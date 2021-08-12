Померла актриса Уна Стаббс, яка зіграла місіс Гадсон у серіалі "Шерлок"
84-річна британська актриса кілька місяців страждала від важкої хвороби, але від якої саме — не розголошується.
Померла Уна Стаббс — британська актриса, відома роллю місіс Гадсон у серіалі "Шерлок". Трагедія сталася у віці 84 років. Про це повідомив її агент, пише Daily Mail.
Відомо, що Уна Стаббс останні кілька місяців страждала від важкої хвороби, але невідомо від якої. Її агент також повідомив, що вона померла, оточена рідними в своєму будинку в Единбурзі.
Уна, яка втілила на телеекрані місіс Гадсон в уже культовому серіалі "Шерлок", була також талановитою художницею, чиї роботи виставлялися в Королівській академії в Лондоні.
Уна Стаббс народилася в Гартфордширі. Дебютувала на телебаченні як танцівниця в групі "Дугі Сквайрс" у 1956 році, пізніше зіграла з Кліффом Річардом у фільмі "Літні канікули" та брала участь у "Шоу Бенні Гілла".
Уна грала в театрі та знімалася в телесеріалах. Вона запам'яталася глядачам за ролями в таких телесагах як "Суто англійські вбивства", "Міс Марпл Агати Крісті", "Поки смерть нас не розлучить", "Найгірша відьма".
Вона була одружена двічі, у шлюбах народила трьох дітей.
"Нам дуже сумно, що ми втратили не тільки чудову актрису, чия екранна та сценічна кар'єра охоплювала понад пів століття, але й шалено смішну, елегантну та добру подругу. Ми будемо дуже за нею сумувати та ніколи її не забудемо", — сказала ЗМІ її агентка Ребекка Блонд.