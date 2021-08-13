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Икона стиля и бывший военный: телохранитель Риты Оры и Беллы Хадид рассказал о работе со звездами

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Фото: Instagram simon.newton | Саймон Ньютон и Белла Хадид

Саймон Ньютон, бывший военный и икона стиля по мнению Vogue, рассказал, как охранял селебрити в Лондоне

42-летний телохранитель звезд Саймон Ньютон, дал откровенное интервью журналу FEMAIL, рассказав об особенностях работы со звездами. Выдержки из этого интервью уже разошлись по таблоидам, пишет Daily Mail.

Саймон Ньютон был военным, служил в горячих точках, в том числе в Ираке и в Афганистане, а после ухода из армии в 2004 году стал телохранителем звезд. Некоторый опыт у него был, он после армии недолго работал телохранителем в американской нефтяной компании KBR. После нескольких лет работы в Ираке он был назначен офицером личной охраны в Министерстве иностранных дел и охранял суда от пиратов в Индийском океане.

Саймон Ньютон, афганистан, телохранитель
Саймон Ньютон в Афганистане
Фото: Instagram simon.newton
Саймон Ньютон, афганистан, телохранитель
Саймон Ньютон - телохранитель звезд
Фото: Instagram simon.newton

"Когда я был ребенком, я хотел быть солдатом. В армии ценится личная дисциплина, и это определенно помогает, если вы хотите стать телохранителем", — рассказал Саймон.

Помимо работы на Ближнем Востоке, Саймон работал в морской безопасности в качестве офицера службы безопасности судна, предотвращающего пиратские операции в Индийском океане.

Первой знаменитостью, от которой Саймону пришлось отгонять навязчивых поклонников и журналистов, стал Майкл Джексон. Его наняли когда "король поп-музыки" приехал в Лондон на вручение премии World Music Awards в 2006 году.

майкл джексон, телохранитель, саймон ньютон
Саймон Ньютон охраняет Майкла Джексона
Фото: Instagram simon.newton
майкл джексон, телохранитель, саймон ньютон
Саймон Ньютон охраняет Майкла Джексона
Фото: Instagram simon.newton

Телохранитель сказал, что до сих пор не знает, кто рекомендовал его, когда Майклу понадобилась охрана. "Звонок был совершенно неожиданным", — рассказывает Саймон. Работать с Майклом было приятно. По словам Саймона тот был "хорошим парнем", который всегда находил время для поклонников и был очень профессионален в общении.

"Охранять его было нелегко. Я был одним из пяти телохранителей. Его фанаты следовали за ним повсюду. Несколько его поклонников ездили за ним по всему миру, куда бы он не направился", — рассказал Саймон о Джексоне.

Также ему приходилось охранять членов ближневосточной королевской семьи, членов британского парламента и многочисленных звезд. Среди его клиентов была Кендалл Дженнер, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Белла Хадид.

Саймон Ньютон, телохранитель, Рита Ора
Саймон Ньютон и Рита Ора
Фото: Instagram simon.newton
Саймон Ньютон, телохранитель, Рита Ора
Саймон Ньютон и Рита Ора
Фото: Instagram simon.newton

"Каждый раз, когда я охранял звезду, для меня это было просто работой", — вспоминает Саймон.

Чтобы соответствовать своим клиентам, Саймон одевался элегантно и сдержанно и вскоре папарацци уже стали охотиться за ним. Британский Vogue назвал его "настоящей иконой стиля Лондонской недели моды".

белла хадид, кендалл дженнер, саймон ньютон
Саймон Ньютон, Кендалл Дженнер и Белла Хадид
Фото: Instagram simon.newton
белла хадид, кендалл дженнер, саймон ньютон
Саймон Ньютон и Белла Хадид
Фото: Instagram simon.newton

"Я всегда интересовался модой, с самого детства, так что когда обо мне писал Vogue – это было чертовски приятно. Я просто ношу то, что мне нравится. Мне нравится выглядеть презентабельно каждый день", — рассказал Саймон о своем успехе на модном поприще.

Работать приходилось по 16 часов в день, семь дней в неделю. И всегда приходилось вставать раньше знаменитости, чтобы подготовиться к рабочему дню и ложиться после нее.

Впрочем, иногда Саймон выполнял странные поручения. Так, один клиент, чье имя он не называет, велел отвезти его собаку в салон и покрасить ее шерсть в синий цвет.

Сейчас Саймон владеет своей охранной фирмой, закончил курсы актерского мастерства и уже сыграл в двух фильмах. Был дублером Дэйва Батисты в фильме "Окончательный счет" и снялся вместе с Дауни-младшим в фильме "Шерлок Холмс: игра теней".

телохранитель звезд, саймон ньютон
Саймон Ньютон - телохранитель звезд
Фото: Instagram simon.newton
телохранитель звезд, саймон ньютон
Фото: Instagram simon.newton

"Я действительно собираюсь сыграть в фильме о Бонде. Я и мой агент работаем над тем, чтобы это произошло в будущем", — резюмировал самый известный телохранитель звезд.