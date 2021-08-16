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Черно-белая красная дорожка: лучшие наряды с открытия 12-го Одесского международного кинофестиваля

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Екатерина Сильченко, омкф
Фото: Instagram katyasilchenko | Екатерина Сильченко со спутницами

Ведущими мероприятия стали Олег Панюта и Янина Соколова, а приглашенными звездами "большого кино" стали режиссер Терри Гиллиам и актер Даниэль Брюль

Открытие 12-го Одесского международного кинофестиваля прошло вечером 14 августа в Оперном театре. И уже традиционно, главным событием церемонии стало дефиле селебрити по красной дорожке, которое заняло больше двух часов. В этом году большинство приглашенных решили обратиться к черно-белой гамме в нарядах. Об этом пишет "Думская".

Ведущими церемонии стали журналисты и телеведущие Олег Панюта и Янина Соколова. А также ОМКФ посетил актер Даниэль Брюль, звезда сериала "Колония Дигнидад" и сериала "Алиенист". Брюль, к слову на кинофестиваль привез свой дебютный фильм, над которым он работал в качестве режиссера – "Плохой сосед".

Актер Даниэль Брюль, продюсер Марте Грунерт
Актер Даниэль Брюль и продюсер Марте Грунерт
Актер Даниэль Брюль, продюсер Марте Грунерт
Актер Даниэль Брюль и продюсер Марте Грунерт

Всего в этом году в программу ОМКФ вошло 65 фильмов производства Украины и других стран мира. А в рамках ОМКФ состоится показ шести фильмов режиссера Терри Гиллиама в рамках ретроспективы. А также состоится творческая встреча с режиссером.

В главном фестивальном кинозале, в театре Музкомедии, в день открытия показали два фильма — "Легенда о зеленом рыцаре" и "Короли рэпа".

Впервые за историю существования Одесский международный кинофестиваль стартовал без фильма-открытия.

Красная дорожка 12-го Одесского международного кинофестиваля
Красная дорожка 12-го Одесского международного кинофестиваля
Фото: "Думская"

В этот же день традиционно была вручена первая награда ОМКФ-2021 – почетный Золотой Дюк — за вклад в киноискусство. Награду получил украинский аниматор Евгений Сивоконь.

Фокус собрал самые лучшие образы с красной дорожки ОМКФ от украинских знаменитостей.

Алексей Гладушевский
Алексей Гладушевский, генпродюсер "Нового канала"
Ukrainian Fashion Week, ирина данилевская
Ирина Данилевская, глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week
Ольга Полякова, Михаил Ясинский
Ольга Полякова и Михаил Ясинский
Ольга Полякова, Михаил Ясинский
Ольга Полякова и Михаил Ясинский
Балерина, Екатерина Кухар
Балерина Екатерина Кухар
Певица, Джерри Хейл
Певица Джерри Хейл
Савва Либкин, ресторатор
Ресторатор Савва Либкин с женой
Анна завальская, алина Завальская
Анна и Алина Завальские
Катерина Сильченко
Катерина Сильченко
Режиссер, Олег Сенцов
Режиссер Олег Сенцов со спутницей
Режиссер, Олег Сенцов
Елизавета Скичко-Юрушева
Елизавета Скичко-Юрушева, управляющая отелями Fairmont и Riviera
Юлия Пелипас, Дмитрий Дубилет
Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет
ольга сумская
Актриса Ольга Сумская с дочерью
Юлия Пелипас, Дмитрий Дубилет
Юлия Пелипас и Дмитрий Дубилет
Иван Дорн, Настя Новикова
Иван Дорн и Настя Новикова
травести, монро
Травести-дива Монро
Виктория Тигипко
Виктория Тигипко
Виктория Тигипко
Виктория Тигипко/Все фото: ОМКФ

ОМКФ-2021 пройдет с 14 по 21 августа. До 2021 года на кинофестивале проходили три конкурсные программы: международная и национальная, а также конкурс европейских документальных фильмов. В этом году кинофестиваль приурочен к 30-летию независимости Украины с акцентом на национальное кино. Единственная конкурсная программа обновленного фестиваля — Национальный Конкурс (полный и короткий метр), победители которого получают награды за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшие актерские работы.