Nike Air Force 1 насчитывает более двух тысяч цветовых решений и не теряет популярности.