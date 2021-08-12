Японці випустили власну версію легендарних кросівок Nike Air Force 1 (фото)

У сезоні весна-літо 2022 Міхара Ясухіро пропонує жінкам приміряти гостроносі кросівки різної висоти та забарвлення.

49-річний японський дизайнер Міхара Ясухіро переосмислив культові кросівки Nike Air Force 1 і вирішив їх видозмінити для своєї нової колекції весна-літо 2022.

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Він зробив їх гостроносими, зберігши при цьому решту традиційного дизайну цього взуття.

Кросівки-"човники" були вперше продемонстровані на показі SS22 у червні і з тих пір зникли з поля зору. Тепер, однак, взуття було офіційно представлена Міхарою Ясухіро, причому своє дітище він показав і на офіційній сторінці в Instagram.

"Кросівки 2022 S/S із гострим носком для жінок", — підписав він публікацію.

Крім загостреного носка, взуття має товсті шнурки, на язичку красується бирка MMY, а підошва трохи нижча, хоча текстурований підносок все ж залишається.

До кросівок середньої висоти Міхара Ясухіро додає ремінець із тисненим логотипом MMY, а низькі кросівки більше схожі на лофери без ремінця.

Кросівки мають різні забарвлення, тому модницям буде з чого вибрати. Серед представлених дизайнером моделей є жовто-салатові, білі, червоні, зелені, чорні, причому деякі пари забезпечені контрастними шнурками.

Скільки буде коштувати така пара, Ясухіро поки не повідомляє.

Оригінальні ж кросівки Nike Air Force 1 були створені в 1982 році дизайнером Брюсом Кілгором як щось інноваційне. Навіть назва говорить про претензійність, оскільки Air Force 1 — це найменування президентського літака.

За основу він узяв трекінгові черевики, відомі своєю практичністю, створивши три варіації взуття — низькі (Low), середні (Mid) і високі (High). Саме останні й стали дебютом дизайнера, оскільки спочатку створювалися для гри в баскетбол і повинні були добре тримати ногу спортсменів. Два інших варіанти кросівок з'явилися тільки через 12 років.

[ + – ] Сьогодні існує понад дві тисячі колірних рішень Nike Air Force 1 Фото: Скриншот

У цьому взутті вперше була використана підошва Cupsole, про міцність якої ходять легенди. Підтвердженням стало те, що гравці NBA довгий час не могли їх "убити".

Крім того, лімітована серія Nike Air Force 1 Lux зі вставками з крокодилячої шкіри вперше була продана за 1000 $/пара, що було найвищою ціною кросівок. Додамо, що Air Force була першою моделлю Retro, і саме її компанія Nike перевипустила, оскільки попит на неї виявився просто неймовірним.

Сьогодні модель Nike Air Force 1 налічує понад дві тисячі колірних рішень і не втрачає популярності.