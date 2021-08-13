Кріштіану Роналду зібрав рекордну кількість лайків під селфі із сином

Під знімком, зробленим у сауні, шанувальники футболіста залишили понад 12 мільйонів "сердечок".

Нападник ФК "Ювентуса" Кріштіану Роналду в своєму Instagram опублікував фотографію із сауни разом зі своїм сином 11-річним Кріштіану-молодшим. І встановив невеликий особистий рекорд — шанувальники залишили під знімком 12 мільйонів лайків. Про це пише Daily Mail.

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До речі, рекорд минулого року за кількістю лайків в Instagram теж належить Роналду. Його допис про смерть футбольної легенди Дієго Марадони зібрав понад 19 мільйонів "сердечок".

[ + – ] Кріштіану Роналду із сином Кріштіану-молодшим [ + – ] Кріштіану Роналду із сім'єю

Знімок із сином 36-річний футболіст підписав фотографію цитатою бразильського письменника Лаїра Рібейро: "Ніколи не дозволяйте тому, що ви не можете зробити, заважати тому, що ви можете зробити".

Роналду не забуває про свою сім'ю навіть під час футбольних матчів. На щитках португальця зображене спільне фото з його супутницею Джорджиною Родрігес.

З Джорджиною Роналду познайомився в мадридському бутіку Gucci в 2016 році. Причому, сама вона розповідала в інтерв'ю, що це було кохання з першого погляду.

"Через кілька днів ми знову побачили одне одного на заході іншого бренду. Саме тоді ми могли поговорити в невимушеній обстановці. Для обох це було кохання з першого погляду", — зізналася 27-річна Джорджина. З того часу пара нерозлучна. У 2017 році в них народилася дочка Алана Мартіна.

[ + – ] Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Усі фото: Instagram cristiano [ + – ] Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес

Для Джорджіни це була перша дитина, а для Роналду — четверта. Кріштіану-молодший народився в 2010 році і хто його мати, не вдалося з'ясувати навіть найбільш пронирливим журналістам. Роналду заявив, що є єдиним опікуном дитини і за угодою з його матір'ю публічно не розкривати її ім'я. З 2010 по 2015 рік перебував у стосунках із моделлю Іриною Шейк. У червні 2017 року в Роналду народилися близнюки Єва і Матео від сурогатної матері.