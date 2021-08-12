Померла актриса Уна Стаббс, яка зіграла місіс Гадсон у серіалі "Шерлок"

84-річна британська актриса кілька місяців страждала від важкої хвороби, але від якої саме — не розголошується.

Померла Уна Стаббс — британська актриса, відома роллю місіс Гадсон у серіалі "Шерлок". Трагедія сталася у віці 84 років. Про це повідомив її агент, пише Daily Mail.

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Відомо, що Уна Стаббс останні кілька місяців страждала від важкої хвороби, але невідомо від якої. Її агент також повідомив, що вона померла, оточена рідними в своєму будинку в Единбурзі.

Уна, яка втілила на телеекрані місіс Гадсон в уже культовому серіалі "Шерлок", була також талановитою художницею, чиї роботи виставлялися в Королівській академії в Лондоні.

Уна Стаббс народилася в Гартфордширі. Дебютувала на телебаченні як танцівниця в групі "Дугі Сквайрс" у 1956 році, пізніше зіграла з Кліффом Річардом у фільмі "Літні канікули" та брала участь у "Шоу Бенні Гілла".

[ + – ] Уна Стаббс і Кліфф Річард Фото: Getty Images

Уна грала в театрі та знімалася в телесеріалах. Вона запам'яталася глядачам за ролями в таких телесагах як "Суто англійські вбивства", "Міс Марпл Агати Крісті", "Поки смерть нас не розлучить", "Найгірша відьма".

Фото: ВВС

[ + – ] Уна Стаббс у серіалі "Суто англійські вбивства" Фото: Скриншот

Вона була одружена двічі, у шлюбах народила трьох дітей.

"Нам дуже сумно, що ми втратили не тільки чудову актрису, чия екранна та сценічна кар'єра охоплювала понад пів століття, але й шалено смішну, елегантну та добру подругу. Ми будемо дуже за нею сумувати та ніколи її не забудемо", — сказала ЗМІ її агентка Ребекка Блонд.