Хелен Миррен продает роскошное поместье на голливудских холмах

В доме 1911 года актриса с мужем Тэйлором Хэкфордом прожила более 30 лет

Звезда фильмов "Калигула" и "Госфорд-парк" выставила на продажу свой роскошный голливудский особняк с восемью спальнями, огромным бассейном, отделанной деревянными панелями библиотекой и потрясающим видом на Лос-Анджелес. Особняк Хелен Миррен выставила на продажу за 18,5 миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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В доме на голливудских холмах Хелен и ее муж, режиссер Тэйлор Хэкфорд, поселились еще 30 лет назад, когда только начали встречаться. Ведь, напомним, звездная пара заключила брак только в 1997 году.

[ + – ] Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд Фото: Getty Images

Дом, окруженный парком, был построен еще в 1911 году и обладает настоящим шиком "Старого Голливуда": здесь имеются французские двери, обшитая деревом библиотека и уютный бар.

[ + – ] Дом Хелен Миррен и Тэйлора Хэкфорда

В доме восемь спален и 11 ванных комнат, а также огромный бассейн, из которого открывается вид на небоскребы в центре Лос-Анджелеса.

[ + – ] Дом Хелен Миррен и Тэйлора Хэкфорда

Понятно, почему 76-летняя обладательница "Оскара" жила в этом райском месте так долго, но теперь Хелен с мужем решили сменить обстановку. Впрочем, с продажей они не спешат, желающие могут снять дом за 45 тысяч долларов в месяц. Почему пара выставила дом на продажу – неизвестно.

[ + – ] Дом Хелен Миррен и Тэйлора Хэкфорда/Все фото: Coldwell Banker

До Хелен и Тэйлора домом владела целая череда знаменитостей прошлого: звезда немого кино Дастин Фарнум, сценарист и писатель Марк Хеллингер и Гейл Патрик, исполнительный продюсер популярного телесериала 1950-х о детективе Перри Мейсоне и некоторые эпизоды были сняты именно в этом особняке.