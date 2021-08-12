Актор Альфред Моліна одружився з режисеркою "Холодного серця"

З Дженніфер Лі актор зустрічався близько п'яти років

68-річний Альфред Моліна, зірка фільмів "Спайдермен", "Шоколад" та "Мрець" одружився з режисеркою хітового мультфільму "Холодне серце" та його сиквелу. Пара зустрічалася близько п'яти років. Про це Дженніфер Лі повідомила в Instagram.

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Судячи зі знімків, весілля було скромним і пройшло в саду. Запрошені були тільки найближчі друзі та родичі, у тому числі троє дітей Дженніфер від першого шлюбу та дочка Моліни від його перших стосунків.

[ + – ] Весілля Альфреда Моліни і Дженніфер Лі

68-річний Альфред Моліна був одружений із британською актрисою Джилл Гаскойн, яка була старша за нього на 16 років. Джилл захворіла на хворобу Альцгеймера і в минулому році померла у віці 83 років. Моліна розповідав в інтерв'ю, що його дружина "на останній стадії виснажливої хвороби".

За яких обставин Моліна познайомився з Дженніфер, достеменно невідомо, проте загальні фотографії в її Instagram почали з'являтися в 2019 році.

[ + – ] Весілля Альфреда Моліни і Дженніфер Лі

Дженніфер Лі — 49 років, і вона володарка "Оскара" за мультфільм "Холодне серце". Лі відома як перша жінка-режисер повнометражного анімаційного фільму виробництва студії Disney.

Вона працювала над такими мультфільмами як "Звірополіс", "Ральф", "Раян і останній дракон". До слова, у створенні сиквелу "Холодного серця" взяв участь і Моліна. Він озвучив короля Агнарра.

[ + – ] Всі фото: Instagram alittlejelee

"Альфред багато пережив за останні кілька років, і це весілля схоже на казку, якою закінчуються більшість його фільмів", — розповіла дружина брата актора Лінн Моліна. Вони з чоловіком живуть в Сурреї, Великобританія і не змогли бути на весільному торжестві в США.

"Звичайно, нас запросили, але, на жаль, через обмеження на поїздки ми вирішили не їхати. Нам би дуже хотілося опинитися там, щоб провести з ними цей прекрасний день. Ми з нетерпінням чекаємо швидкої зустрічі", — розповіла Лінн, яка познайомилася з Дженніфер ще три роки тому.

"Вона дуже мила та земна. Вона робить Альфреда щасливим", — резюмувала невістка актора.