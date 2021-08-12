Умерла актриса Уна Стаббс, сыгравшая миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

84-летняя британская актриса несколько месяцев страдала от тяжелой болезни, но от какой именно — не разглашается.

Умерла Уна Стаббс — британская актриса, известная ролью миссис Хадсон в сериале "Шерлок". Трагедия произошла в возрасте 84 лет. Об этом сообщил ее агент, пишет Daily Mail.

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Известно, что Уна Стаббс последние несколько месяцев страдала от тяжелой болезни, но неизвестно от какой. Ее агент также сообщил, что она умерла, окруженная родными в своем доме в Эдинбурге.

Уна, воплотившая на телеэкране миссис Хадсон, в уже ставшем культовым сериале "Шерлок", была также талантливой художницей, чьи работы выставлялись в Королевской академии в Лондоне.

Уна Стаббс родилась в Хартфордшире. Дебютировала на телевидении, как танцовщица в группе "Дуги Сквайрс" в 1956 году, позже сыграла с Клиффом Ричардом в фильме "Летние каникулы" и принимала участие в "Шоу Бенни Хилла".

[ + – ] Уна Стаббс и Клифф Ричард Фото: Getty Images

Уна играла в театре и снималась в телесериалах. Она запомнилась зрителям по ролям в таких телесагах, как "Убийства в Мидсомере", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Пока смерть нас не разлучит", "Самая плохая ведьма".

Фото: ВВС

[ + – ] Уна Стаббс в сериале "Убийства в Мидсомере" Фото: Скриншот

Она была замужем дважды, в браках родила троих детей.

"Нам очень грустно, что мы потеряли не только замечательную актрису, чья экранная и сценическая карьера, охватывала более полувека, но и безумно забавную, элегантную и добрую подругу. Мы будем очень по ней скучать и никогда ее не забудем", — сказала СМИ ее агент Ребекка Блонд.