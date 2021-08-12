Актер Альфред Молина женился на режиссере "Холодного сердца"

С Дженнифер Ли актер встречался около пяти лет

68-летний Альфред Молина, звезда фильмов "Спайдермен", "Шоколад" и "Мертвец" женился на режиссере хитового мультфильма "Холодное сердце" и его сиквела. Пара встречалась около пяти лет. Об этом Дженнифер Ли сообщила в Instagram.

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Судя по снимкам, свадьба была скромной и прошла в саду. Приглашены были только самые близкие друзья и родственники, в том числе трое детей Дженнифер от первого брака. И дочь Молины от его первых отношений.

[ + – ] Свадьба Альфреда Молины и Дженнифер Ли

68-летний Альфред Молина был женат на британской актрисе Джилл Гаскойн, которая была старше его на 16 лет. Джилл заболела болезнью Альцгеймера и в прошлом году скончалась в возрасте 83 лет. Молина рассказывал в интервью, что его жена "находится на последней стадии изнурительной болезни".

При каких обстоятельствах Молина познакомился с Дженнифер, доподлинно неизвестно, однако общие фотографии в ее Instagram начали появляться в 2019 году.

[ + – ] Свадьба Альфреда Молины и Дженнифер Ли

Дженнифер Ли – 49 лет и она обладательница "Оскара" за мультфильм "Холодное сердце". Ли известна, как первая женщина-режиссер полнометражного анимационного фильма производства студии Disney.

Она работала над такими мультфильмами, как "Зверополис", "Ральф", "Райя и последний дракон". К слову, в создании сиквела "Холодного сердца" поучаствовал и Молина. Он озвучил короля Агнарра.

[ + – ] Все фото: Instagram alittlejelee

"Альфред многое пережил за последние несколько лет, и эта свадьба похожа на сказку, которой заканчиваются большинство его фильмов", — рассказала жена брата актера Линн Молина. Она с мужем живут в Суррее, Великобритания и не смогли быть на свадебном торжестве в США.

"Конечно, нас пригласили, но, к сожалению, из-за ограничений на поездки мы решили не ехать. Нам бы очень хотелось оказаться там, чтобы провести с ними этот прекрасный день. Мы с нетерпением ждем скорой встречи", — рассказала Линн, которая познакомилась с Дженнифер еще три года назад.

"Она очень милая и земная. Она делает Альфреда счастливым", — резюмировала невестка актера.