Ікона стилю і колишній військовий: охоронець Ріти Ори і Белли Хадід розповів про роботу з зірками

Саймон Ньютон, колишній військовий та ікона стилю на думку Vogue, розповів, як охороняв селебріті в Лондоні

42-річний охоронець зірок Саймон Ньютон, дав відверте інтерв'ю журналу FEMAIL, розповівши про особливості роботи із зірками. Витяги з цього інтерв'ю вже розійшлися таблоїдами, пише Daily Mail.

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Саймон Ньютон був військовим, служив у гарячих точках, зокрема в Іраку і в Афганістані, а після відходу з армії у 2004 році став охоронцем зірок. Певний досвід у нього був коли він після армії недовго працював охоронцем в американській нафтовій компанії KBR. Після декількох років роботи в Іраку він був призначений офіцером особистої охорони в Міністерстві закордонних справ і охороняв судна від піратів в Індійському океані.

[ + – ] Саймон Ньютон в Афганістані Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон — охоронець зірок Фото: Instagram simon.newton

"Коли я був дитиною, я хотів бути солдатом. В армії цінується особиста дисципліна, і це безперечно допомагає, якщо ви хочете стати охоронцем", — розповів Саймон.

Крім роботи на Близькому Сході, Саймон працював у морській безпеці в якості офіцера служби безпеки судна, що запобігає піратським операціям в Індійському океані.

Першою знаменитістю, від якої Саймону довелося відганяти надокучливих шанувальників і журналістів, став Майкл Джексон. Його найняли коли "король поп-музики" приїхав у Лондон на вручення премії World Music Awards у 2006 році.

[ + – ] Саймон Ньютон охороняє Майкла Джексона Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон охороняє Майкла Джексона Фото: Instagram simon.newton

Охоронець сказав, що досі не знає, хто рекомендував його, коли Майклу знадобилася охорона. "Дзвінок був абсолютно несподіваним", — розповідає Саймон. Працювати з Майклом було приємно. За словами Саймона той був "хорошим хлопцем", який завжди знаходив час для шанувальників і був дуже професійний у спілкуванні.

"Охороняти його було нелегко. Я був одним з п'яти охоронців. Його фанати йшли за ним всюди. Кілька його шанувальників їздили за ним по всьому світу, куди б він не пішов", — розповів Саймон про Джексона.

Також йому доводилося охороняти членів близькосхідної королівської сім'ї, членів британського парламенту і численних зірок. Серед його клієнтів була Кендалл Дженнер, Ріта Ора, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс і Белла Хадід.

[ + – ] Саймон Ньютон і Ріта Ора Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон і Ріта Ора Фото: Instagram simon.newton

"Щоразу, коли я охороняв зірку, для мене це було просто роботою", — згадує Саймон.

Щоб відповідати своїм клієнтам, Саймон одягався елегантно і стримано і незабаром папараці вже стали полювати за ним. Британський Vogue назвав його "справжньою іконою стилю Лондонського тижня моди".

[ + – ] Саймон Ньютон, Кендалл Дженнер і Белла Хадід Фото: Instagram simon.newton [ + – ] Саймон Ньютон і Белла Хадід Фото: Instagram simon.newton

"Я завжди цікавився модою, з самого дитинства, так що коли про мене писав Vogue — це було страшенно приємно. Я просто ношу те, що мені подобається. Мені подобається виглядати презентабельно щодня", — розповів Саймон про свій успіх на модному поприщі.

Працювати доводилося по 16 годин на день, сім днів на тиждень. І завжди доводилося вставати раніше знаменитості, щоб підготуватися до робочого дня і лягати після неї.

Втім, іноді Саймон виконував дивні доручення. Так, один клієнт, чиє ім'я він не називає, велів відвезти його собаку в салон і пофарбувати її шерсть в синій колір.

Зараз Саймон володіє своєю охоронною фірмою, закінчив курси акторської майстерності і вже зіграв у двох фільмах. Був дублером Дейва Батісти у фільмі "Остаточний рахунок" і знявся разом з Дауні-молодшим у фільмі "Шерлок Голмс: гра тіней".

[ + – ] Саймон Ньютон — охоронець зірок Фото: Instagram simon.newton Фото: Instagram simon.newton

"Я справді збираюся зіграти у фільмі про Бонда. Я і мій агент працюємо над тим, щоб це сталося у майбутньому", — резюмував найвідоміший охоронець зірок.