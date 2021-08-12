Умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"
84-летняя британская актриса несколько месяцев страдала от тяжелой болезни, но от какой именно — не разглашается.
Умерла Уна Стаббс — британская актриса, известная ролью миссис Хадсон в сериале "Шерлок". Трагедия произошла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ее агент, пишет Daily Mail.
Известно, что Уна Стаббс последние несколько месяцев страдала от тяжелой болезни, но неизвестно от какой. Ее агент также сообщил, что она умерла, окруженная родными в своем доме в Эдинбурге.
Уна, воплотившая на телеэкране миссис Хадсон, в уже ставшем культовым сериале "Шерлок", была также талантливой художницей, чьи работы выставлялись в Королевской академии в Лондоне.
Уна Стаббс родилась в Хартфордшире. Дебютировала на телевидении, как танцовщица в группе "Дуги Сквайрс" в 1956 году, позже сыграла с Клиффом Ричардом в фильме "Летние каникулы" и принимала участие в "Шоу Бенни Хилла".
Уна играла в театре и снималась в телесериалах. Она запомнилась зрителям по ролям в таких телесагах, как "Убийства в Мидсомере", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Пока смерть нас не разлучит", "Самая плохая ведьма".
Она была замужем дважды, в браках родила троих детей.
"Нам очень грустно, что мы потеряли не только замечательную актрису, чья экранная и сценическая карьера, охватывала более полувека, но и безумно забавную, элегантную и добрую подругу. Мы будем очень по ней скучать и никогда ее не забудем", — сказала СМИ ее агент Ребекка Блонд.