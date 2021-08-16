Черно-белая красная дорожка: лучшие наряды с открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля

Ведущими мероприятия стали Олег Панюта и Янина Соколова, а приглашенными звездами "большого кино" стали режиссер Терри Гиллиам и актер Даниэль Брюль

Открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля прошло вечером 14 августа в Оперном театре. И уже традиционно, главным событием церемонии стало дефиле селебрити по красной дорожке, которое заняло больше двух часов. В этом году большинство приглашенных решили обратиться к черно-белой гамме в нарядах. Об этом пишет "Думская".

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Ведущими церемонии стали журналисты и телеведущие Олег Панюта и Янина Соколова. А также ОМКФ посетил актер Даниэль Брюль, звезда сериала "Колония Дигнидад" и сериала "Алиенист". Брюль, к слову на кинофестиваль привез свой дебютный фильм, над которым он работал в качестве режиссера – "Плохой сосед".

[ + – ] Актер Даниэль Брюль и продюсер Марте Грунерт

[ + – ] Актер Даниэль Брюль и продюсер Марте Грунерт

Всего в этом году в программу ОМКФ вошло 65 фильмов производства Украины и других стран мира. А в рамках ОМКФ состоится показ шести фильмов режиссера Терри Гиллиама в рамках ретроспективы. А также состоится творческая встреча с режиссером.

В главном фестивальном кинозале, в театре Музкомедии, в день открытия показали два фильма — "Легенда о зеленом рыцаре" и "Короли рэпа".

Впервые за историю существования Одесский международный кинофестиваль стартовал без фильма-открытия.

[ + – ] Красная дорожка 12-го Одесского международного кинофестиваля Фото: "Думская"

В этот же день традиционно была вручена первая награда ОМКФ-2021 – почетный Золотой Дюк — за вклад в киноискусство. Награду получил украинский аниматор Евгений Сивоконь.

Фокус собрал самые лучшие образы с красной дорожки ОМКФ от украинских знаменитостей.

[ + – ] Алексей Гладушевский, генпродюсер "Нового канала" [ + – ] Ирина Данилевская, глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week

[ + – ] Ольга Полякова и Михаил Ясинский [ + – ] Ольга Полякова и Михаил Ясинский

[ + – ] Балерина Екатерина Кухар [ + – ] Певица Джерри Хейл

[ + – ] Ресторатор Савва Либкин с женой [ + – ] Анна и Алина Завальские

[ + – ] Катерина Сильченко

[ + – ] Режиссер Олег Сенцов со спутницей

[ + – ] Елизавета Скичко-Юрушева, управляющая отелями Fairmont и Riviera [ + – ] Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет

[ + – ] Актриса Ольга Сумская с дочерью

[ + – ] Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет

[ + – ] Иван Дорн и Настя Новикова

[ + – ] Травести-дива Монро

[ + – ] Виктория Тигипко

[ + – ] Виктория Тигипко/Все фото: ОМКФ

ОМКФ-2021 пройдет с 14 по 21 августа. До 2021 года на кинофестивале проходили три конкурсные программы: международная и национальная, а также конкурс европейских документальных фильмов. В этом году кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с акцентом на национальное кино. Единственная конкурсная программа обновленного фестиваля — Национальный Конкурс (полный и короткий метр), победители которого получают награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.