Гелен Міррен продає розкішний маєток на голлівудських пагорбах

У будинку 1911 року актриса з чоловіком Тейлором Гакфордом прожила більше 30 років

Зірка фільмів "Калігула" і "Госфорд-парк" виставила на продаж свій розкішний голлівудський особняк з вісьмома спальнями, величезним басейном, обробленою дерев'яними панелями бібліотекою і приголомшливим видом на Лос-Анджелес. Особняк Гелен Міррен виставила на продаж за 18,5 мільйонів доларів. Про це пише Daily Mail.

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У будинку на голлівудських пагорбах Гелен і її чоловік, режисер Тейлор Гакфорд, оселилися ще 30 років тому, коли тільки почали зустрічатися. Адже, нагадаємо, зоряна пара уклала шлюб тільки у 1997 році.

[ + – ] Гелен Міррен і Тейлор Гакфорд Фото: Getty Images

Будинок, оточений парком, був побудований ще у 1911 році і має справжній шик "Старого Голлівуду": тут є французькі двері, обшита деревом бібліотека і затишний бар.

[ + – ] Будинок Гелен Міррен і Тейлора Гакфорда

В будинку вісім спалень і 11 ванних кімнат, а також величезний басейн, з якого відкривається вид на хмарочоси в центрі Лос-Анджелеса.

[ + – ] Будинок Гелен Міррен і Тейлора Гакфорда

Зрозуміло, чому 76-річна володарка "Оскара" жила у цьому райському місці так довго, але тепер Гелен з чоловіком вирішили змінити обстановку. Втім, з продажем вони не поспішають, охочі можуть зняти будинок за 45 тисяч доларів на місяць. Чому пара виставила будинок на продаж — невідомо.

[ + – ] Будинок Гелен Міррен і Тейлора Гакфорда/Всі фото: Coldwell Banker

До Гелен і Тейлора будинком володіла ціла низка знаменитостей минулого: зірка німого кіно Дастін Фарнум, сценарист і письменник Марк Хеллінгер і Гейл Патрік, виконавчий продюсер популярного телесеріалу 1950-х про детектива Перрі Мейсона, деякі епізоди якого були зняті саме у цьому особняку.