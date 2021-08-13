Икона стиля и бывший военный: телохранитель Риты Оры и Беллы Хадид рассказал о работе со звездами

Саймон Ньютон, бывший военный и икона стиля по мнению Vogue, рассказал, как охранял селебрити в Лондоне

42-летний телохранитель звезд Саймон Ньютон, дал откровенное интервью журналу FEMAIL, рассказав об особенностях работы со звездами. Выдержки из этого интервью уже разошлись по таблоидам, пишет Daily Mail.

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Саймон Ньютон был военным, служил в горячих точках, в том числе в Ираке и в Афганистане, а после ухода из армии в 2004 году стал телохранителем звезд. Некоторый опыт у него был, он после армии недолго работал телохранителем в американской нефтяной компании KBR. После нескольких лет работы в Ираке он был назначен офицером личной охраны в Министерстве иностранных дел и охранял суда от пиратов в Индийском океане.

[ + – ] Саймон Ньютон в Афганистане Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон - телохранитель звезд Фото: Instagram simon.newton

"Когда я был ребенком, я хотел быть солдатом. В армии ценится личная дисциплина, и это определенно помогает, если вы хотите стать телохранителем", — рассказал Саймон.

Помимо работы на Ближнем Востоке, Саймон работал в морской безопасности в качестве офицера службы безопасности судна, предотвращающего пиратские операции в Индийском океане.

Первой знаменитостью, от которой Саймону пришлось отгонять навязчивых поклонников и журналистов, стал Майкл Джексон. Его наняли когда "король поп-музыки" приехал в Лондон на вручение премии World Music Awards в 2006 году.

[ + – ] Саймон Ньютон охраняет Майкла Джексона Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон охраняет Майкла Джексона Фото: Instagram simon.newton

Телохранитель сказал, что до сих пор не знает, кто рекомендовал его, когда Майклу понадобилась охрана. "Звонок был совершенно неожиданным", — рассказывает Саймон. Работать с Майклом было приятно. По словам Саймона тот был "хорошим парнем", который всегда находил время для поклонников и был очень профессионален в общении.

"Охранять его было нелегко. Я был одним из пяти телохранителей. Его фанаты следовали за ним повсюду. Несколько его поклонников ездили за ним по всему миру, куда бы он не направился", — рассказал Саймон о Джексоне.

Также ему приходилось охранять членов ближневосточной королевской семьи, членов британского парламента и многочисленных звезд. Среди его клиентов была Кендалл Дженнер, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Белла Хадид.

[ + – ] Саймон Ньютон и Рита Ора Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон и Рита Ора Фото: Instagram simon.newton

"Каждый раз, когда я охранял звезду, для меня это было просто работой", — вспоминает Саймон.

Чтобы соответствовать своим клиентам, Саймон одевался элегантно и сдержанно и вскоре папарацци уже стали охотиться за ним. Британский Vogue назвал его "настоящей иконой стиля Лондонской недели моды".

[ + – ] Саймон Ньютон, Кендалл Дженнер и Белла Хадид Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон и Белла Хадид Фото: Instagram simon.newton

"Я всегда интересовался модой, с самого детства, так что когда обо мне писал Vogue – это было чертовски приятно. Я просто ношу то, что мне нравится. Мне нравится выглядеть презентабельно каждый день", — рассказал Саймон о своем успехе на модном поприще.

Работать приходилось по 16 часов в день, семь дней в неделю. И всегда приходилось вставать раньше знаменитости, чтобы подготовиться к рабочему дню и ложиться после нее.

Впрочем, иногда Саймон выполнял странные поручения. Так, один клиент, чье имя он не называет, велел отвезти его собаку в салон и покрасить ее шерсть в синий цвет.

Сейчас Саймон владеет своей охранной фирмой, закончил курсы актерского мастерства и уже сыграл в двух фильмах. Был дублером Дэйва Батисты в фильме "Окончательный счет" и снялся вместе с Дауни-младшим в фильме "Шерлок Холмс: игра теней".

[ + – ] Саймон Ньютон - телохранитель звезд Фото: Instagram simon.newton Фото: Instagram simon.newton

"Я действительно собираюсь сыграть в фильме о Бонде. Я и мой агент работаем над тем, чтобы это произошло в будущем", — резюмировал самый известный телохранитель звезд.