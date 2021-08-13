Криштиану Роналду собрал рекордное количество лайков под селфи с сыном

Под снимком, сделанным в сауне, поклонники футболиста оставили более 12 миллионов "сердечек"

Нападающий ФК "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем Instagram опубликовал фотографию из сауны вместе со своим сыном 11-летним Криштиану-младшим. И установил небольшой личный рекорд – поклонники оставили под снимком 12 миллионов лайков. Об этом пишет Daily Mail.

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К слову, рекорд прошлого года по количеству лайков в Instagram тоже принадлежит Роналду. Его пост о смерти футбольной легенды Диего Марадоны собрал более 19 миллионов "сердечек".

[ + – ] Криштиану Роналду c сыном Криштиану-младшим [ + – ] Криштиану Роналду c семьей

Снимок с сыном 36-летний футболист подписал фотографию цитатой бразильского писателя Лаира Рибейро: "Никогда не позволяйте тому, что вы не можете сделать, мешать тому, что вы можете сделать".

Роналду не забывает о своей семье даже во время футбольных матчей. На щитках португальца изображено совместное фото с его спутницей Джорджиной Родригес.

С Джорджиной Роналду познакомился в мадридском бутике Gucci в 2016 году. Причем, сама она рассказывала в интервью, что это была любовь с первого взгляда.

"Через несколько дней мы снова увидели друг друга на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы могли поговорить в непринужденной обстановке. Для обоих это была любовь с первого взгляда", — призналась 27-летняя Джорджина. С той поры пара неразлучна. В 2017 году у них родилась дочь Алана Мартина.

[ + – ] Криштиану Роналду и Джорджина Родригес/Все фото: Instagram cristiano [ + – ] Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Для Джорджины это был первый ребенок, а для Роналду – четвертый. Криштиану-младший родился в 2010 году и кто его мать, не удалось выяснить даже самым пронырливым журналистам. Роналду заявил, что является единственным попечителем ребенка и по соглашению с его матерью не будет публично раскрывать ее имя. С 2010 по 2015 год состоял в отношениях с моделью Ириной Шейк. В июне 2017 года у Роналду родились близнецы Ева и Матео от суррогатной матери.