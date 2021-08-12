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Японцы выпустили собственную версию легендарных кроссовок Nike Air Force 1 (фото)

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Nike Air Force 1, кроссовки, Япония
Фото: Mihara Yasuhiro | Nike Air Force 1 с точки зрения Михары Ясухито

В сезоне весна-лето 2022 Михара Ясухиро предлагает женщинам примерить остроносые кроссовки разной высоты и расцветки.

49-летний японский дизайнер Михара Ясухиро переосмыслил культовые кроссовки Nike Air Force 1 и решил их видоизменить для своей новой коллекции весна-лето 2022.

Он сделал их остроносыми, сохранив при этом остальной традиционный дизайн этой обуви.

Кроссовки-"лодочки" были впервые продемонстрированы на показе SS22 в июне, и с тех пор исчезли из виду. Теперь, однако, обувь была официально представлена ​​Михарой ​​Ясухиро, причем свое детище он показал и на официальной странице в Instagram.

"Кроссовки 2022 S/S с острым носком для женщин", – подписал он публикацию.

Кроме заостренного носка, обувь имеет толстые шнурки, на язычке красуется бирка MMY, а подошва немного ниже, хотя текстурированный подносок все же остается.

К кроссовкам средней высоты Михара Ясухиро добавляет ремешок с тисненым логотипом MMY, а низкие кроссовки больше похожи на лофферы без ремешка.

Кроссовки имеют разные расцветки, поэтому модницам будет из чего выбрать. Среди представленных дизайнером моделей есть желто-салатовая, белая, красная, зеленая, черная, причем некоторые пары снабжены контрастными шнурками.

Сколько будет стоить такая пара, Ясухиро пока не сообщает.

Оригинальные же кроссовки Nike Air Force 1 были созданы в 1982 году дизайнером Брюсом Килгором как нечто инновационное. Даже название говорит о претенциозности, поскольку Air Force 1 – это наименование президентского самолета.

За основу он взял трекинговые ботинки, известные своей практичностью, создав три вариации обуви – низкие (Low), средние (Mid) и высокие (High). Именно последние и стали дебютом дизайнера, поскольку изначально создавались для игры в баскетбол и должны были хорошо держать ногу спортсменов. Два других варианта кроссовок появились только через 12 лет.

Nike Air Force 1, кроссовки, дизайн
Сегодня существует более двух тысяч цветовых решений Nike Air Force 1
Фото: Скриншот

В этой обуви впервые была использована подошва Cupsole, о прочности которой ходят легенды. Подтверждением стало то, что игроки NBA долгое время не могли их "убить".

Кроме того, лимитированная серия Nike Air Force 1 Lux со вставками из крокодиловой кожи впервые была продана за 1000$/пара, что являлось самой высокой ценой кроссовок. Добавим, что Air Force была первой моделью Retro, и именно ее компания Nike перевыпустила, поскольку спрос на нее оказался просто невероятным.

Сегодня модель Nike Air Force 1 насчитывает более двух тысяч цветовых решений и не теряет популярности.